WARREN MOOTOOSAMY : Incursion dans l’univers d’un éternel artiste

À Boulet Rouge et ailleurs dans l’Est, il a commencé à se faire un nom dans la pâtisserie (voir notre rubrique cuisine – page 48). Mais c’est dans l’art que Warren Mootoosamy aurait souhaité exercer. Par amour pour ses enfants et sa femme, cet ancien étudiant en beaux-arts a rangé ses pinceaux pour éviter d’être happé par une passion qui devenait destructrice. Quasiment cloîtré dans son monde, le pâtissier nous a ouvert la porte de son univers, le temps d’une incursion…

Si vous connaissez Petrus Paulus Rubens, peintre baroque flamand né en 1577, vous aurez alors plus de chance de pénétrer l’univers de Warren Mootoosamy, né il y a 34 ans. Mais si vous n’avez pas l’âme d’un esthète, que vous respectez la nature et que vous avez un esprit aussi vaste que les profondeurs de l’océan, vous serez également accueilli dans le monde de ce jeune homme qui n’aime pas la vie bruyante. Dans le monde de Warren Mootoosamy, il n’y a pas de place pour les réseaux sociaux, l’informatique et les médias…

Il suffit pourtant d’insérer son nom dans un moteur de recherche, et il apparaît sur le plus grand des réseaux sociaux. “Ça, c’est le travail de ma femme !”, répond-il, tout en esquissant un sourire. Son univers n’est pas pour autant opaque, terne, hermétique ou froid. Bien au contraire, il y a de la chaleur, pour le soleil de son village, Boulet Rouge, situé à l’entrée ou à la sortie – selon la direction que vous empruntez – de Flacq. Il y a de la chaleur aussi pour le feu de ses fourneaux. Warren Mootoosamy est pâtissier et il cuisine aussi les repas de sa famille.

Citoyen du monde.

Dans son monde, il y a de la couleur pour la décoration de ses gâteaux et le bleu de la mer. Il l’adore. Et puis, dans le monde de Warren Mootoosamy, il y a sa vision des choses, sa philosophie de la vie. Il aime la simplicité, l’être humain quand son âme est épurée et qu’il croit dans l’individu qui ne se laisse pas formater par le système, le matérialisme. Ne soyez donc pas surpris si ce jeune homme, plus contemporain que le maître Vermeer, préfère passer du temps dans sa bulle.

Quand il nous ouvre la petite porte d’entrée de la maison de ses parents, Warren Mootoosamy nous invite dans un cadre rempli de souvenirs, qui a fait de lui l’homme qu’il est. Un “humaniste”, dit-il. S’il lui arrive de se présenter, il n’évoquera pas la religion de ses aînés et qu’on lui a transmis à la naissance. Il n’évoquera pas non plus son statut de citoyen mauricien. Mais celui du monde.

Dans le jardin, en phase de réaménagement, il y a une pierre taillée dans laquelle un palmier a pris ses aises. Des alvéoles dans la pierre indiquent que celles-ci donnaient à la matière une fonction particulière. “Cette pierre, qui appartenait à mon père, date du temps de l’esclavage. Des esclaves la faisaient tourner à l’aide de bois, qu’ils inséraient dans les trous autour de la pierre”, confie l’héritier des lieux.

Beaux-arts en Angleterre.

Sa maison est actuellement en travaux. On se dirige dans celle de ses parents, où le bois est omniprésent. Cette présence est révélatrice. “C’est mon père qui l’a voulu ainsi”, confie notre hôte. Ce père, ex-ingénieur, décédé il y a quelques années, a été une source d’inspiration inépuisable pour Warren Mootoosamy. Il lui voue une admiration sans bornes.

“C’est l’être le plus intelligent qu’il m’a été donné de rencontrer. Il parlait en mathématiques. Il avait une ouverture d’esprit extraordinaire. C’était la seule personne à qui je pouvais parler de tout sans qu’elle ne s’étonne.” Pour ses deux enfants, Samynaden Mootoosamy choisit une éducation qui favorise le développement global de l’apprenant. “Il nous a inscrits, ma sœur et moi, à une école privée. Y accéder a été un bonheur. J’ai passé les plus belles années de ma vie dans cette école”, dit Warren Mootoosamy. En quittant la Riche Mare Government School pour le Bocage International High School, le jeune homme fait aussi une découverte : l’art.

Lorsque sonne l’heure des études universitaires, l’enfant de Boulet Rouge met le cap sur l’Angleterre et pose sa valise à l’université de Wimbledon, où il étudie les beaux-arts. Il regagne Maurice en étant persuadé qu’il fera carrière dans la restauration des tableaux. Après tout, pourquoi pas ? L’île, riche d’un passé colonial, a hérité d’œuvres inestimables qui ont besoin d’une attention particulière. Mais Warren Mootoosamy déchantera très vite quand la proposition qui lui avait été faite devient une affaire oubliée.

L’art et l’amour.

Un tableau – le portrait d’un adolescent – attire notre attention. “Ma mère avait aimé la photo de ce tableau. Je l’ai reproduite en peinture”, nous dit-il. Puisqu’il ne sera pas restaurateur d’œuvres d’art, Warren Mootoosamy pense alors réaliser des tableaux et vivre de sa passion. Mais devenir artiste équivaut à se laisser emporter par un dangereux tourbillon. “Quand je peignais, plus rien n’existait autour de moi. Je ne vivais que pour peindre”, souligne le jeune homme. Qui poursuit : “Un artiste est quelqu’un qui fait réagir l’âme.” Cette mission, puisqu’elle en est une, peut être destructrice. Des tableaux, il en a détruit pas mal. “Pourquoi garder ce qui ne plaît pas ?”

Quand il réalise que l’art ne fait pas vivre l’artiste, Warren Mootoosamy range ses pinceaux et ses toiles. Mais pas son âme d’artiste. Il fait de la place pour Christelle. Une femme qui viendra combler son univers et métisser son monde avec deux de ses plus belles œuvres : Rubens (vous devinerez pourquoi) et Sam, nom donné en hommage à son père.

Une famille, telle une palette de couleurs : le jeune homme ne pouvait rêver mieux. “Devenir père m’a fait découvrir le vrai sens de l’amour.”