VTT — CANNONDALE MOUNTAIN BIKE RACE: Une deuxième édition au Morne

Place à la deuxième édition du Cannondale Mountain Bike (MTB) Race aujourd'hui dans la chasse du Morne, à 8 heures. Plus de 120 coureurs sont attendus pour cette avant-dernière manche du Championnat VTT, organisée sous l'égide de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC).

C'est lors d'un point de presse dans les locaux d'Emcar, Bell-Village, que la présentation de cette compétition a eu lieu. Yannick Doger de Speville, Sports Business Unit Manager de cette compagnie, a tenu à apporter quelques précisions : « La première édition avait eu lieu au Chassé au Wolmar. Nous avons eu des retours disant que le parcours était trop roulant. C'est dans cette optique que nous avons privilégié le fantastique site du Morne Brabant, qui est plus technique et très spectaculaire ».

Jean-Philippe Henry, président de la Commission VTT de la FMC, a pour sa part souligné : « Le niveau de difficulté est de quatre étoiles en montagne et de deux étoiles pour la technicité. On voulait changer pour apporter plus de punchs à la course. C'est un paysage magnifique et un lieu historique. Les coureurs passeront dans de belles forêts de pins, qui ne manqueront pas de les émerveiller. Cette journée sera placée sous le signe de la convivialité et le public est bien évidemment invité à y assister. »

À ce jour près de 100 inscrits ont d'ores et déjà confirmé leur participation en ligne auprès de ROAG, compagnie qui gère les enregistrements. Toutefois, avec les enregistrements de dernières minutes (jour de compétition), 120 voire 130 participants sont attendus. Ceux-ci sont répartis au sein de 14 catégories (fun ride, enfants filles et garçons de 12 et moins, minimes filles et garçons, cadets, cadettes, juniors filles et garçons, seniors hommes et dames, Masters 2 hommes et dames, Masters 3 hommes et dames). Le terrain de jeu sera un parcours de 4,6 km que les participants devront effectuer entre deux et cinq fois dépendant de leurs catégories. Les inscriptions tardives seront acceptées contre paiement de Rs 400 pour les licenciés et Rs 600 pour les non-licenciés.

Thomas Desvaux, ambassadeur de la marque Cannondale, champion national de VTT XCO (cross-country), sera particulièrement attendu, lui qui aura la lourde responsabilité de donner la réplique au redoutable Yannick Lincoln. « Ce parcours n'est pas facile à négocier. Tant mieux donc pour le spectacle ! Je suis dans une excellente forme. J'ai eu une grosse coupure depuis les Championnats de Maurice de VTT, mais j'ai toujours de bonnes sensations et, comme à mon habitude, je donnerais mon maximum pour faire honneur à Cannondale », a confié Thomas Desvaux.

Fabrice Morel, autre représentant de Cannondale, qui a dessiné le tracé, sera lui aussi à surveiller. Alors que Treven Ramasawmy ne sera pas de la fête. Notons la présence de Romain Bayol, récent vainqueur du Ferney Trail 50 km. À titre d'information, Cannondale est un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de vélos, de vêtements et d'accessoires haute performance.