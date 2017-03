LE VP DE LA RÉPUBLIQUE : « Faire de Rodrigues une île de vos rêves est possible »

Célébrations du 49e anniversaire et du 25e de la république haut en couleur au stade de Camp-du-Roi, à Rodrigues, hier. Le vice-président de la république, Barlen Vyapoory, le Chief Guest à la fête nationale dans cette partie éloignée du territoire, a donné des raisons d’espérer à la population. Le principal message qu’il a transmis lors de la cérémonie du drapeau est que « l’île de vos rêves est possible ». De son côté, le chef commissaire, Serge Clair, qui entame son troisième mandat à la tête du gouvernement régional, a fait part de sa conviction que le soutien du Premier ministre, ouvrira grande la porte du développement à Rodrigues.

Après la cérémonie protocolaire avec défilés des membres de la force policière et fanfare, un spectacle local axé sur le thème de l’eau, la terre et le soleil est venu agrémenter cet après-midi de festivités. Plus de 500 jeunes ont participé à cette partie de la manifestation, bénéficiant de l’expertise de Jean-Pierre Sousigné, conseiller à la commission des Arts et de la Culture. La réception offerte en l’honneur du Chief Guest en début de soirée à La Résidence a permis un échange de cadeaux entre Serge Clair et Barlen Vyapoory et aussi Rose de Lima Edouard, commissaire aux Arts et à la Culture et présidente du comité organisateur des manifestations du 12 mars.

Intervenant lors de la cérémonie du drapeau, qui a démarré vers 15 h 30, le vice-président de la république a soutenu que le projet des Rodriguais de construire une île Rodrigues de leurs rêves relève du domaine du possible. « Je vais réitérer toute mon admiration pour le progrès accompli par le peuple au cours de ses cinq décennies et vous exprimer mon souhait de bonheur et de succès. J’ai la conviction qu’en voyant la détermination et votre goût pour le travail bien fait, que faire de Rodrigues une île de nos rêves, c’est possible et cela s’avérera », a déclaré Barlen Vyapoory.

Auparavant, le vice-président de la république est revenu sur les progrès réalisés dans l’île. « Le développement de Rodrigues va de pair avec celui de Maurice. Depuis l’accession de Rodrigues au statut d’autonomie, le changement est perceptible dans les divers compartiments de la vie Rodriguaise. Le progrès est visible et palpable. Le gouvernement central est pleinement engagé à soutenir le développement de Rodrigues et à travailler ensemble pour consolider et réussir l’autonomie », ajoute-t-il. Il devait énumérer les différents projets en voie de réalisation ou annoncés, comme la pose du câble optique, aussi bien que l’assistance fournie dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, et dans la lutte contre la pauvreté. Il a soutenu que l’objectif à réaliser avec la collaboration du gouvernement central demeure la mise en place d’un climat des affaires, propice pour l’épanouissement des activités économiques sur tous les plans.

Le chef commissaire a fait état de l’engagement du gouvernement régional de favoriser la voie du progrès et du développement. « Mo pran langazman ki mo gouvernman pou touzour a kote zot pou donn sipor si nou oule lavenir lil Rodrig avanss ver le progre. C’est notre devoir de faire la démonstration à la république de Maurice et au monde entier que nous voulons construire une île Rodrigues durable et écologique. Que nous avons la volonté de nous débarrasser de cette mentalité d’assistés, qui n’augure rien de bon pour notre avenir », a-t-il déclaré en prônant l’esprit de discipline et de responsabilité au sein de la population.

« A nou travay tou dimounn lamin dan lamin. A nou montre ki nou enn risess pour nou lil Rodrigues e ki Rodrig li enn risess dan la republik de Moris zordi e dan lavenir », a exhorté le chef commissaire lors de la manifestation protocolaire.