VTT — MAURITIUS TOUR BEACHCOMBER : Yannick Lincoln en PATRON pour la 2e année consécutive

Yannick Lincoln (34 ans) retrouve la forme des grands jours ! Le meilleur vététiste de l'île a remporté hier matin le Mauritius Tour Beachcomber de VTT, avec la manière, à travers une compétition qui s'est tenue sur trois jours (quatre étapes) dans le sud de l'île. Au classement général, le Mauricien devance les Réunionnais Quentin Soubadou et Gregory Maillot. Aurélie Halbwachs-Lincoln a remporté la palme en féminin.

L'étape d'hier, comprenant 60 km avec la succession des montées de Chemin Français, Camisard et Ferney, s'annoncait fatidique. Et c'est le leader au classement général qui a mis tout le monde d'accord en s'imposant dans le temps de 2 heures 20 minutes et 36 secondes devant Soubadou (2 h 22 h 47) et Mathieu Desserprit, venu compléter le podium dans le même temps. Lincoln a fait preuve d'autorité, lui qui occupait la première place de l'étape inaugurale depuis la première étape de jeudi. En effet, il s'était imposé en patron sur les 1 200 mètres de dénivelé positif, avec notamment une partie de la montée de Fantaisie, celles de Bon Courage et de Watook, soit la plus longue étape (72 km) de cette deuxième édition de cette course à étapes

Pour rappel, lors de la semaine écoulée, aux Championnats d'Afrique de VTT, il était monté sur la troisième marche du podium en XCO et avait pris l'argent en XCM. Une belle continuité pour ce champion qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Fabrice Morel est deuxième Mauricien au général avec une performance de 8 h 07 h 30 alors que le troisième Mauricien est Xavier Toulet (8 h 10 h 37). Chez les dames, Aurélie Halbwachs-Lincoln a fait respecter son titre de championne d'Afrique, et ce, dès la première journée. Possédant une avance très confortable sur la Française Céline Augueux, elle a bien géré son effort pour s'imposer au final des quatre épreuves dans le temps de 8 heures 22 minutes et 36 secondes.

Les résultats

Hier

Hommes

1. Yannick Lincoln (Mce) 2h20:36; 2. Quentin Soubadou (Réu) 2h22:47; 3. Mathieu Desserprit (Réu) 2h24:47; 4. Gregory Maillot (Réu) m.t; 5. Yannick Cornille (Réu) 2h26:18; 6. Xavier Toulet (Mce) 2h32:58; 7. Fabrice Morel (Mce) 2h34:13; 8. Yann Nirlo (Mce) 2h34:32; 9. Christophe Vassor (Réu) 2h35:09

Dames

Aurélie Halbwachs-Lincoln (Mce) 2h39:45; 2. Celine Augueux (Fra) 3h00:44

Classement général

1. Yannick Lincoln (Mce) 7h22:40; 2. Quentin Soubadou (Réu) 7h28:07; 3. Gregory Maillot (Réu) 7h31:12; 4. Mathieu Desserprit (Réu) 7h31:18; 5. Yannick Cornille (Réu) 7h40:52; 6. Arthur Lamoly (Réu) 8h05:54; 7. Fabrice Morel (Mce) 8h07:30; 8. Xavier Toulet (Mce) 8h10:37; 9. Thomas Desvaux (Mce) 8h14:32; 10. Christophe Vassor (Réu) 8h14:49

Dames

1. Aurélie Halbwachs-Lincoln (Mce) 8h22:36; 2. Celine Augueux (Fra) 9h22:42