VTT - EPIC SERIES (PHARE D'ALBION) : Yannick Lincoln dans son jardin

Yannick Lincoln s'est encore une fois baladé au pied du phare d'Albion. Il a remporté, au terme des cinq tours, la course d'ouverture de la saison, loin devant son coéquipier Thomas Desvaux.

S'il fallait une preuve que le vététiste a depuis longtemps retrouvé la forme, c'est bien celle-là. Après avoir remporté en fin de saison 2016 le Rando Raid et l'épreuve mixte du LSTC, il s'est maintenu à son niveau. La preuve : il n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Il signe 1h26'26, le meilleur chrono en toutes catégories, loin devant les 1h35'57 de Dominique Lebon. Thomas Desvaux prend la troisième place en 1h36'02.

Ce même Dominique Lebon a remporté, grâce à son chrono, l'épreuve réservée aux masters 2 devant Yoann Durin, auteur, au bout des cinq tours, d'un total de 1h37'03, cinquième meilleur temps de la journée. Didier Rossignol a pour sa part dominé la catégorie des masters 3. Il a parcouru les quatre tours du circuit en 1h24'48, loin devant les 1h30'22 d'André Le Blanc et les 1h56'39 de Rayman Alladeen.

Chez les juniors, Rifayi Serally, qui a servi de sparring-partner aux médaillés de bronze du contre-la-montre par équipes pour les championnats d'Afrique sur route, a confirmé sa bonne forme en remportant l'épreuve au terme des trois tours. Il s'est imposé devant Michael How. Les deux ont d'ailleurs livré une belle lutte pour finalement voir émerger Serally en 1h01'33, contre 1h02'19.

L'épreuve réservée aux cadets, courue sur deux tours, a été l'apanage de Neils Hartman, qui s'est imposé avec 20 secondes d'avance devant Rémy Gérard. Les deux coureurs ont été crédités de 40'50 et 40'10 respectivement, laissant la troisième place à Hadrien Maingard, qui grimpe sur le podium en 42'02.

En féminin, Pauline Toulet a été la plus rapide sur les trois tours, en 1h08'29, alors que Raphaëlle Lamusse s'est contentée de la deuxième place en 1h24'01. Dans les plus jeunes catégories, Grégory Nadal s'est imposé de justesse devant Giovani Nadal. Deux petites secondes séparent les deux premiers de cette épreuve, crédités de 33'45 et 33'47 respectivement. Samuel Duchenne a terminé la course en 45'17 pour prendre la troisième place.