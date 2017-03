WEALTH AFRICA 2017 : Créer une vraie industrie de gestion de fortunes en Afrique, a déclaré Pierre-Guy Noël

Pour Pierre-Guy Noël, Group Chief Executive de la Mauritius Commercial Bank (MCB), « le défi est de créer une vraie industrie de gestion de fortunes en Afrique », pour autant que l'on sache « vendre l'histoire africaine aux investisseurs ». Il intervenait hier matin à la conférence Wealth Africa 2017, organisée sur deux jours par sa banque à Balaclava. « Beaucoup d'argent part en Afrique aujourd'hui à travers les fonds d'investissement, dont une bonne partie sont en fait des investisseurs institutionnels venant de pays en développement. Le défi, pour nous, est de savoir comment offrir des opportunités d'investissements à nos clients et comment les amener à participer dans de telles transactions », a-t-il déclaré.

Après avoir rappelé l'histoire de la MCB, institution qui existe depuis de très nombreuses années, Pierre-Guy Noël a expliqué que la stratégie de sa banque est axée sur les deux axes principaux que sont la diversification des services suivant la libéralisation du secteur bancaire et l'abolition du contrôle des changes en 1994. « Nous avons alors commencé à sortir du pays. Sur le plan régional, nous nous sommes installés à La Réunion et à Mayotte, deux départements français. Nous sommes aussi présents au Mozambique, aux Seychelles, à Madagascar et aux Maldives. Nous avons aussi ouvert des représentations et des bureaux au Kenya et en Afrique du Sud. Mais ils sont nombreux les pays sur le continent avec qui nous avons des transactions depuis un certain nombre d'années, à travers le financement du commerce régional et de projets financiers, plus particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie, à travers la “reconfirmation” des lettres de crédit et en offrant nos services à nos confrères, et plus récemment des services de consultants », a-t-il indiqué.

Selon Pierre-Guy Noël, la MCB « a son empreinte sur l'Afrique entière, ce qui représente une majeure partie de notre stratégie ». Il poursuit : « Il est donc facile d’avancer. Nous sommes aussi engagés dans les activités de gestion d’actifs et de banques privées, qui représentent un des piliers de notre stratégie de croissance. Je pense que le moment est venu pour emmener ce business au-delà de nos frontières en partenariat avec nos partenaires traditionnels que sont les banques, les cabinets d’avocats et les firmes d’expertise comptable », a-t-il souligné, avant d’ajouter que le défi est de mettre en place une vraie industrie de gestion de fortunes en Afrique. Mais, questionne-t-il, « comment pouvons-nous raconter l’histoire africaine à nos investisseurs ? »

Pour sa part, le Managing Director du Board of Investment (BOI), Ken Poonoosamy, a parlé des forces clés de Maurice en matière d’investissements transfrontaliers, de gestion de fortunes et d’actifs, avant d’aborder les problèmes liés aux technologies subversives. Selon lui, Maurice dispose d’un excellent cadre légal facilitant la mise en place de « trusts », un des plus importants outils de gestion utilisés par beaucoup de gens à travers le monde, avec des actifs valant des trillions de dollars de par le monde.

« À Maurice, nous sommes allés voir le nombre de “high net worth individuals” venant d’Afrique ayant investi dans des Integrated Resort Property et des villas luxueuses. Environ 40% d’entre eux l’ont fait à travers les “trusts”, dont un grand nombre venant d’Afrique du Sud. Je vois aussi le Kenya, le Mozambique, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Angola et l’Éthiopie », a indiqué Ken Poonoosamy. Maurice, rappelle-t-il, a aussi introduit des produits financiers et d’autres incitations pour les investisseurs afin de mitiger leur exposition aux risques, maximiser les bénéfices et s’assurer de leur rapatriement.

Pour Anthony Cadman, Deputy Africa Wealth & Asset Management Leader chez Ernst & Young, « le monde est aujourd’hui plus riche qu’avant, et il a plus de revenus disponibles ». Et de conclure que « l’Afrique n’est pas une exception ! ».