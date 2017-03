VOLLEY-BALL TRANSFERTS : La bonne affaire du Mangalkhan VBC

En attendant le coup d'envoi de la saison en salle avec le Charity Shield prévu samedi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, le comité directeur de l'Association mauricienne de volley-ball (AMVB) a étudié les demandes de transfert. Trente et une ont été approuvées, tandis que neuf demeurent en attente, soit parce que ces joueurs se situent hors du quota, soit parce que les fiches de transfert sont incomplètes.

Toujours est-il qu'au niveau masculin, le Mangalkhan VBC réalisé la belle opération en obtenant les services des frères Sophie (Gino et Christopher), Allan Philippe, Teddy Paris et Bruno Collet. Et ce, tout en maintenant son effectif de la saison dernière. Le Port Louis Red Star a également accueilli de nouveaux éléments, à savoir Michael Lalljee, Yvan Brunet, Markenson Léopold, Roshan Moonoowa et surtout Bryan Perrine qui évoluait aux Trou aux Biches Sharks.

Quatre autres joueurs ont effectué leur demande de transfert pour évoluer au sein de l'équipe de la capitale, mais ils se situent hors du quota. Parmi les autres transferts de choix, citons ceux d'Allan Esther qui quitte le Port Louis Red Star pour le Faucon Flacq Camp Ithier VBC et celui de Nicolas Dupouy qui connaît une nouvelle destination avec les Trou aux Biches Sharks.

En féminin, le Buswell VBC, qui s'était retiré du championnat la saison dernière, s'est renforcé avec la venue de Wincy Dedans, Amélie Deschambeaux et Marine Luron. Il faudra également noter le transfert d'Angélique Ramdoss au Quatre Bornes VBC et le retour d'Angélique Kelly aux Tranquebar Black Rangers. Cette dernière formation accueillera également Doucheka Lafortune, ancienne capitaine du Curepipe Starlight.

Les transferts approuvés

Masculin

Allan Philippe : Curepipe Starlight au Mangalkhan VBC

Stephan Armoogum : AS Roches Noires aux Trou aux Biches Sharks

Jason Bhowany : Quatre Bornes VBC au Port Louis Red Star

Aurélien Boismartin : AS Roches Noires aux Trou aux Biches Sharks

Yvan Brunet : Quatre Bornes VBC au Port Louis Red Star

Bruno Collet : Ernest Florent VBC au Mangalkhan VBC

Lavish Sharma Dookhoo : AS Roches Noires au Faucon Flacq Camp Ithier VBC

Nicolas Dupouy : Port Louis Red Star aux Trou aux Biches Sharks

Allan Esther : Port Louis Red Star au Faucon Flacq Camp Ithier VBC

Valerio Heviamourina : Ernest Florent VBC au Trou d'Eau Douce SC

Michael Lalljee : La Tour Kœnig SC au Port Louis Red Star

Ansley Latiou : Club Sportif de Pamplemousses au Trou d'Eau Douce SC

Markenson Léopold : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star

Roshan Moonoowa : AS Vacoas-Phoenix au Port Louis Red Star

Vinessen Narrainsawmy : AS Vacoas-Phoenix au Buswell VBC

Didier Paris : Quatre Bornes VBC au Mangalkhan VBC

Kavi Parmessur : Ernest Florent VBC au Trou d'Eau Douce SC

Bryan Perrine : Trou aux Biches Sharks au Port Louis Red Star

Angelo Pierre-Louis : Quatre Bornes VBC au Club Sportif de Pamplemousses

Norbert Pierre-Louis : Quatre Bornes VBC au Club Sportif de Pamplemousses

Christopher Sophie : Trou aux Biches Sharks au Mangalkhan VBC

Gino Sophie : Curepipe Starlight au Mangalkhan VBC

Féminin

Wincy Dedans : Tranquebar Black Rangers au Buswell VBC

Amélie Deschambeaux : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC

Véronique Douce : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill au Curepipe Starlight

Stéphanie Elmire : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill au Goodlands Youngstars VBC

Angélique Kelly : Curepipe Starlight aux Tranquebar Black Rangers

Doucheka Lafortune : Curepipe Starlight aux Tranquebar Black Rangers

Marine Luron : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC

Angélique Ramdoss : Azur SC au Quatre Bornes VBC

Mélanie Samoisy : Tranquebar Black Rangers à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill

Les transferts en attente

Masculin

David Esther : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star

Kersley Jeanlice : Ernest Florent VBC au Port Louis Red Star

Fabrice Meunier : La Tour Kœnig SC au Port Louis Red Star

Khemi Sookha : AS Vacoas-Phoenix au Port Louis Red Star

Féminin

Géraldine Elysée : Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill à Azur SC

Rachel Étienne : Union Sportive Beau Bassin au Quatre Bornes VBC

Ludivine Galais : Roches Brunes Azurra au Buswell VBC

Laëticia Jhureea : La Tour Kœnig SC au Curepipe Starlight

Quensy Oodit : La Tour Kœnig SC au Curepipe Starlight