À VOUS JEUNES FILLES ET GARÇONS: Des réalités qui vous concernent en premier lieu

Voici une série de dix articles illustrés par des chiffres puisés dans les rapports statistiques de notre République, des comparaisons par rapport au passé pour mieux suivre l’évolution en cours, des comparaisons selon le sexe pour découvrir les secteurs où des blocages et des problèmes de société persistent… L’objectif n’est pas d’établir des comparaisons pour dénigrer ni pour faire du racisme sexuel, mais pour comprendre les faits à partir des réalités chiffrées. De constater les points faibles afin de rectifier là où cela s’avère essentiel.

Garçons et filles, hommes et femmes, c’est ensemble que nous avons à construire le présent

et à planifier l’avenir en vue du progrès de tous.

Passons donc en revue certains domaines de la société mauricienne actuelle autour des titres suivants :

1. Dans le monde scolaire mauricien : les filles au premier rang

2. Dans le monde du travail : les femmes minoritaires sur plusieurs plans.

3. Hommes/femmes en politique et dans les postes à responsabilités : quelle ouverture aux femmes ?

4. Répartition des enfants dans les familles mauriciennes : de plus en plus de divorces.

5. Problèmes impliquant jeunes, police et judiciaire.

6. Les jeunes, parfois victimes, parfois agresseurs.

7. Dans le monde de la Santé.

8. Les hommes au hit-parade des problèmes de société.

9. Quelle politique familiale pour relever le défi de la dénatalité ?

10. Connaître le passé de notre pays pour continuer à lui écrire une histoire positive.

Ces articles sont surtout destinés aux jeunes de notre société pour que, d’une part, ils soient au courant de l’histoire du pays qu’ils sont en train d’écrire et que, d’autre part, ils voient ensemble comment en retirer des leçons pour l’avenir. Nous, adultes, pouvons également mieux connaître leur réalité de vie à partir des chiffres compilés et ainsi prendre conscience de l’exemple que nous leur donnons.

Voici le profil démographique de notre pays en l’année 2016 et ce qu’il deviendra si les tendances actuelles se maintiennent dans les décennies à venir.



Les 776 947 Mauriciens entre 20 à 60 ans en 2016 ne seront qu’au nombre de 697 954 en 2041; alors que ceux au-delà de 60 ans auront quasiment doublé, passant de 188 341 à 355 226. Notre République aura alors fort à faire pour assurer une stabilité sociale et pourvoir des pensions convenables aux vieux. Ces chiffres sont des projections, bien sûr, mais ils doivent nous interpeller et inviter les jeunes couples à aller au-delà des deux enfants qui sont la norme par les temps actuels.

Comment parvenir à plus de stabilité conjugale grâce à un amour qui veut se consolider au jour le jour et grandir au fil des années ? Il nous faut plus de jeunes. Il nous faut aussi revoir les moyens positifs de faire grandir les garçons afin qu’ils vivent au mieux enfance et adolescence, les deux cycles durant lesquels l’adulte se construit.

Il faut aussi rendre aux hommes toute leur place au sein de la famille car c’est papa qui vient enrichir maman de la graine de vie et c’est l’homme seul qui porte les chromosomes qui permettent la différenciation sexuelle, ce qui nous fait naître fille ou garçon. Il nous faut construire un pays où il fait bon vivre, où enfants, adultes et vieux, trouvent leur place, et ce dans un environnement équilibré.

1. Dans le monde scolaire mauricien: Les filles aux premiers rangs

Le taux de réussite des filles en CPE en 2015 est de 80,7% alors que les garçons n’ont obtenu que 67,9% de succès. (Les statistiques officielles pour 2016 n’ont pas encore été publiées.)

Il y a donc plus de filles, soit 52%, qui accèdent au secondaire en 2015. Ajouter à cela, les filles continuent leur parcours secondaire de façon plus positive que les garçons : le taux est de 2% pour celles qui quittent l’école avant l’obtention d’un diplôme, alors que celui des garçons est de 4%.

Leur parcours plus positif reflète systématiquement tous les ans dans les résultats même si ceux des dernières années en H.S.C, sont moins positifs qu’en 2010.

Ne peuvent accéder aux études supérieures que ceux qui ont réussi au secondaire. Les universités et grandes écoles se multiplient à Maurice et offrent même accès à de nombreux étudiants étrangers, venant surtout d’Afrique. Les chiffres révèlent qu’il y a quelque 18 800 étudiantes et 15 300 étudiants mauriciens inscrits pour les études supérieures.





Avec le nombre d’enfants en baisse à Maurice, l’enrôlement dans l’éducation à tous les niveaux diminue peu à peu, ce qui nécessitera un regroupement des élèves et la fermeture de certaines écoles. Même l’éducation tertiaire a enregistré une baisse pour la première fois durant ces quinze dernières années. Le nombre d’inscriptions est passé de 50 608 en 2014 à 48 970 en décembre 2015, soit une diminution de 3,3% du nombre d’élèves.

Les filles constituent 61% des étudiants du tertiaire, 56,8% étant à plein temps et 54,8% à temps partiel.

Pas moins de 37,871 élèves (77,3%) du tertiaire étudient au pays alors que 11 099 (23,7%) sont à l’étranger. Le Royaume-Uni, avec 2 506 étudiants (22,6%), reste la destination préférée des Mauriciens, suivie de la France/La Réunion avec 2 101 (18,9%), l’Australie avec 1 911 (17,2%), l’Inde, 1 260 (11,3%) et la Chine, 1 223(11%). Parmi les 1 524 étudiants étrangers dans le tertiaire à Maurice, dont 44% sont des filles, 27,7% viennent de l’Inde et 15,5% de l’Afrique du Sud. Ces détails proviennent du document « TERTIARY EDUCATION COMMISSION: Participation in Tertiary Education 2015. »

Notes : Chiffres et tableaux cités sont largement puisés des rapports Gender Statistics, 2015 & Crime, Justice and Security Statistics de 2016.

A suivre : 2. Dans le monde du travail : Les femmes minoritaires sur plusieurs plans