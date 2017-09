VTT — CANNONDALE MTB RACE : Yannick Lincoln fait le show 

Après avoir été sevré de vélo tout-terrain (VTT) pendant de très longues semaines, Yannick Lincoln s'est de nouveau fait très plaisir avec une nette victoire sur les flancs du Morne dimanche dernier. Retenu en sélection nationale pour le Tour de La Réunion (5-13 août) et le Tour de Maurice (5-10 septembre), il n'avait pas été en mesure de pratiquer son sport favori. Mais pour son retour à la compétition, il n'a pas boudé son plaisir sur les sentiers rocailleux de la chasse du Morne, où il a dominé ses adversaires sur le circuit de 4,7 km.

Le leader du Moka SC-ENL s'est placé aux avant-postes pour prendre ses distances sur la concurrence. Son coéquipier, Alexandre Mayer (également très talentueux), a tenté tant bien que mal de demeurer dans son sillage, mais sans grand succès. Au terme du premier des cinq tours du circuit, Lincoln avait déjà pris une minute d'avance sur son dauphin. Le champion de Maurice en titre, Thomas Desvaux, également sociétaire du Moka Rangers SC-ENL, n'a pas semblé dans un bon jour, lui qui était aussi à sa reprise avec la compétition.

Lincoln a bouclé les cinq tours en 1 heure, 07 minutes et 50 secondes devant Mayer, qui accusait 3 minutes et 20 secondes de retard, alors que Fabrice Morel a complété le tiercé en 1h12:39. En ce qu'il s'agit du parcours, c'est l'un des plus beaux cross-country de l'île. Yannick Lincoln devrait désormais se consacrer à l'organisation du Heritage Southern Tropical Challenge prévu du 2 au 5 novembre.

Les autres vainqueurs sont : Michael How Yaw (juniors), Jean-Philippe Henry (Masters 2), Bruno de Coriolis (Masters 3), Niels Hartmann (Cadets), William Piat (minimes) et Clarel Charlot (Fun Ride). Chez les seniors dames, Pauline Toulet s'est montrée supérieure à l'opposition en 1h17:49 devant Géraldine Harel et Raphaëlle Lamusse. Les autres lauréates sont : Valérie Gérard (Masters 2), Thérèse Chan Kin (Masters 3) et Elise Espitalier-Noël (Fun Ride).

Les résultats

Masculin

Seniors

1. Yannick Lincoln 1h07:50; 2. Alexandre Mayer 1h11:10; 3. Fabrice Morel 1h12:39

Juniors

1. Michael How Yaw 1h31:20; 2. Rifayi Serally 1h31:37; 3. Yavish Jokhoo 1h38:33

Masters 2

1. Jean-Philippe Henry 1h19:39; 2. Arnaud Leclézio 1h22:03; Pascal Pilot 1h22:25

Masters 3

1. Bruno de Coriolis 1h03:10; 2. Christophe Gérard 1h08:52; 3. Gérard Chan Kin 1h12:49

Cadets

1. Niels Hartmann 47:33; 2. Khabeer Badal 51:40; 3. Hadrien Maingard 54:53

Minimes

1. William Piat 54:40; 2. Maxime Loustau-Lalanne 1h03:10; 3. Rick Stafford 1h04:36

Fun Ride

1. Clarel Charlot 1h15:16; 2. Robert Leung 1h15:18; 3. Yan Montocchio 1h21:38

Féminin

Seniors

1. Pauline Toulet 1h17:49; 2. Géraldine Harel 1h18:48; 3. Raphaëlle Lamusse 1h23:57

Masters 2

1. Valérie Gérard 1h34:20

Masters 3

1. Thérèse Chan Kin 1h26:53

Fun Ride

1. Elise Espitalier-Noël 1h37:23