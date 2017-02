WASHINGTON ACCORD : Les ingénieurs mauriciens se préparent pour la plus haute accréditation mondiale

L'Institution of Engineers (Mauritius) a organisé cette semaine un atelier de travail à l’hôtel Bagatelle sur le programme qu’elle met en chantier pour l’accréditation auprès du Washington Accord. Le professeur Barry Clarke, ancien président de l'UK Institution of Civil Engineers, supervise ces ateliers de travail et sera responsable de soumettre son rapport aux instances concernées.

La PS du ministère de l’Education, des Ressources humaines, de l’Education tertiaire et de la Recherche scientifique, N. Goorah, a félicité l’IEM pour cette initiative. Elle a déclaré que vu la baisse de niveau des diplômés des universités, le ministère songe sérieusement à rehausser les “entry requirements” pour les étudiants. Le président de l’IEM, Raj H. Prayag, a brossé pour sa part les démarches entreprises par l’association pour la reconnaissance des diplômes d’ingénieurs octroyés par des institutions tertiaires mauriciennes. Il a mis l’emphase sur l’impératif que le Board of Accreditation pour les ingénieurs respecte une complète autonomie vis-à-vis de toute autre institution.

Les personnalités suivantes sont intervenues à cette occasion : le Prof B.G. Clarke, past President of UK Institution of Civil Engineers, Jean Roland Fayolle, Chairman Council of Registered Professional Engineers, le Prof Sid Nair, Executive Director, Tertiary Education Commission, Mauritius, Jagadish Soobarah, vice-président de l'Aeronitical Society of Mauritius, le Prof Toolseeram Ramjeawon, Head of Department of Civil Engineering, UOM, et R. Gungoosing, Consultant Engineer.