VTT — CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017, 10-14 MAI : Ça promet !

Ils seront 15 coureurs, soit 13 éléments masculins et deux en féminins à défendre les couleurs nationales

Yannick Lincoln aura à coeur de conserver sa couronne dans le VTT marathon (XCM)

Place à l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier cycliste avec la tenue des Championnats d'Afrique de Vélo Tout Terrain (VTT), qui se tiendront sur nos terres cette semaine, à Bel Ombre. Le plateau s'annonce des plus relevé avec la présence des meilleurs vététistes du Continent et la sélection mauricienne aura fort à faire pour tenter de tirer son épingle du jeu. Quoi qu'il en soit, le spectacle s'annonce grandiose. Ça promet !

La cérémonie d'ouverture est programmée pour 17 heures au C Beach Club à Bel Ombre. Vendredi, les vététistes entreront dans le vif du sujet avec les épreuves de cross-country olympique (XCO) avant le marathon qui se tiendra dimanche. Beaucoup d'espoir est placé sur deux coureurs chez les messieurs, à savoir Ryan Lenferna (20 ans) et Yannick Lincoln (34 ans). Le premier nommé sera d'ailleurs notre seul représentant dans la catégorie des moins de 23 ans, lui qui fait spécialement le déplacement depuis l'Afrique du Sud. Il faut dire que c'est un jeune très prometteur, qui a enregistré des résultats intéressants au pays de Nelson Mandela. Beaucoup d'espoir est placé en lui.

Yannick Lincoln, qu'on ne présente plus, aura lui aussi son mot à dire, plus précisément dimanche prochain dans l'épreuve du marathon. Pour rappel, l'année dernière à l'AfriSki Resort au Lesotho, à l'occasion de cette même compétition, il avait bouclé les 60 kilomètres du parcours en premier dans le temps de 3 heures, 7 minutes et 04 secondes. Ils étaient 20 participants à avoir pris part à cette épreuve et quatre d'entre eux avaient alors abandonné. Ce n'est un secret pour personne que le N° 1 de Maurice est définitivement plus à l'aise sur les parcours allongés. Il avait terminé l'épreuve avec plus de cinq minutes d'avance sur le médaillé d'argent, le Namibien Costa Seibab, crédité d'un temps de 3 heures, 12 minutes et 17 secondes. Le podium avait été complété par l'un des représentants du pays hôte, Phetetso Monese en 3 h 18 h 10.

Le numéro 1 de Maurice s'est remémoré ce moment si particulier. « Je m'attendais à un podium mais je ne pensais pas m'adjuger l'or. J'avais aussi beaucoup tergiversé dans ma tête car j'hésitais à m'aligner sur ce marathon de peur d'être perdant des deux côtés, c'est-à-dire dans cette épreuve et au cross-country olympique. J'avais cette frayeur de ne pas avoir assez de carburant vu la débauche d'énergie que suscite le XCM. Mais au final, j'ai gagné ». Il faut aussi préciser que le contexte était différent. En 2016, le Champion d'Afrique de marathon était en pleine préparation pour les Jeux olympiques de Rio et il n'était pas loin de sa forme optimale. Depuis, il s'est gravement blessé (fracture du col du fémur) et revient petit à petit.

Aurélie Halbwachs

Lincoln attendue

« Je me prépare comme je peux avec les moyens du bord. Ce sera ma première compétition internationale cette année vu que je n'ai pris part à aucune épreuve à l'étranger. J'aurai bien aimé effectuer une compétition en Afrique du Sud pour me préparer, mais je n'ai pas eu la possibilité. Je me sens relativement bien. C'est difficile de me situer pour le moment en VTT car je gagne des épreuves avec une dizaine de minutes d'avance sur mon dauphin. Je vais continuer à bien me préparer et j'attendrais le jour J pour constater ma progression notamment en termes de technicité et de puissance relative », avait-il fait ressortir. À noter que les adversaires seront très coriaces, notamment Allan Hatherly, qui a terminé parmi les 30 premiers aux JO de Rio.

« Comme nous accueillons ces Championnats d'Afrique, nous mettrons un point d'honneur à être performants même si le plateau s'annonce très relevé. Les Sud-Africains auront à cœur de faire grimper leurs classements. Nous devrons sortir le grand jeu et être à la hauteur des attentes placées en nous. J'ai un peu l'avantage de connaître le parcours même s'il est tout neuf et qu'il vient à peine d'être inauguré », a conclu Yannick Lincoln.

Du côté féminin, après avoir décroché deux médailles d'or sur route lors des récents Championnats d'Afrique, Aurélie Halbwachs-Lincoln tentera cette fois de monter sur le podium en VTT. Compte tenu de sa forme, elle pourrait bien faire parler la poudre.



La sélection nationale engagée

Elite

Yannick Lincoln, Thomas Desvaux, Charles Ducray, Fabrice Maurel (XCO et XCM), Fabrice Leclézio, Fuji Kusaka, Dominique Hardy, Mathieu Rivet, Sebastien Lincoln et Xavier Toulet (XCM uniquement)

Moins de 23 ans

Ryan Lenferna (XCO et XCM)

Juniors

Michael How Yaw et Rifayi Serally (XCO et XCM)

Féminin

Aurélie Halbwachs-Lincoln et Pauline Toulet (XCO et XCM)

Le programme

Mercredi

17h : Cérémonie d'ouverture au C Beach Club à Bel Ombre

Vendredi

8h : Départ des épreuves de cross-country olympique (XCO)

Dimanche 14 mai

8h : Départ cross-country marathon (XCM) élite hommes et dames

8h05 : Départ cross-country marathon (XCM) Open hommes et dames