WI-FI HAUT DÉBIT : Lancement officiel d’AlwaysOn

Harel Mallac Technologies annonce le lancement officiel d’AlwaysOn, un service de connexion Internet à travers des points d’accès Wi-Fi. Ce concept d’accès haut débit vise à offrir une solution de connectivité innovante et dynamique. La technologie est proposée en partenariat avec AlwaysOn, l’opérateur No 1 de ce service en Afrique du Sud.

AlwaysOn permet désormais aux utilisateurs de se connecter facilement sur ses points d’accès à travers l’île au travers d’un enregistrement (login) unique. Dès la première authentification, l’utilisateur bénéficie d’un package quotidien de 50 Mb gratuit. L’achat de packages additionnels se fera par paiement en ligne ou à travers des cartes disponibles en grandes surfaces, et ce en trois forfaits : 500 Mb (Rs 115), 1 Gb (Rs 200) et 3 Gb (Rs 375).

En sus de constituer une alternative de connectivité Internet fiable, cette offre bénéficie d’une portabilité de la souscription s’étendant sur plus de 60 millions de hotspots à travers le monde par le biais de partenariats privilégiés d’AlwaysOn, notamment avec iPass et Boingo, deux leaders mondiaux dans le domaine. D’autres acteurs locaux s’associent à Harel Mallac Technologies pour faciliter les méthodes de paiement : Emtel Cash et MCB Juice ont ainsi déjà confirmé leur participation à ce projet et figureront tous deux sur le portail d’AlwaysOn dans les semaines à venir.

À Maurice, le déploiement de la solution AlwaysOn a déjà démarré. Fin mai, la couverture totale devra atteindre quelque 300 points d’accès dans le pays. Ce service sera offert dans les grandes surfaces, des restaurants, des institutions financières et éducatives, et d’autres emplacements. « Notre entreprise est un acteur prépondérant dans les TIC. Nous avons toujours contribué à faire avancer notre pays dans différentes sphères de l’économie en menant à bien plusieurs projets technologiques d’envergure », explique le General Manager de Harel Mallac Technologies, Shateeaum Sewpaul. « En équipant les endroits publics de ce type de connexion, nous démontrons notre volonté de nous joindre aux démarches des différents acteurs en faveur de la numérisation du pays. » Pour plus de renseignements sur le service et le guide d’utilisation, rendez-vous sur le site d’AlwaysOn (www.alwayson.mu) ou sur sa page Facebook.