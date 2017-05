VTT CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2017 : Quinze vététistes retenus

La sélection qui défendra les couleurs mauriciennes aux prochains championnats d’Afrique de VTT, qui se tiendront à Bel Ombre du 10 au 14 mai, a été dévoilée avalisée jeudi soir par la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC). Un groupe de 15 coureurs, emmenés par Yannick Lincoln, lui-même champion d’Afrique du VTT marathon, a été mis sur pied.

C’est la catégorie masculine qui regroupe le plus de représentants. Aux côtés de Yannick Lincoln, on retrouvera Thomas Desvaux, ancien vice-champion d’Afrique sur route, sorti de sa retraite pour se consacrer uniquement au VTT. L’ancien champion de Maurice Fabrice Leclezio fait lui aussi partie de ce groupe qui représentera le pays lors de la course élite masculine. Des habitués des circuits, à l’image de Mathieu Rivet ou de Fuji Kusaka et Xavier Toulet, feront eux aussi partie des appelés.

Chez les dames, Maurice sera représentée par seulement deux éléments. Aurélie Halbwachs-Lincoln, qui a signé son retour à la compétition de haut niveau par un titre de double championne d’Afrique sur route cette année, s’alignera au cross-country marathon aux côtés de Pauline Toulet. Ryan Lenferna sera le seul vététiste mauricien engagé en U23.

Par ailleurs, le site de Bel Ombre, où se tiendront les courses, sera le témoin d’une activité bourdonnante dans les jours à venir. Déjà, la cérémonie d’ouverture, mercredi à 17h, sera le moment de la présentation officielle de toutes les délégations présentes. Jeudi, les coureurs auront droit à leur deuxième séance d’entraînement sur le tracé, après la première session mercredi matin.

Vendredi, place aux premiers coups de pédale, avec le cross-country, et ce, dès 8h. La première cérémonie protocolaire de remise de médailles se tiendra dans l’après-midi. La journée de samedi sera consacrée au repos. Ce n’est que dimanche que les coureurs retrouveront la piste de Bel Ombre, avec les épreuves élite hommes et dames, dont le départ sera donné à 8h. Une course open sera également prévue à partir de 8h05.

La dernière cérémonie protocolaire aura lieu à midi, suivi à 13 heures de la cérémonie de clôture.



La sélection

Dames

Aurélie Halbwachs-Lincoln, Pauline Toulet

U23 (H)

Ryan Lenferna

Hommes

Yannick Lincoln, Thomas Desvaux, Charles Ducray, Fabrice Maurel, Fabrice Leclezio, Fuji Kusaka, Dominique Hardy, Mathieu Rivet, Sébastien Lincoln, Xavier Toulet



QUESTIONS À Yannick Lincoln : « Les adversaires seront coriaces »

Yannick Lincoln revient au plus haut niveau huit mois après la blessure qui l’a contraint à un retrait de la course aux JO de Rio, l’année dernière. À moins d’une semaine des championnats d’Afrique, le vététiste, qui remet en jeu son titre acquis l’année dernière, sait que les choses ne seront pas faciles pour lui cette fois.

Yannick Lincoln, huit mois après votre chute, vous allez retrouver le haut niveau. Avez-vous des appréhensions ?

Oui. Je dois dire que mon retour à ce niveau est inespéré. Je suis moi-même le premier surpris. Maintenant, il faut savoir ce que j’ai pu récupérer depuis ma blessure.

Avez-vous des certitudes ?

Il y a beaucoup. D’abord, avec ce temps, le terrain sera boueux (rires). Devant cet état de chose, il faudra s’équiper en conséquence. Le choix du matériel sera déterminant.

Mais encore ?

Les adversaires seront coriaces. Je sais qu’ils seront nombreux, notamment Alan Hatherly, qui a terminé parmi les 30 premiers aux JO de Rio l’année dernière. Par contre, j’ai l’avantage de connaître un peu mieux le parcours, même s’il est tout neuf et qu’il vient à peine d’être inauguré.

Qu’est-ce qui vous motivé le plus ?

Je crois que la tenue des championnats d’Afrique à Maurice a été la plus grande source de motivation. J’espère maintenant qu’il y aura des résultats à la clé.

Vous n’avez couru que des courses locales. Est-ce le moment pour vous de vous juger ?

C’est difficile d’émettre un jugement quant à mon niveau. Il est clair que mon objectif sera le marathon plutôt que le cross-country. Ce sont deux types d’efforts tout à fait différents. Le marathon me convient mieux.

Vous êtes-vous fixé un objectif pour ces championnats ?

J’ai un titre à défendre. C’est plus dur de rester numéro 1 que de le devenir. Après, comme je retrouve la compétition à ce niveau, j’espère me rapprocher au plus de cette médaille. Je ne me suis épargné aucun effort pour revenir à mon niveau ces dernières semaines.

Avez-vous des objectifs à long terme ?

Je pense déjà aux Jeux du Commonwealth l’année prochaine en Australie. Il y aura du cross-country. C’est un bon objectif. Le cross-country sera un bon moyen de se jauger pour la suite.