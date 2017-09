VTT —CANNONDALE MTB RACE: En route pour l’acte II

Les vététistes ont rendez-vous ce dimanche au Domaine de Domino au Morne pour la deuxième édition de la Cannondale MTB Race. La présentation de cet événement a été effectuée hier dans les locaux d’Emcar à Bell Village, en présence de Thomas Desvaux, athlète de la Team Cannondale.

À hier, ils étaient une centaine de participants à s’être enregistrés sur la plateforme en ligne mise à leur disposition pour les inscriptions. « Nous nous attendons à encore une trentaine d’inscriptions », a expliqué Yannick Doger de Spéville, représentant d’Emcar. Forte de la première expérience en 2016, l’organisation a donc changé son fusil d’épaule pour proposer quelques nouveautés. « Nous avons eu quelques retours, notamment sur le relief de la course. Cette année, nous sommes heureux de proposer un tracé plus technique et moins roulant. »

Ce qui devrait donner, selon les organisateurs, une belle bataille sur le tracé. « Tous les favoris se sont inscrits à la course. Cela donnera certainement lieu à une belle bagarre. » On devrait notamment retrouver les athlètes de la Team Cannondale, dont Thomas Desvaux, Treven Ramasawmy et la dernière recrue, Rémy Gérard. « Nous avons pour stratégie d’aider les sportifs à s’accomplir. Les athlètes de la Team Cannondale ont plutôt bien réussi leur saison et ils seront à surveiller sur le parcours dimanche. »

De son côté, Thomas Desvaux, Brand Ambassador de la marque américaine, a assuré qu’il sera présent ce dimanche sur le circuit. « Ce n’est pas un parcours que je connais. Mais j’ai compris qu’il sera technique. » De retour après plusieurs mois de pause post-championnats nationaux, il n’a pas caché son état de forme. « Je suis sur la bonne tendance actuellement, malgré ma pause », explique le vététiste.

Jean-Philippe Henry, président de la commission VTT, a évoqué le niveau de difficulté du tracé. « Nous avons noté le parcours avec quatre étoiles pour le niveau de difficulté, avec des passages techniques et du single trace. » La course s’enrichira de vues panoramiques sur le lagon du Morne. « C’est un lieu historique, où nous avons travaillé des passages techniques. »

Il faudra aussi ajouter que deux fun races seront organisées pour des enfants de 6 à 12 ans, sur des tracés variant entre 3 et 6 km. Une autre épreuve sera organisée sur quatre tours, pour les vététistes amateurs.