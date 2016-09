VOYAGE : Solea revoit sa stratégie de positionnement

Filiale à 100% du groupe Sun Ltd, le tour-opérateur français Solea Vacances sera désormais connu sous l'appellation Solea, et ce dans le cadre de sa nouvelle stratégie de positionnement et d'image. Selon David Anderson, Chief Executive Officer (CEO) de Sun Ltd, « cette nouvelle stratégie permet à Solea de s'adapter aux mutations du marché très concurrentiel du voyage et de se positionner comme un référent dans l'univers du sur-mesure ». Solea a adopté un nouveau logo et slogan, « Faire de vos envies un voyage », afin de bien faire comprendre à ses partenaires et à sa clientèle la direction qu'elle veut prendre.

« Ce travail de repositionnement initié au printemps 2016 a pour but de satisfaire au mieux la demande de nos clients. J'ai souhaité donner une nouvelle impulsion à Solea et développer une réelle stratégie de marque. Nous avons également créé un service marketing et développé une nouvelle charte graphique », annonce Alexandre Espitalier-Noël, le directeur général. Solea, indique un communiqué de Sun, joue un rôle de connecteur avec tous les acteurs du tourisme. Elle a publié une nouvelle brochure et procédé à un renforcement technologique avec un site dédié B2B (business-to-business), entre autres.