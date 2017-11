VTT - SOUTHERN TROPICAL CHALLENGE 2017 : La paire Lincoln-Perrin-Ganier en tête

Le prologue du Southern Tropical Challenge 2017, hier au Domaine du Domino au Morne, a souri au duo Yannick Lincoln-Nielo Perrin-Ganier, vainqueurs en 27’55. Le tandem a devancé les favoris, Karl Platt et Thomas Dietsch, de cinq secondes à l’arrivée.

Sur les hauteurs de la montagne du Morne, le duo franco-mauricien a résisté aux jambes de l’ancien vainqueur du Cape Epic et du champion de France de VTT marathon. Un exploit, alors même que Karl Platt et Thomas Dietsch ont terminé le parcours en 28’. À la troisième place on retrouve les Réunionnais Mathieu Desserprit et Julien Chane Foc, qui ont trouvé le nom original de Team Mathieu et Julien. Ils terminent à 1’40 de la Team Bulls et se positionnent sur le podium en attendant la suite de la course.

Deux autres paires se positionnent, même si elles ont terminé loin des trois premiers. On retrouve Moka Rangers 2, avec Romain Bayol et David Contant, et la Team Air Austral de Jérôme Galent et Brice Nativel.

Les coureurs ont pris aujourd'hui le départ de la première étape. Deux courses, la Sky2C et la Sea2C, sont au menu. Pour ceux engagés dans la Sky2C, ce sont près de 42 km qui les attendent, alors que ceux qui iront en Sea2C auront à peu près la moitié de la distance à parcourir.

La deuxième étape, demain, sera sans doute la plus dure, déjà, de par la distance — 45,3 km pour le Sky2C et 10 km de moins pour la Sea2C —, mais aussi en termes de dénivelés positifs, avec un point culminant à 732 m.

Les résultats

Prologue (10 km)

1. Yannick Lincoln-Nielo Perrin-Ganier 27’55

2. Thomas Dietsch-Karl Platt 28’00

3. Mathieu Desserprit-Julien Chane Foc 29’40

4. Romain Bayol-David Contant 30’52

5. Jérôme Galent-Brice Nativel 31’25

6. Xavier Toulet-Matthias Ritter 31’40

7. Charles Ducray-Wynand Baard 33’06

8. Denis Claude Pilot-Simon Desvaux 33’16

9. Laurent Tyack-Renaud Bax 33’21

10. Gilles Guillaumin-Fuji Kusaka 37’25