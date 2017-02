VOLONTARIAT: Professional First Aiders veut former un sauveteur par famille

Ils sont jeunes et sont très motivés pour dispenser des formations dans les premiers soins à être offerts aux blessés et aux malades lors des rassemblements ou d’activités sociales. Hijaz Buccus et Mohammad Ziad Abdool Carrim, deux jeunes ayant été formés en premiers secours, ont ainsi créé, il y a deux ans, la Professional First Aiders Association, à Plaine-Verte, dans le sillage des inondations meurtrières de 2013. Le but est aussi d’offrir une activité saine aux jeunes afin de les protéger contre les fléaux sociaux qui ravagent notre société.

« Nous voulons former une personne par famille en matière de premiers soins. De sorte à ce qu'elle puisse, d’un simple geste, sauver la vie d’un proche lors d’un accident quelconque en attendant qu’on transporte la victime à l’hôpital. On peut sauver une vie rien qu’en ouvrant une voie d'air. Nous voulons aussi mettre un “first-aid kit” dans chaque voiture », lance Hijaz Buccus, qui appelle les jeunes à « be a first aider, be a life saver », en se joignant à son association pour suivre les cours offerts les samedis au centre Idrice Goomany.

La Professional First Aiders Association est une organisation volontaire offrant des formations en matière de premiers soins, tels que « action emergency, asphyxia, poisoning, animal bites, handling and transport ». Abdool Carrim explique : « Nous travaillons beaucoup avec les jeunes dans des collèges qui nous accueillent pour des cours, et aussi avec des associations existantes qui mettent leurs centres à notre disposition. » Hijaz Buccus souhaite que chaque école envoie dix de ses élèves se former auprès d’eux, lesquels peuvent ensuite se dévouer dans l’enceinte de leurs écoles, lors des journées sportives par exemple. « Pourquoi payer des “first aiders” alors qu’eux-mêmes peuvent suivre ce cours et être formés ? Ce sera un grand avantage pour eux », fait-il ressortir. A noter que le cours dure huit semaines et qu'il est sanctionné par un certificat valide trois ans. Hijaz Buccus et Ziad Abdool Carrim invitent les jeunes à se joindre à « cette activité saine, qui va leur servir pour la vie ».

La Professional First Aiders est aussi active à l’occasion de certains grands rassemblements au niveau national, à l’exemple de la fête du Maha Shivaratree et celle du Père Laval. D’autres associations, comme la Blood Donors Association, sollicitent aussi leurs services. De Port-Louis, où elle compte actuellement 35 membres, cette association a créé de petits groupes de volontaires dans plusieurs autres régions, dont Notre-Dame, Quartier-Militaire, La Tour Koenig, Pailles et Vallée-des-Prêtres, et bientôt Terre-Rouge. Les membres de l’association descendent aussi sur le terrain pour recruter de nouveaux membres. « Nous comptons organiser prochainement une grande activité de sensibilisation à Plaine-Verte sur des questions liées à la sécurité, à l’alcool et à la drogue », indique Abdool Carrim. Disposant toutefois de peu de ressources, la Professional First Aiders cherche l’aide de sponsors pour pouvoir poursuivre ses activités.