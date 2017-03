VTT — ABSA CAPE EPIC, 19-26 MARS : Une course en binôme pour soutenir la PHYSFED

Pour la bonne cause, Dominique Hardy et Mark Oliver s'attaqueront en binôme à la plus emblématique des courses par étapes de vélo tout-terrain. Ce sera à l'occasion de la 14e édition du Cape Epic, 19 au 26 mars en Afrique du Sud. Le but étant avant tout d'apporter de l'aide aux sportifs souffrant d'un handicap physique. La somme récoltée sera d'ailleurs reversée à la Physically Handicapped Persons Sports Federation (PHYSFED).

L'un des participants, Dominique Hardy, a partagé une anecdote avec la presse, au siège de Lux* Resorts (sponsor principal) lors de la semaine écoulée. Un fait marquant qui aura marqué le vététiste. « J'ai eu un déclic lorsque je prenais part à une course de cyclisme sur route en Afrique du Sud. Alors que je me donnais à fond, un unijambiste m'a dépassé et, pour être honnête, cela m'a marqué. Je me suis alors vraiment rendu compte de la capacité des handisportifs qui pouvaient rivaliser avec les gens dits capables. Je me suis inscrit au Cape Epic qui demeure une course vraiment éprouvante, que ce soit sur le plan physique et mental, avec l'objectif d'apporter mon aide aux sportifs handicapés. »

Notre interlocuteur a soutenu que « c'est un devoir de les donner un coup de main d'autant que leur équipement coûte très cher. D'ailleurs, un compte bancaire sera ouvert pour recueillir les fonds et nous invitons les compagnies ainsi que les particuliers à soutenir cette cause ». Avec la somme récoltée, Dominique Hardy rêve d'organiser des mini-Jeux des Îles pour les sportifs handicapés de la région. À noter qu'il sera possible de suivre le parcours des deux vététistes sur la page Facebook : Cycle for Handicap. « Je tiens à remercier les sponsors sans lesquels, vous le savez bien, cette initiative n'aurait pu se concrétiser ».

Vishnee Payen, Group Sustainability & Corporate Social Responsibility Manager de Lux* Resorts, a pour sa part indiqué que ce projet vise à sensibiliser les gens. « Nous voulons que ceux qui ont des ressources les mettent au profit de ceux qui en ont besoin. Nous avons souvent tendance à oublier les personnes autrement capables. Lux* Resorts est heureux de soutenir ce projet qui aidera à récolter des fonds visant à améliorer la qualité de vue des personnes handicapées à travers le sport. »

En ce qu'il s'agit de l'Absa Cape Epic (classé « hors catégorie »), il se tiendra à Cape Town durant huit jours. Les coureurs devront en découdre sur un prologue de 26km le dimanche 19 mars pour effectuer ensuite sept étapes qui prendront fin le dimanche 26 mars. Quelque 650 équipes de deux coureurs y prendront part pour une distance totale de 700km comprenant 15 000m de dénivelé positif. « Ça va être très dur. Ce sera vraiment un challenge avec pas moins de 80 et 100km à parcourir tous les jours après le prologue et 15 000m de montées. Nous avons hâte d'y être et nous donnerons la pleine mesure de nos capacités car nous nous sommes beaucoup entraînés », a précisé Dominique Hardy. À titre d'information, le Cape Epic est la course à étapes de VTT bénéficiant de la plus large couverture télévisuelle au monde.

Un plateau relevé

Jamais le plateau de l'Absa Cape Epic n'aura été aussi savoureux avec un certain nombre de champions sortant de leur jeune retraite. Christoph Sauser, d'abord, sera associé à Jaroslav Kulhavy dans l'espoir de contester à Karl Platt le titre de recordman unique de l'épreuve (l'Allemand avait égalé le Suisse en s'imposant pour la cinquième fois l'an dernier). José-Antonio Hermida et Joaquim Rodriguez d'un côté, Cadel Evans et George Hincapie de l'autre, ont déjà fait savoir qu'ils se rendraient en Afrique du Sud pour constituer des tandems emblématiques. Et voilà que Sven Nys, le cyclo-crossman le plus titré de l'histoire, annonce à son tour sa venue sur la Cape Epic. Une expérience inédite pour celui qui a mis un terme à sa carrière il y a un an. Le Belge, âgé de 40 ans, et deux fois représentant de sa nation aux Jeux olympiques de VTT (9e à Pékin en 2008), composera un duo de choc avec un autre ancien cyclo-crossman : Sven Vanthourenhout. Les deux Sven ambitionneront avant tout de prendre de l'expérience et de savourer chaque seconde de cette course sans commune mesure.