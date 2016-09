VOLLEY-BALL—PLAY-OFFS—QUATRE BORNES VBC: Quatrième titre en vue

Maghun veut garder les pieds bien sur terre. « Il s’agira d’évacuer toute pression, car les joueurs devront être à la hauteur des attentes placés en eux. Ils sont définitivement conscients de l’enjeu », affirme-t-il.

Il se tient également sur ses gardes. « Il demeure évident que le Curepipe Starlight viendra défendre crânement ses chances. Ce sera l’équipe la mieux préparée qui s’imposera, mais notre destin se trouve en nos mains », insiste-t-il.

De son côté, le Curepipe Starlight n’abordera pas ces deux débats cruciaux en victime expiatoire. Même si cette formation avait manqué son entrée dans les play-offs avec deux revers face aux Trou aux Biches Sharks, elle s’est rebiffée en prenant le meilleur de l’équipe de Camp Ithier.

Daniel Lam Hing a retrouvé son poste d’entraîneur, libérant ainsi l’international seychellois, Guy Valentin, pour un rôle encore plus efficace sur le terrain. « Trois équipes ont encore leur chance dans la course au titre. Tout dépendra également des résultats des Trou aux Biches », nous avait déclaré Daniel Lam Hing à l’issue des succès enregistrés aux dépens du Faucon Flacq Camp Ithier VBC.

Il est à noter que la rencontre de ce soir débutera à 19h30 et celle de demain à 17h30.

Deuxième succès du Curepipe Starlight

Le Curepipe Starlight a décroché un deuxième succès dans le championnat féminin en disposant de La Tour Kœnig SC. Une victoire acquise sur le score de trois sets à zéro ( ??), hier soir au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. La compétition se poursuit ce soir (18h30) avec la rencontre Azur SC/Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill, et demain (16h) avec le duel Quatre Bornes VBC/Tranquebar Black Rangers.