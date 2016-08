VOLTIGE : L'ascension de Lambert Leclézio vers les sommets de N° 1 mondial

Retenez bien son nom : Lambert Leclézio. Le jeune voltigeur mauricien âgé de 19 ans a décroché la médaille d'or lors des Mondiaux de voltige qui a eu lieu le week-end dernier, soit le 20 et 21 août, à Le Mans, en France. Ce qui fait de lui le nouveau champion du monde senior de la discipline.

Depuis ses débuts à l'âge de 11 ans, Lambert Leclézio n'a cessé de progresser. Et voilà que huit ans après, il continue d'émerveiller le monde de la voltige par son talent en conquérant un titre mondial. Son premier, mais pas le dernier sans doute. Après son show dimanche dernier au Pole Européen du Cheval, on ne peut que dire que le meilleur reste à venir dans sa jeune et brillante carrière. À son jeune âge, il a déjà un palmarès digne des plus grands.

En effet, Lambert Leclézio, ancien médaillé de bronze de la catégorie junior passé dans la catégorie senior depuis l'année dernière, prépare les Mondiaux depuis septembre 2015. Il a accumulé d'excellents résultats en Europe, terminant 2e en Saumur, France, en mars dernier, avant de s'imposer à Ermelo au Pays Bas, puis à Birmingham en Angleterre en juillet. Aux championnats du monde de voltige, la lutte était rude et les scores serrés avec des adversaires faisant partie du gratin mondial. D'ailleurs, les choses ne s'étaient pas passé comme prévu lors des épreuves techniques.

L'équipe de France

En effet, la pression et l'anxiété ont fait que Lamber Leclézio a commis quelques fautes. « Rien ne s'est déroulé comme je le voulais », faisait-il ressortir. Mais le voltigeur a rendu une belle copie dans le programme libre. Sur son cheval Quiece d'Aunis, longé par Sandra Tronchet, il a subjugué les juges en faisant montre de son immense talent. Associant souplesse, flexibilité et technicité, il s'est imposé par 8,135 points devant le Français Vincent Haennel, qui a réalisé un score de 8,127.

« J'étais en de très bonnes conditions. Je me suis énormément entraîné. Après mon Baccalauréat, j'ai dédié une année exclusivement à la voltige. J'ai suivi un stage de près d'un an en France avec les Bleus. Et je dois dire qu'il y a eu une très bonne connexion entre l'équipe, mon coach Jacques Ferrari qui m'a aidé à combler mes lacunes, ma longeuse Sandra Tronchet, mon cheval Quièce d'Aunis et moi-même. Mon équipe était celle avec qui je me suis entraîné toute l'année », a déclaré Lambert Leclézio.

Heureux et fière de son titre de champion du monde, le Mauricien vise cependant la perfection. Il avait déclaré au magazine Grand Prix qu'il a désormais comme objectif les Jeux équestres mondiaux de 2018. « Je n'ai qu'une envie tout de suite, c'est de retrouver mon cheval (Quièce d'Aunis) et ma longeuse (Sandra Tronchet) car cette victoire est grâce à eux. Dans mon programme, j'ai fait des erreurs, mais j'ai continué en essayant de ne pas me laisser submerger. Lors de la détente, j'ai essayé des mouvements que je n'avais même pas intégrés à mon programme. »

Concilier kinésithérapie et voltige

Humble et surtout ambitieux, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin ni dans sa carrière sportive ni dans sa carrière professionnelle. Conscient de son potentiel, il est déterminé à s'améliorer. Pour cela, Lamber Leclézio place la barre très haute. « J'ai encore beaucoup de choses à travailler, je prépare déjà mon programme pour les années à suivre, et je sais que je peux faire beaucoup mieux en Imposés. J'ai encore une large marge de progression, c'est ce qui va me motiver à retourner à l'entraînement. Je reste en France, je vais commencer des études de kiné, que je vais mener de front avec la préparation pour les Jeux équestres mondiaux de 2018. C'est là que j'ai envie d'être au meilleur niveau. »

À Maurice, la performance de Lambert Leclézio ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, Hughes René, président de la Mauritian Equestrian Sports Federation, se dit fier de ce dernier qui est passé par la gymnastique avant de faire le grand saut pour le voltige équestre avec des débuts très prometteurs au Club Hippique de Maurice à Floréal. « Je suis très fier de la performance de Lambert (Leclézio). Il a beaucoup travaillé pour arriver au sommet, soit huit ans d'efforts acharnés en compagnie de son entraîneur et des membres de son entourage. Sa performance montre également que l'équitation ne dort pas et que le travail se poursuit. Il doit servir d'exemple pour tous les sportifs car cela démontre qu'à force de travail et de persévérance, nous pouvons atteindre nos objectifs. Bravo à lui car c'est un garçon très professionnel et un grand compétiteur. »