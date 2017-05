VTT - BEACHCOMBER MTB TOUR : Lincoln et Halbwachs aux premières loges

Yannick Lincoln a remporté hier la première étape du Beachcomber MTB Tour, entre l’hôtel Le Paradis et Le Shandrani, longue de 72 km. Le vététiste, récent médaillé d’argent aux championnats d’Afrique, a déjà pris une option sur la victoire finale. Avec ses 3h01’47, il compte déjà plus de trois minutes d’avance sur le Réunionnais Quentin Soubadou, deuxième de l’étape en 3h05’13. Ce dernier est d’ailleurs le leader du classement U23. Grégory Maillot et Mathieu Desserprit, arrivent en 3h06’08 et 3h06’09 respectivement, et s’accrochent au mieux à la possibilité de bousculer un peu la hiérarchie.

Aurélie Halbwachs, championne d’Afrique du VTT marathon, a conquis comme prévu le maillot de leader chez les dames, en venant à bout de l’étape en 3h30’45. Sa dauphine, Céline Augueux, n’arrive qu’en 26e positio, au général, avec un chrono de 3h57’03. C’est Jean-Philippe Henry qui occupe la tête du classement chez les masters avec son chrono de 3h31’20 devant Alain Ramanase, deuxième en 3h32’39, et Pascal Pilot, qui complète le podium de la catégorie en 3h42’15.

La deuxième étape s’est courue en fin de matinée aujourd’hui. Elle était longue d’une trentaine de kilomètres et se disputait en une boucle reliant Le Shandrani et Plein Bois, et l’arrivée a été jugée au Shandrani.