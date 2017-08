VOLLEY-BALL—TOURNOI DE LA CJSOI 2017: Réunion-Seychelles en ouverture cet après-midi

Le coup d’envoi du tournoi de la CJSOI de volley-ball sera donné cet après-midi au gymnase de Champ-Fleuri à l’île de la Réunion. Cette rencontre d’ouverture mettra aux prises les volleyeuses du pays hôte et celles des Seychelles. La journée d’aujourd’hui sera également marquée par la tenue de la cérémonie d’ouverture et une démonstration de beach-volley au stadium de Champ-Fleuri.

La compétition continuera demain, alors que les finales sont prévues samedi prochain. Du côté masculin, rien que trois équipes seront en action, à savoir Réunion, Maurice et Seychelles. Par contre du côté féminin, la participation de Madagascar est actuellement incertaine en raison d’un problème de visas. Les démarches étaient toujours en cours, d’autant que l’équipe de la Grande île ne devrait disputer sa première rencontre que demain. « Nous avons bien complété les dossiers. Nous attendons une rapide prise de position des organisateurs », a fait ressortir Jocelyn, président de la fédération malgache.

Reste que les sélections mauricienne, seychelloise et mahoraise sont déjà sur place. Nos représentants ont livré une séance d’entraînement, hier après-midi, histoire de se mettre en condition. Pour rappel, les sélections masculine et féminine, fortes de dix éléments chacune, sont placées sous la férule de Nassrullah Loolmahamode et de Martine Bistoquet respectivement.