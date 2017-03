VOLLEY-BALL - REPUBLIC CUP : Quatre-Bornes/Trou-aux-Biches, un choc d'entrée

Effectué samedi dernier au siège de l'Association mauricienne de volley-ball à Vacoas, le tirage au sort de la Republic Cup en volley-ball n'a pas été favorable aux équipes les plus en vue en masculin. Pour preuve, dès les quarts de finale, un duel au sommet est proposé entre le Quatre Bornes VBC et les Trou aux Biches Sharks, soit le tenant du trophée face au vainqueur du dernier championnat national.

L'équipe de Trou aux Biches a annoncé la couleur en remportant la Charity Cup samedi dernier aux dépens du Curepipe Starlight en trois sets. Toutefois, elle devrait se méfier de cette équipe quatre-bornaise qui avait atteint la finale du championnat des clubs champions de la zone 7 l'année dernière et qui présentera quasiment le même effectif cette saison.

Un autre quart de finale promet, à savoir celui qui mettra aux prises le Port Louis Red Star au Faucon Flacq Camp Ithier VBC. L'équipe de la capitale new-look pourra-t-elle contrecarrer les intentions de la formation flacquoise au sein de laquelle Allan Esther effectuera ses débuts face à ses anciens coéquipiers ? Qui plus est, les vainqueurs de ces deux quarts de finale seront en opposition lors de l'étape suivante.

De ce fait, le Curepipe Starlight, finaliste malheureux lors de la dernière édition et tiré à l'autre bout du tableau, a bénéficié d'un tirage au sort plus favorable. Toutefois, son duel face au Club Sportif de Pamplemousses n'est pas gagné d'avance. Le dernier quart de finale opposera le Mangalkhan VBC à l'Union Sportive de La Flora, qui en sera à sa première sortie depuis son accession chez l'élite.

En féminin, une nouvelle finale Quatre Bornes VBC-Azur SC se profile à l'horizon. En toute logique, la bande à Prisca Seerungen devrait franchir le cap des demi-finales, tandis que les Azuréennes devraient tout de même se méfier des Tranquebar Black Rangers, qui partiront favorites face au Curepipe Starlight.

Il est à noter que cette compétition débutera demain avec la rencontre du premier tour au niveau féminin entre la Tour Kœnig SC et le Club Sportif de Mahébourg, cette dernière formation ayant remporté le titre en division 1B la saison dernière.

Le programme

Masculin

Quarts de finale

Mardi 28 mars : Mangalkhan VB/ Union Sportive La Flora (C)

Jeudi 30 mars : Port Louis Red Star Faucon Flacq Camp Ithier VBC (B)

Vendredi 31 mars : Quatre Bornes VBC/Trou aux Biches Sharks (A) et Club Sportif de Pamplemousses/Curepipe Starlight (D)

Demi-finales

Mardi 4 avril et mercredi 5 avril : vainqueur A/ vainqueur B et vainqueur C/vainqueur D

Finale : samedi 8 avril

Féminin

1e tour

Demain : La Tour Kœnig SC/Club Sportif de Mahébourg

Quarts de finale

Mardi 28 mars : Curepipe Starlight/Tranquebar Black Rangers (B)

Jeudi 30 mars : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill/ vainqueur La Tour Kœnig SC/Club Sportif de Mahébourg (C)

Demi-finales

Mardi 4 avril : Azur SC/ vainqueur B

Mercredi 5 avril : Quatre Bornes VBC/vainqueur C

Finale : samedi 8 avril