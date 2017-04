VTT — MAURITIUS TOUR BEACHCOMBER: Une deuxième édition qui s'annonce passionnante

Place à la Mauritius Tour Beachcomber de vélo tout-terrain (VTT), du 18 au 20 mai prochain. Les adeptes seront invités à participer à un véritable défi sportif dans la nature, et à découvrir en exclusivité des sites habituellement fermés au public.

Organisée par Beachcomber Resorts & Hotels, leaders de l'hébergement touristique haut de gamme à l'île Maurice, cette deuxième édition de MTB est ouverte aux vététistes chevronnés et amoureux de la nature âgés de 17 ans et plus. C'est une occasion pour vivre les vibrations de l'île tout en traversant un terrain sauvage et varié ; des montagnes, les forêts, des champs de canne et de thé en passant par les plages et le sommet des falaises. Le groupe Beachcomber étend ainsi son offre d'événements sportifs et d'écotourisme, après les trois éditions de l'Ultra Trail Raidlight Beachcomber (UTRB), qui ont attiré le gratin du trail mondial et régional en 2014, 2015 et 2016. Chaque vététiste est libre de s'inscrire pour l'intégralité de la course ou de choisir les étapes auxquelles il souhaite participer. Les participants peuvent aussi réserver une chambre à tarif réduit dans une sélection d'hôtels Beachcomber.

Arianne Devienne Bellepeau, events manager chez Beachcomber Resorts & Hotels, précise que l'objectif est surtout de réunir la famille vététiste et de lui faire vivre l'expérience Beachcomber. « Nous invitons les riders mauriciens, amoureux de la nature à venir découvrir ces spots exceptionnels. Car le circuit passe par des endroits encore inconnus de beaucoup de Mauriciens. Au-delà des souvenirs gravés, de l'expérience humaine et du bonheur de pouvoir partager leur passion, nous voulons donner l'occasion aux participants de découvrir l'île Maurice autrement et par la même occasion combiné un beau sport aux prestations 5-étoiles aux sentiers de ravitaillements », souligne-t-elle.

Pour cette deuxième édition de MTB, les parcours ont été revisités par Sebastien Hacques, accompagnateur de cet évènement, qui, grâce à son expérience, a permis de concevoir ces circuits uniques. « L'ambassadeur de cette deuxième édition pour la Réunion est le cycliste Grégory Maillot, vainqueur de nombreuses courses telles que le Run Tour VTT ou encore l'Espoir Challenge off Road VTT », poursuit l'events manager de Beachcomber Resorts & Hotels. Ceux qui souhaitent participer à la course ont jusqu'au 5 mai pour s'inscrire. Il suffit de se rendre sur la page web dédiée de Beachcomber Events: www.beachcomber-events.com/mtb.