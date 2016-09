VOLLEY-BALL — PLAY-OFFS MASCULINS : Trou-aux-Biches Sharks en route vers le sacre

Pour décrocher son premier titre de champion de Maurice de volley-ball, l'équipe des Trou-aux-Biches Sharks devait impérativement remporter ses deux dernières confrontations face au tenant du titre, Faucon Flacq Camp-Ithier VBC ce week-end. Force est de constater que les Nordistes ont fait un pas de plus vers la consécration en remportant hier soir la première de ses deux joutes, en trois sets, 25-20, 25-23 et 25-19. Une victoire cet après-midi verrait les Nordistes devenir les nouveaux champions pour cette saison 2016.

Les Sharks connaîtront-ils enfin leur moment de gloire dans le championnat ? Force est de constater que les Gilbert Alfred, Akash Doorbraz et autres Olivier Alfred ont envie de glaner ce trophée, eux qui ont toujours été abonnés aux accessits ou finalistes malheureux lors des compétitions de coupe. C'est aujourd'hui l'occasion en or au gymnase Pandit Sahadeo de rectifier le tir pour les protégés de Dharmen Gundowry. Ce dernier, qui a connu l'ivresse de la consécration comme entraîneur du Faucon Flacq Camp-Ithier, pourrait bien réaliser un véritable coup de maître pour sa première saison sur le banc des Nordistes. Celui qui a remplacé Melchior Miniopoo voudra à tout prix laisser une empreinte indélébile sur ces play-offs en damant le pion à son ancienne équipe.

Hier, ils l'ont emporté en trois manches, 20, 25-23 et 25-19 et cet après-midi, une victoire 3-0 ou 3-1 suffira largement à leur bonheur de titre. On voit mal comment le Faucon Flacq pourrait renverser la vapeur, eux qui termineront à la quatrième place quoi qu'il advienne. La formation de l'Est a depuis un certain temps déjà fait une croix sur le titre après une saison galère notamment suite à l'absence sur blessure de son passeur attitré Ashwin Ramkalawon. La solution de rechange, Prithi Kumar Ramkalawon est encore trop tendre alors que le Malgache Manoala Ramaheriniarivo n'a pas suffi à faire la différence. Le Curepipe Starlight, qui a fait une superbe remontée, avec quatre victoires acquises, terminera au pire deuxième. Les Curepipiens doivent s'en mordre les doigts suite au revers subi au tie-break au cours de leur seconde sortie face aux Sharks, alors qu'ils menaient par deux sets à zéro. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas leur destin en main et le trophée devrait, selon toute vraisemblance prendre la direction du Nord de l'île.

Le programme

Aujourd'hui (17h)

Trou-aux-Biches Sharks vs Faucon Flacq Camp-Ithier VBC