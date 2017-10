VVIP AU CENTRAL CID : Le rendez-vous de samedi du Senior Adviser Sanspeur

Le match entre l’ancien ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, et le Senior Adviser du Premier ministre Gérard Sanspeur sur le projet avorté de Heritage City est loin d’être bouclé. Après avoir échappé in extremis à une convocation/arrestation par le Central CID à la mi-septembre de l’année dernière, suite à une déposition de Roshi Bhadain l’accusant de faux et usage de faux dans des documents visant à remettre en cause le projet de Heritage City, Gérard Sanspeur était aux Casernes centrales en fin de matinée d’hier. Ce rendez-vous, décidé en toute discrétion, fait suite à une demande de complément d’informations de la part de l’Office of the Director of Public Prosecutions dans cette enquête avant de décider de la marche à suivre.

Le Senior Adviser de Pravind Jugnauth a retenu les services de Me Ravin Chetty, Senior Counsel, pour répondre aux questions des limiers du Central CID. Le projet de Heritage City, annoncé dans le budget 2016-17 et annulé une semaine après la mise en minorité du précédent Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, au Conseil des ministres, a été un principal point de désaccord au gouvernement de ce qui était Lalyans Lepep avec Roshi Bhadain claquant la porte à Pravind Jugnauth dans le cadre du “Deal Papa/Piti” du 23 janvier dernier.

Après l’étape d’hier, le dossier sera de nouveau envoyé au DPP en vue de la marche à suivre…