Westley Marwing de retour

Westley Marwing est de retour. La cravache de Raj Ramdin a fait son apparition au Champ de Mars mercredi matin pour rencontrer le Chief Stipe. Le Sud-Africain avait en sa possession un certificat médical établissant qu’il était fit à rechausser les étriers. Ce matin (jeudi), il a repris le chemin de l’entraînement pour le compte de son employeur. Dans la carte de la septième journée, il n’a obtenu que deux montes, à savoir Shief Of Thunder et Sacred Jewel. Il serait bon de souligner que c’est justement sur ce dernier qu’il avait été blessé au pied lors de la journée inaugurale.

Burg et autres ne bougent pas

Burg, Allenby Park et Jay Jay’s Wild, annoncés chez Narang, sont toujours au sein du yard de Jean-Michel Henry. Du reste, deux d’entre eux figurent dans le programme de la septième journée. Renseignements pris, il nous revient que les parties concernées seraient venues à de meilleurs sentiments et que tout est rentré dans l’ordre.

Paladin prêt pour son retour

Paladin fait partie de la troisième course de la journée de samedi. Ce cheval, rappelons-le, avait débuté victorieusement lors du dernier week-end international, mais n’avait pu reprendre la compétition cette saison. Sachez que Paladin a connu des problèmes. Le cheval présentait une robe quelconque et souffrait aussi de son dos. C’est la raison pour laquelle il porte un patch. Espérons que tout va aller pour le mieux et qu’il retrouve tous ses moyes.