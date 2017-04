VTT — MOKA RANGERS SERIES: Yannick Lincoln grand favori

La première course de vélo tout-terrain du MTB Moka Rangers SC Series a lieu aujourd'hui au Chassé de Bar Le Duc. Le vainqueur de la précédente édition, Yannick Lincoln, sera suivi avec une affection particulière. On se souvient qu'il n'avait rencontré aucun problème, lui qui s'était imposé lors de ces 25 kilomètres en 1 heure, 32 minutes et 57 secondes.

L'année dernière, le MTB Moka Rangers SC Series avait servi de préparation à Yannick Lincoln en vue de sa participation aux Jeux olympiques de Rio. Il n'avait jamais été inquiété dans cette partie, devançant Thomas Desvaux (1h39:41) et Fabrice Leclézio (1h39:42). Yannick Lincoln est de nouveau sur la ligne de départ de cette épreuve, ce matin à 8 heures, en tant que grand favori.

Le nombre de tours à effectuer est défini selon la catégorie du coureur (voir encadré). Les enfants de moins de 10 ans pourront s'amuser sur un circuit de 2 km, conçu spécialement pour eux à 10 heures.

Ce cross-country en boucle de 5 km fera découvrir le paysage pittoresque de Bar-Le-Duc. Le club de Moka SC vise notamment à encourager la pratique sportive et à défendre brillamment les couleurs de Moka au niveau national et international. Si Yannick Lincoln est définitivement l'homme à battre, lui qui demeure une véritable référence du VTT local, les autres compétiteurs auront à cœur de venir déjouer les pronostics.

En féminin, Aurélie Lincoln-Halbwachs fait figure d'épouvantail alors que derrière, Pauline Toulet tentera tant bien que mal de tenir le rythme. Pour rappel, c'était Alexandre Mayer qui avait été sacré chez les Juniors en 57 minutes et 35 secondes. Le spectacle s'annonce grandiose.

Le parcours

Senior Homme (19-39 ans) : 5 tours

Junior homme (17-18 ans) : 4 tours

Masters 1 Homme (40 - 49 ans) : 5 tours

Masters 2 Homme (50 ans et plus) : 4 tours

Masters 2 dame (50 ans et plus) : 2 tours

Dame (17-49 ans) : 3 tours

Cadets (15-16 ans) : 3 tours

Minimes (13-14 ans) : 2 tours

Fun Ride (10 ans et plus) : 2 tours