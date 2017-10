VTT - GRIT COLIN MAYER TOUR, DEUXIÈME ÉTAPE: Le duo Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc déroule 

La deuxième étape de la 2e édition du Grit Colin Mayer Tour s'est tenu hier matin dans l'Ouest de l'île. Le duo Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc, qui avait émergé en tête la veille lors de la première étape, a remis ça en s'adjugeant un deuxième succès de rang. Les deux vététistes comptent désormais 3 minutes et 35 secondes d'avance sur leurs rivaux, à savoir Andrew Hill et Tyronne White.

Cette deuxième, des trois étapes du Tour, était long de 50 km. Le départ réel a été au Rond-point de Yémen sur le tracé suivant : Matala - Domaine de la Grande Rivière Noire - Domaine de Palmyre - Case Noyale - Bertrand - Case Noyale - Domaine de Palmyre - Domaine de la Grande Rivière Noire - Matala - Yemen Maingard - Riverland (Arrivée). Encore une fois, les deux meilleures équipes en lice se sont livrés à un joli duel. Mais Lincoln, toujours aussi impressionnant, et son jeune coéquipier réunionnais Chane-Foc (19 ans), ont fait preuve de beaucoup de maîtrise.

"C'était un rude combat. Nous devions faire preuve de beaucoup d'application et de concentration pour repousser l'opposition. Nous étions meilleurs dans les bosses que nos adversaires principaux (Hill/White) et ce fut un véritable chassé-croisé pour prendre les commandes. C'est à la hauteur de Palmyre que Julien et moi avons fait le break. Nous avions pris les choses en main et en nous retournant, nous nous sommes aperçus que nous étions seuls à l'avant. C'était alors un grand ouf de soulagement. Nous pensions toutefois être tranquilles mais à l'approche de la ligne d'arrivée, nos poursuivants sont revenus en trombe. J'ai alors dit à Julien de mettre le gaz à fond et nous avons franchi la ligne d'arrivée en premier", a confié Lincoln.

Notre interlocuteur a d'ailleurs précisé que rien n'était encore joué. "Nous avons désormais une avance, d'un peu plus de trois minutes. Mais ce n'est pas grand chose. En VTT, tout peut arriver. Nous ne sommes pas l'abri d'un retournement de situation. Il faudra garder les idées claires pour continuer sur notre lançée. Aujourd'hui, le parcours sera beaucoup plus technique, mais j'ai la chance d'avoir un bon partenaire qui demeure un coureur de grande qualité. Son entorse au poignet ne lui a pas empêcher de courir. Ce n'est pour rien qu'il est l'un des tous meilleurs vététistes de La Réunion," a-t-il précisé.

Julien Chane-Foc a pour sa part avoué qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. "Il y a un peu de déception surtout en fin de course quand nos adversaires directs sont revenus sur nous. Mais l'important, c'est la victoire. Nous nous devions de faire la différence. J'ai pris et je continue de prendre beaucoup de plaisir dans cette compétition. Le paysage est tout simplement extraordinaire et la route fabuleuse", a précisé le fidèle lieutenant de Lincoln. À titre d'information, le natif de l'île soeur a, notamment, remporté quatre manches de Coupe de la Réunion. Il avait aussi pris part au Tour de Maurice sur route, début septembre au sein de son club, le Club Cycliste Saint-Louisien. Le premier coureur solo ne fut autre que l'inusable Sud-Africain Andrew McLean, avec un chrono de 2 heures, 04 minutes et 37 secondes. La troisième et dernière étape débutera à 8h, ce matin.

Les résultats

Étape 2 (50 km)

1. Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc 1h53:08; 2. Andrew Hill/Tyronne White 1h53:10; 3. Andrej Kubis/Pavel Gabor, 2h04:36

Étape 1, vendredi (72 km)

1. Yannick Lincoln/Julien Chane-Foc 2h36:31; 2. Tyronne White/Andrew Hill 2h40:04; 3. Thomas Desvaux/Charles Ducray 2h48:56

Aujourd'hui

Départ à 8h : Rond-Point de Yémen - Matala - Bois d'Olive - Case Noyale - Les Salines - Matala - Yemen - Maingard - Riverland

Distance : 45 km

DÉCÈS DE FRÉDÉRIC NICOLIN: La petite reine perd un GRAND passionné

Le cyclisme mauricien est en deuil après le décès vendredi matin de Frédéric Nicolin (Nono pour les intimes). Lors de la première journée de compétition du Colin Mayer Tour (VTT), ce dernier a été pris d'un malaise dans la montée de Yemen après, une cinquantaine de kilomètres de course, et s'est effondré. Le personnel ambulancier appelé à la rescousse n'a rien pu faire car il avait déjà rendu l'âme. Le corps inanimé, a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital de Candos aux fins d'autopsie.

C'est vers 11h30 que Michel Mayer, président du comité organisateur de la compétition, a reçu un appel lui informant qu'un participant était tombé dans une montée. Il a par la suite été mis au courant par un autre membre de l'organisation, à savoir Christopher Chasteau, qui s'est rendu sur place, en compagnie de l'ambulance, mais c'était déjà trop tard. Au sein de la famille des coureurs, c'est un choc retentissant. Yannick Lincoln, qu'on ne présente plus, très ému par cette disparition soudaine, n'arrive toujours pas à le croire. "J'ai eu un énorme choc en apprenant le drame. Frédéric est un ami de longue date. C'était quelqu'un de jovial et surtout un bon sportif. C'est difficile d'avoir les bons mots mais c'était avant tout un grand passionné. L'on avait souvent l'habitude de le chambrer par rapport à ces performances au vélo et il en rigolait beaucoup. Il ne se prenait pas au sérieux. Il laisse un grand vide car c'était vraiment quelqu'un d'unique", a-t-il précisé.

Le président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), Lawrence Wong, abonde dans le même sens. "C'était un très bon vivant et un grand rêveur. Nono était quelqu'un de très joyeux qui avait la patate. Mais il était surtout un organisateur hors norme. Je dois même dire que c'est grâce à lui que Maurice connaît Chris Froome (quatre fois vainqueur du Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017). Ce dernier était quasiment inconnu à cette époque et c'est Nono qui l'avait invité chez nous, lors du Tour de Maurice qu'il avait remporté en 2006. Il était aux côtés de Thomas Desvaux, notamment. Je tiens à présenter mes sympathies ainsi que celles de la fédération à sa famille, surtout que son père, Roland est un membre de la fédération."

Jean-François Camoin, très proche du défunt, et commissaire international et qui a officié notamment lors du Giro, ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Je suis anéanti. J'ai perdu un ami irremplaçable, d'une extrême gentillesse. C'était aussi un passionné qui respirait le sport à plein nez. J'ai la rage au ventre car j'estime qu'il ne méritait pas de partir si tôt. C'est un grand choc et un immense vide pour la famille ainsi que celle du cyclisme." Pour Michel Mayer, c'est une peine incommensurable. "J'étais ami à Nono depuis plus de 15 ans. C'était un personnage très attachant qui était un passionné de cyclisme. Il s'était par la suite reconverti dans le VTT. C'était un être formidable", a-t-il confessé.

Frédéric Nicolin était le fils de Roland Nicolin, ancien président de la FMC. Une minute de silence a été observée hier avant le départ de la deuxième étape et tous les participants ont porté un brassard blanc. Les funérailles de Frédéric Nicolin ont eu lieu à 11 heures hier matin à l'église Sainte-Thérèse, à Curepipe. Frédéric Nicolin, qui était aussi commissaire de course, laisse derrière lui deux enfants en bas âge. Week-End présente à sa famille endeuillée ses plus sincères condoléances.