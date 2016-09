VOLLEY-BALL — PLAY-OFFS MASCULINS: Sacre historique pour les Trou aux Biches Sharks

Ils l'ont fait ! Les Trou aux Biches Sharks ont remporté dimanche dernier pour la première fois de leur histoire le titre de champion national de volley-ball masculin. Une belle consécration pour la formation du Nord de l'île, prétendante au sacre depuis quelques saisons déjà, mais qui n'était jamais parvenue à décrocher le Graal. Une vraie passation de pouvoir vu que le Faucon Flacq Camp Ithier VBC était le champion en exercice.

Gilbert Alfred (capitaine), Stéphane Moonisamy, Olivier Alfred, Kevin Appigadu, Akash Doobraz, Jérémy Alexandre et Sachun Busgeeth (libéro) avaient fait le plus dur samedi dernier en remportant le premier match de la double confrontation face à la formation flacquoise en trois manches, 25-20, 25-23 et 25-19. Les Sharks se devaient de l'emporter une nouvelle fois dimanche en trois ou quatre sets pour être sacré. L'entraîneur de Camp Ithier, Deepak Aungnoo, avait choisi lui de faire confiance à Alvaro Bonne Langue (capitaine), Sarvesh Ruggoo, Jason Radoo, Pravin Ramkalawon, Fabrice Hermann et Manoela Ramaheriniari- vo, les deux Malgaches, et le libéro Bernard Thomas.

Une fois encore, les plans du technien flacquois tomberont à l'eau, n'ayant pas trouvé la solution pour contrecarrer les stratégies adverses. Les Sharks s'imposeront une nouvelle fois sur le score de 25-21, 25-17 et 25-15. La joie était palpable dans le camp nordiste, qui attendait ce titre depuis longtemps. « C'est le sentiment du devoir accompli. Nous sommes vraiment heureux d'avoir enfin pu atteindre notre objectif, » a déclaré le président du club, Olivier Ami. Et de poursuivre : « Le club de Trou-aux-Biches Sharks a été créé en 2008 et c'est en 2013 que nous avons rejoint la première division. Nous avons été si souvent classés, mais jamais nous n'avons été en mesure de soulever le précieux sésame. Nous avons mis les bouchées doubles cette saison car nous savions qu'à un moment ou un autre, les efforts allaient payer. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés, Chez Popo Supermarket qui demeure notre main sponsor ainsi que tous les autres. Nous espérons sortir grandis de cette consécration. » Olivier Ami a avoué que le déclic a eu lieu face au Curepipe Starlight SC lors de ces Play-Offs. « Nous avons gagné 3 sets à 2 contre le CSSC alors que nous étions menés 2 sets à 0. Puis, nous sommes passés au travers lors de notre second match face à Quatre-Bornes mais heureusement, le titre ne s'est pas joué là. L'équipe a bénéficié d'un bon coaching et nous avons mieux géré les matches par rapport aux saisons précédentes. Je dois dire que l'arrivée de Dharmen Gundowry y est pour quelque chose », a-t-il soutenu. En effet, l'entraîneur nordiste a su insuffler au groupe un mental de gagnant. Il a d'ailleurs réussi là où Melchior Miniopoo a échoué. Très ému après sa consécration, il a déclaré : « c'est une fierté pour moi. Quand j'y pense, peu d'entraîneurs sont parvenus à devenir champions avec deux équipes différentes à Maurice. Avec le Faucon Flacq Camp Ithier VBC, j'ai remporté quatre fois le titre de champion national. Trou aux Biches Sharks était un gros défi pour moi car les dirigeants m'ont fait comprendre qu'ils visaient le titre et rien d'autre. »

Dharmen Gundowry : Le perfectionniste

Le coach des Sharks a tenu à remercier toute son équipe, les dirigeants, son staff technique ainsi que les sponsors. « Jouer deux jours de suite contre le même adversaire ne nous était pas favorable dans la mesure où nous ne pouvions nous entraîner que trois fois la semaine. Mais il fallait s'adapter et nous avons répondu présents. Je tiens à dédier ce sacre, qui a une saveur particulière pour moi, à tous les profs qui m'ont enseigné le volley-ball, les entraîneurs avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, mes collègues de la Divisional Supporting Unit-Eastern Division, Soogam Ramkalawon, mon épouse, Ruby qui fait beaucoup de sacrifices et qui est ma source d'inspiration. »

Il faudra désormais que l'équipe nordiste entame les préparatifs pour représenter dignement les couleurs mauriciennes lors de la Coupe des clubs champions de la zone 7 (CCCZ7), qui est prévue sur notre sol fin novembre. « J'ai déjà préparé un plan de travail en vue de cette compétition et si les joueurs l'appliquent à la lettre, je pense que nous serons capables d'aller très loin. Nous avons les Masters à disputer juste avant », a précisé cet ancien préparateur physique et assistant entraîneur de l'équipe de football d'Entente Boulet Rouge/Riche-Mare Rovers. Autant dire que le volley-ball lui sied mieux. Perfectionniste, il espérait toutefois beaucoup mieux de ces joueurs. « Je connais leurs potentiels et j'estime que nous aurions pu faire des différences bien avant. Nous avons des lacunes mais mon équipe sera de plus en plus compétitive », a-t-il conclu.

Gilbert Alfred, capitaine courage

Le capitaine de l'équipe, Gilbert Alfred, qui évolue dans cette équipe depuis quatre saisons maintenant, a prouvé qu'il restait l'un des meilleurs volleyeurs mauriciens et un leader naturel. « J'ai remporté de nombreux titres de champion avec le Port-Louis Red Star et Camp Ithier. On voulait tant ramener ce trophée chez les Sharks et cette victoire est d'autant plus savoureuse avec le suspense qui a duré jusqu'au bout. Nous n'allons pas bouder notre plaisir. Mes coéquipiers ont été phénoménaux de même que les supporters. Nous devons maintenant nous concentrer sur les Masters et la CCCZ7. Nous voulons créer l'exploit », a-t-il déclaré. Les Sharks voudront continuer à écrire une balle page de leur histoire en gagnant plus de titres.

Résultat

Trou-aux-Biches Shars b. Faucon Flacq Camp Ithier VBC, 3-0 (25-21, 25-17, 25-15)

Effectif

Joueurs : Gilbert Alfred (capitaine), Jeremy Alexandre, Olivier Alfred, Sachin Busgeeth, Akash Doobraz, Mitchel Gentil, Albrish Gundowry, Kevin Appigadu, Grégory Maurer, Stéphane Moonisamy, Bryan Perrine, Pravin Ruckhunty, Christopher Sophie, Loïc Spéville

Entraineur : Dharmen Gundowry

Assistant-entraineur : Lindley Montille

Team manager : Pascal Maurer