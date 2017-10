VTT - GRIT COLIN MAYER TOUR, 3E ET DERNIÈRE ÉTAPE : Yannick Lincoln et Julien Chane-Foc ont fait le boulot !

La 3e et dernière étape du Grit Colin Mayer Tour de VTT a connu son dénouement dimanche dernier, avec le sacre du duo Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc. Au classement général, la paire cumule un temps de 6h11:12 pour les 167 km parcourus. Ce sont les Sud-Africains Tyronne White et Andrew Hill qui sont montés sur la deuxième marche du podium avec un temps de 6h14:36. Ces deux binômes occupent aussi les premières places au classement des équipes élites.

Ce sont d'ailleurs les Sud-Africains qui se sont octroyés la victoire lors de cette étape longue de 45 kilomètres et qui passait par Yémen, Matala, Bois d'Olive, Case-Noyale, Les Salines, Matala,Yémen Maingard avant de prendre fin au Riverland Sports Complex à Tamarin. Ils ont bouclé la distance dans un chrono de 1h41:22, soit avec 11 secondes d'avance sur les leaders de la course. Ils n'ont toutefois pas été en mesure de déloger Lincoln et Chane-Foc qui comptaient 3 minutes et 35 secondes d'avance au terme des deux premières étapes du Tour.

L'on retiendra que le toujours vert, Andrew Mc Lean, a pris la troisième place au général et premier au classement "solo hommes" avec un temps de 6h52:29. Au classement des équipes, la paire Jean-Philippe Henry/Dominique Lebon a pris la première place en Masters 2 hommes dans le temps de 7h08:52. Le tandem Aurélie Halbwachs-Lincoln/Fabrice Leclézio s'est pour sa part distingué en équipes mixtes, avec un chrono de 7h14:20. Chez les Masters 3, la palme est revenue au Réunionnais Georget Burel, associé au Mauricien Bruno de Coriolis. Ils ont pris la première place en 7h37:10. En "solo dames", c'est Michelle Nielsen qui s'est distinguée en 8h33:18 alors qu'en équipes féminines, c'est la paire Raphaëlle Lamusse/Géraldine Harel qui a fait parler la poudre en 9h36:15. La troisième édition, programmée pour 2018, promet d'être encore plus relevée.

Les résultats

Étape 3 (45 km)

1. Tyronne White/Andrew Hill 1h41:22; 2. Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc 1h41:33; 3. Andrew McLean 1h47:47; 4. Charles Ducray 1h50:59; 5. Thorkild Nielsen 1h51:04

Classement général final

1. Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc 6h11:12; 2. Tyronne White/Andrew Hill 6h14:36; 3. Andrew McLean 6h52:29; 4. Wynand Baard/Fabrice Morel 7h04:56; 5. Jean-Philippe Henry/Dominique Lebon 7h08:52; 6. Denis-Claude Pilot 7h09:57; 7. Thorkild Nielsen 7h10:41; 8. Sébastien Lincoln 7h10:46; 9. Mathias Ritter 7h11:16; 10. Aurélie Halbwachs-Lincoln/Fabrice Leclézio 7h14:20