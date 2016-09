VOLLEY-BALL—PLAY-OFFS, HOMMES: Le CSSC se relance dans la course au titre

Le Quatre-Bornes VBC a raté une belle occasion de s'offrir un quatrième titre dans le championnat masculin de première division après ces deux défaites consécutives face au Curepipe Starlight SC, hier et vendredi au gymnase Pandit Sahadeo. De son côté, la formation de la Ville Lumière peut encore continuer à rêver de sacre dans ces play-offs, eux qui restent sur trois succès en autant de sorties.

Le Quatre-Bornes VBC est le grand perdant de cette semaine de play-offs masculine. Pourtant, tout laissé présager que les coéquipiers d'Evans Sauteur se dirigeaient vers un quatrième titre. Mais, les hommes de Veekash Maghun n'ont pas été à la hauteur des attentes, battus par deux fois par le CSSC. Avant ces deux confrontations décisives, le Quatre-Bornes VBC avait décroché trois victoires et une défaite dans ces play-offs. Force est de constater que cette formation n'était pas aussi préparée que l'on pouvait s'y attendre car en face, les protégés de Daniel Lam Hing avaient à coeur de rectifier le tir après un début de play-offs raté.

En effet, les Gino Sophie, Guy Valentin et autres Hansley Casimir (libéro) avaient enregistré deux revers face aux Trou-aux-Biches Sharks (dont un au tie-break), mais se sont rebiffés en prenant le meilleur du tenant du titre, Faucon Flacq Camp Ithier VBC par deux fois la semaine dernière. Lors du premier match, les Curepipiens l'avaient emporté sur le score de 18-25, 25-21, 25-11 et 25-16 le vendredi 26 août et 25-19, 16-25, 25-14 et 27-25, le samedi 27. Le CSSC possédait encore des chances de consécration mais pour atteindre cet objectif, les Curepipiens se devaient de battre le QBVC lors de leur double confrontation, vendredi et samedi, à Vacoas.

Avant la joute fatidique, Quatre-Bornes était devenue la première équipe à faire tomber les Nordistes de Trou-aux-Biches Sharks dans ce présent championnat, le 20 août dernier. Cependant vendredi, ils ont subi la foudre du CSSC, qui ne s'est pas présenté en tant que victime expiatoire. Les deux équipes ont d'ailleurs dû avoir recours au tie-break pour se départager. C'est la bande à Lam Hing qui a pris l'avantage à 25-17 avant de se faire rejoindre dans un deuxième set très disputé, 29-31. Les Quatre-Bornais allaient par la suite prendre l'avantage à 12-25 mais le coup de massue surviendra dans le quatrième set, avec l'égalisation à deux jeux partout du CSSC (27-25). Ils ont ensuite conclu 15-9. Hier soir, les bleus et blanc ont remis ça, s'imposant cette fois-çi avec la manière, en quatre manches, 25-27, 25-20, 25-23 et 25-21. Et dire que le QBVC devait disposer du CSSC en trois ou quatre sets sur cette double confrontation pour espérer être sacré.

Les prochaines journées s'annoncent palpitantes car les Sharks peuvent également toujours rêver du titre. Les Nordistes disputeront, eux, leurs derniers matches dans ces play-offs les 10 et 11 septembre face à Camp Ithier. Cette dernière formation, championne en exercice, a déjà dit adieu au titre et occupera, quoi qu'il arrive, la dernière place à l'issue de cette phase finale.

Les résultats

CSSC b. QBVC, 3-2 (25-17, 29-31, 12-25, 27-25, 15-9)

CSSC b. QBVC, 3-1 (25-27, 25-20, 25-23, 25-21)

PLAY-OFFS, DAMES: Azur se rapproche du titre

Ce sera très difficile d'arrêter voire de freiner l'équipe d'Azur SC dans sa quête d'un quatrième titre de championne de Maurice, après ceux glanés en 2005, 2012 et 2015. Les protégées de Guito Lepoigneur n'ont connu aucun revers jusqu'ici et comptent poursuivre sur leur lancée. Les coéquipières de Nathalie Létendrie-Laurette sont en passe de conserver leur couronne.

Vendred soir, les Azuréennes ont facilement pris la mesure de l'Union Sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (USBBRH) au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, en trois sets, 25-19, 25-14 et 25-14. Une formalité. Les Azuréennes, déjà certaines de disputer la Coupe des clubs champions de la zone 7, faisaient d'ailleurs figure d'épouvantails face à l'équipe des Villesoeurs. Le coach Guito Lepoigneur est très satisfait de la performance de ses joueuses, qui donnent toujours la pleine mesure de leurs capacités. « Nous sommes dans une bonne dynamique et nous avons envie de conserver notre titre. C'était l'objectif principal et nous allons continuer à travailler car ce n'est pas le moment de se relâcher, si près du but », a-t-il affirmé.

Ce dernier déplore toutefois la blessure de la réceptionneuse-attaquante, Lucy Latour, l'une des pièces maîtresses de son effectif. « Elle a malheureusement été victime d'une sévère entorse au début du deuxième set et nous ne savons toujours pas quand nous allons la récupérer. C'est un véritable coup dur pour nous mais la jeune Alexis Palmyre, qui l'a remplacée dans cette rencontre, a assuré le coup. Elle a démontré d'énormes qualités, et ce n'était pas évident pour elle, d'entrer en cours de jeu et de faire ce qu'elle a accompli. Je lui tire d'ailleurs mon chapeau. J'ai vraiment de la chance d'avoir des joueuses avec autant de qualité », a soutenu notre interlocuteur.

L'USBBRH restait sur une victoire contre le Curepipe Starlight SC en trois manches, 25-22, 25-16 et 25-19 en 74 minutes. En début de semaine, les championnes de Maurice en titre s'étaient offert le scalp de Tranquebar Black Rangers en quatre sets, 25-18, 25-16, 21-25 et 25-23 en 96 minutes de jeu. Toutefois, l'on retiendra que Tranquebar, condamnée à prendre le meilleur du Quatre-Bornes VBC hier après-midi dans la quête de la deuxième place qualificative pour la Coupe des clubs champions, a chuté en trois manches. La formation de la Ville des Fleurs, sous la houlette de Prisca Seerungen, a été emportée sur le score de 25-21, 25-11 et 31-29.

Les résultats

Azur SC b. Tranquebar Black Rangers 3-1 (25-18, 25-16, 21-25, 25-23)

USBBRH b. CSSC 3-0 (25-22, 25-16, 25-19)

Azur SC b. USBBRH, 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)

QBVC b. Tranquebar Black Rangers, 3-0 (25-21, 25-11, 31-29)