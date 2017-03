Walking on koltar

Qu’entends-je des ondes ? Une petite abeille bourdonne. Coq alpha connaissait l’entourloupe du petit biscuit mais ne pipa mot ni au papa ni au petit. Il dénonce les petits fours de passe-passe après avoir abandonné le navire MAM. N’est-ce pas là un aveu in disguise que ce coquin commerce avait cours depuis lors ? Chaviré, le frêle esquif des membres d’équipage et des morpions qui adhèrent au parti.

Esprit d’innovation. Cela ressemble fort à une arnaque touristique. Non ! Non ! Ledit biscuit a une valeur culturelle ajoutée. Lorsque vendu comme souvenir du passage à Maurice, pays des merveilles. D’où le prix salé dudit souvenir comestible. Ne dirait-on pas une insulte flagrante à notre simplette intelligence limitée ? On nous prend pour des cons. J’en connais qui découillonneront leur farce… aux prochaines élections. Faut bien innover, non ?

Tous des bater bis vampirisant les ressources du pays. Aret met piti politisien dan gouvernma. Ti bizin mark sa kik par dan Konstitision, foutour va ! Paroles d’observateurs de comptoir, grisés de désillusions.

Pourquoi ne valoriserait-on pas aussi des nouilles instantanées au nom de fusée. Et ne les survendrait-on pas en prémonition de planètes fek découvertes par la NASA. Nous crânerions : Depi lontan Morisien ti kone, sa ! Akoz sa mem nou’nn fer minn sa mark-la… Pou nou pa gagn fin aswar kan nou al dan lespas ! Malcolm ti fini vwayaz dan lespas depi lontan. Li’nn ekrir so vwayaz kan li’nn revini. Pa rod kokin nou loner. Taler ou a gagn pa krwar !

Nul besoin d’années-lumière de langues comparées. Aussi me suis-je souvenu des paroles du sage : Tu ne feras pas aux truies ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ! Sinon ce serait aussi sensé que consigner une “complainte” à la “station” ou de mettre “arrière” avec “flasher”…

Un incertain membre d’une cultissime Maison a insinué que son organisation orienterait le vote des consultations. Un seul mot d’ordre suffirait à renverser les urnes. Aret fantasme kamarad ! Selon les recoupements de Gordon News, l’énoncé ne serait pas insensé mais n’aurait pas le rayonnement que d’aucuns voudraient faire accroire. D’aucuns seraient davantage d’opportunistes représentants d’eux-mêmes !

Chemin faisant, d’autres pèlerins ont pris une route assez proche du lac. Une démarche pour marcher sur Babylone. Pour écraser Babylone, sur papier et dans les esprits. Autres mœurs culturelles cultivées indifféremment des religions, ethnies, classes sociales, classifications communales, couleur de peau.

Tous en effet apprécient la bonne musique. Et les longues marches spirituelles. Chacun établit un contact avec le sacré. Encore faut-il comprendre les messagers de ces démarches avant d’austères privations purifiantes. La paix. L’amour. L’unité… frer-la !