WILLY RAEMAKERS, Grand Maître de l’ordre Memphis Misraïm : “Il ne faut pas constater et se résigner, mais agir chacun à son niveau”

Willy Raemakers est le Grand Maître mondial de l’Ordre international maçonnique Memphis Misraïm. Il vient d’effectuer un bref séjour à Maurice au cours duquel il a accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions sur son obédience maçonnique et sur l’actualité.

Vous êtes le Grand Maitre mondial de l’Ordre international du du rite ancien et primitif de Memphis Misraïm. Qu’est-ce que cet ordre maçonnique ?

— Notre obédience remonte à la nuit des temps, elle se veut l’héritèrer de la civilisation égyptienne ancienne qui a eu, pendant quatre mille ans, une influence spirituelle extraordinaire sur le reste du monde. Cette civilisation pratiquait l’initiation que nous pratiquons : pour devenir membre de notre obédience, il faut se préparer à l’initiation. Nous regroupons une série d’obédiences que nous avons dans un certain nombre de pays à travers le monde. Nous nous démarquons des obédiences traditionnelles parce que nous sommes une organisation spirituelles alors que pour d’autres obédiences l’action sociale ou la laïcité, le fonctionnement comme un groupe de pression ou un groupe contrôlant des leviers de pouvoir est plus importante. Notre organisation se veut et s’affirme déiste et spiritualiste. Dans le paysage maçonnique, les obédiences spiritualistes sont une minorité. Dans notre obédience, nous pensons qu’avant de vouloir améliorer le monde, il faut commencer par s’améliorer soi-même. Le but premier de notre obédience c’est d’aider nos membres à se perfectionner intérieurement par la spiritualité avant d’aller plus loin dans l’engagement citoyen.

Par rapport aux autres obédiences vous seriez la plus pure spirituellement ? L’élite spirituelle de la franc-maçonnerie ?

— Nous n’avons pas cette prétention. Nous considérons qu’il faut de la diversité au sein de la franc-maçonnerie qui veut aider à l’amélioration de ses membres et de la société. Il n’y a pas de méthode unique pour y parvenir et chacun peut trouver, dans un courant maçonnique particulier, un système, une méthode qui corresponde à sa sensibilité. Je n’utiliserai pas le terme élite, mais ce qui est certain c’est que nous sommes un rite de sélection.

Où n’entre pas qui veut ?

— Exactement.

Quelles sont les conditions de départ pour être accepté dans votre obédience ?

— La capacité de la personne à être initiée à nos mystères. C’est-à-dire est-ce que cette personne est prête, premièrement, à remettre en cause tout ce qu’elle croyait jusqu’ici ? Il faut que le candidat soit parrainé par un des nos membres et subisse trois enquêtes avant d’être interrogé par l’ensemble des membres avant d’être initié. N’entre pas qui veut, mais on peut également sortir n’importe quand on le désire.

Vous êtes un courant minoritaire, mais respecté du paysage maçonnique.

— Oui. Nous sommes respectés par notre manière de travailler. La quantité ne nous importe pas, mais nous veillons à l’éveil de la conscience de nos membres. D’autant plus qu’avec les problèmes qui se posent à nos sociétés d’aujourd’hui sur le plan idéologique et écologiqus, une prise de conscience est obligatoire pour avancer.

Pardon de vous faire sortir de la voie spirituelle pour vous faire entrer dans celle de la réalité. Est-ce que la multiplication des problèmes de notre monde chaotique, divisé, de nos sociétés où monte les intolérances, le renfermement sur soi et l’individualisme exacerbé n’indiquent pas l’échec de la prise de conscience que vous appelez de vos vœux ?

— Je ne le pense pas. C’est une situation qui va, d’une manière ou d’une autre, forcer les gens à sortir de cet individualisme forcené dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes en train d’arriver au creux de la vague et que nous ne pouvons que remonter. Nous sommes condamnés à changer notre façon de voir et de vivre même si les indicateurs sociaux indiquent le contraire et n’incitent pas à l’optimisme. Il ne faut pas oublier que plus il y aura de consciences éveillées — et pas forcément par la franc-maçonnerie — plus nous pourrons inciter les autres à faire de même et nous allons atteindre une masse critique qui va entraîner un basculement. Si on regarde le passé, on trouve des exemples du basculement dont je vous parle. Il y a trente ans, personne ne parlait de développement durable et le concept n’avait même pas été inventé. C’est aujourd’hui un concept qui est en train de faire son chemin jusqu’au niveau le plus élevé. Il y a eu tout récemment la Conférence de Paris réunissant des représentants de tous les pays de la planète. Il y a donc, à ce niveau-là, une prise de conscience, un éveil.

Excusez-moi de vous ramener, une fois encore, à la réalité : depuis quelques jours nous avons un nouveau président américain qui détricote les accords sur la protection de l’environnement par décret et nous ramène quelques années en arrière.

— Tout à fait. Mais, et là je tiens à souligner que je donne mon opinion de citoyen, pas de Grand Maître. Ce que je vais dire n’engage que moi.

Mais si vous ne régissez pas à ce type de questions vous allez à l’encontre du concept de l’éveil des consciences !

— Je réagis en tant que citoyen pour dire que l’éveil des consciences est primordial. Sur les questions écologiques, cet éveil de conscience est irréversible. Il y a trente ans, le tri des déchets n’existait pas. Aujourd’hui, on se rend compte que ce tri est obligatoire. Les mœurs ont déjà changé. Les gens ont intégré ce concept et ne font pas ce tri par obligation, mais en tant qu’êtres responsables, parce qu’ils se rendent compte que c’est leur contribution au bien-être de la collectivité et à celui de la planète tout entière.

Malgré les signes extérieurs qui indiquent que nous allons vers un chaos généralisé, vous pensez que le monde va se ressaisir à temps ?

— Dans un de ses documentaires, le réalisateur Yan Arthus Bertrand a eu une phrase que j’aime beaucoup, qui est prophétique : il est trop tard pour être pessimiste. Cela veut dire qu’il est peut-être minuit moins cinq, mais il n’est pas encore minuit. Et donc, nous avons en nous les possibilités et les ressources pour changer le monde. Je pense que même si, objectivement, il y a des raisons d’être pessimiste, la réalité est ce qu’elle est et M. Donald Trump va être obligé de revoir ses positions lorsqu’il va se rendre compte qu’elles déclenchent des cataclysmes aux Etats-Unis qui connaissent déjà, sur le plan environnemental, des cyclones, des tornades, des coulées de neiges, des inondations et de grandes sécheresses qui provoquent des dégâts considérables. Il sera obligé de se rendre compte qu’il ne peut pas fermer les yeux sur les réalités et j’espère qu’il aura autour de lui des conseillers pour lui faire comprendre la nécessité du retour à la réalité et de ne pas se couper du reste du monde.

Les hommes politiques s’intéressent-ils au reste du monde ou ne sont-ils pas rentrés dans une nouvelle politique consistant à fermer leurs frontières et se renfermer sur eux-mêmes en ne s’occupant pas du reste du monde ?

— C’est un des grands dangers de l’époque actuelle. Il suffit d’observer l’attitude de certains pays européens lors de la crise des réfugiés. Alors qu’ils s’étaient battus pour faire tomber le rideau de fer, certains pays européens sont maintenant en train de mettre en place des rideaux de fils barbelés pour les remplacer. Il faut tout de même remarquer que cela a suscité des réactions des fondateurs de l’Union européenne. Au risque de perdre sa popularité — et peut-être les élections — Mme Angela Merkel a eu des paroles et des actes très forts comme le fait de faire entrer en Allemagne plus d’un million de réfugiés. Vous allez me dire que c’était une mesure qui, sur le long terme, ne peut qu’être bénéfique à l’Allemagne qui a une population vieillissante et qui a besoin de sang neuf. Mais dans le contexte de la crise des réfugiés, il fallait avoir du courage pour le dire et surtout le faire.

Vous pensez donc que la réalité de la situation et surtout les perspectives d’avenir vont obliger les dirigeants politiques à aller — ou revenir — dans le bon sens sur les réfugiés et la montée de l’islamisme radical en Europe ? Je pose cette question parce que je sais que vous êtes bien placé pour en parler.

— Effectivement, je suis bien placé pour parler de la montée de l’islamisme radical en Europe parce que je vis à Molenbeek, ce quartier rendu malheureusement célèbre à cause de l’implication de certains de ses habitants dans les attentats de Paris, en 2015. Nous sommes dans une situation qui a été créée par la négligence des responsables politiques belges. A Molenbeek, on a laissé la communauté musulmane qui y habite s’enfermer dans le communautarisme. Les jihadistes se recrutent essentiellement parmi ce qu’on appelle les personnes de la troisième génération, ces jeunes qu’on a laissé s’acculturer, se former, mais qui ne parviennent pas à trouver un emploi. Ils tombent alors dans la délinquance et il arrive alors à de recruteurs de venir leur dire que le salut, que la manière de lutter contre cette société européenne qui vous a marginalisé est le jihad.

On n’a pas senti venir ce mouvement ?

— Je crois que les politiques, qui ont marginalisé cette communauté et ses jeunes, n’ont rien compris et rien vu venir. Il y a, à Molenbeek, un taux de chômage de 30 à 40 % chez les jeunes.Vous imaginez bien que ces jeunes désoeuvrés, laissés à eux-mêmes se laissent piéger par des imams habiles qui leur donnent une interprétation du Coran qu’ils ne savent pas lire dans le texte. Des interprétations tendancieuses qui les poussent à réagir, par tous les moyens, à leur situation. A ces jeunes rejetés, qui vivent dans le désespoir, on dit que le paradis les attend et que Dieu est avec eux s’ils s’en prennent aux mécréants. Comment voulez-vous que ce discours ne soit pas entendu et suivi ?

Peut-on changer le cours des choses, déradicaliser ces jeunes ? Est-ce encore possible ?

— J’en suis convaincu. C’est encore possible si on sort ces jeunes de leur état économique actuel et surtout de l’ignorance dans laquelle ils sont par rapport à leur religion. Il faut aussi contrôler, ce qui n’a pas été fait jusqu’ici, les imams du culte musulman. La plupart de ceux qui exercent en Belgique ont été formés par un centre islamique de Bruxelles qui est financé par l’Arabie Saoudite qui, on le sait, encourage l’islamisme radical, surtout hors de ses frontières. L’état belge a laissé faire, n’est pas intervenu quand il le fallait. Au contraire, il a fermé les yeux et accordé aux imams formés dans ce centre un statut légal de formateur islamique et a ainsi contribué, sans le savoir, à la radicalisation des jeunes Belges de foi musulmane. Nos politiques doivent faire leur mea culpa et s’engager fermement aujourd’hui dans la déradicalisation en n’oubliant pas le volet économique pour tirer les jeunes de leur condition de chômeurs désespérés, prêts à se laisser convaincre par n’importe quel discours.

Ce mouvement de renfermement sur soi, ce communautarisme, ne touche pas que le la communauté musulmane. D’autres communautés sont en train de s’enfermer dans des ghettos pour se protéger des autres et parfois même pour les combattre. Le chaos est mondial.

— Le terme “chaos mondial” est sans doute un peu fort.

Malgré le fait que l’extrême droite, avec ses discours xénophobes est en train de monter et d’obtenir un statut officiel dans de nombreux pays ?

— Malgré cette réalité, je crois que le terme chaos mondial est un peu fort. Mais il faut que chacun d’entre nous, à la position où nous nous trouvons prenne ses responsabilités et agisse justement à contre-courant des ces montées populistes. Il ne faut pas constater et se résigner, mais agir chacun à son niveau. Je crois qu’il faut parfois passer par des périodes d’extrémisme pour que l’on retrouve la raison, pour prendre la juste mesure des choses. Lorsque l’extrémisme va trop loin, il y a un retour du balancier : l’action provoque toujours une réaction.

Même quand les forces qui provoquent l’action semblent si puissantes, vous pensez que la réaction arrivera avant qu’il ne soit trop tard ?

— Permettez-moi une allégorie pour vous répondre. Si on considère que le mal est représenté par l’obscurité et le bien par la lumière, la seule façon de faire reculer l’obscurité est d’augmenter la lumière. Je suis persuadé que si tout un chacun se donne la possibilité de répandre de la lumière autour de lui, nous viendrons à bout de l’obscurité. Il ne faut pas croire que le mouvement de vagues auquel nous assistons est irréversible.

Vous êtes, vous-même, d’un optimisme irréversible !

— Oui. Parce que sinon nous allons nous laisser emporter. Je crois dans la perfectibilité de l’homme. Apres avoir pris conscience — après avoir été initié dans notre langage maçonnique — il est capable de se perfectionner et de faire bénéficier les autres de son avancement et donc de contribuer à faire changer les choses.

En parlant d’initiation, est-ce que, quelque part, les djihadistes ne suivent pas, eux aussi, un processus d’initiation ? Les candidats doivent être patronnés par un membre, leur conviction doit être testeé, ils doivent subir des examens avant d’être acceptés.

— Le processus d’initiation semble pareil, mais la finalité de la démarche n’est pas, mais alors pas du tout, la même que dans la franc-maçonnerie ! En plus, chez nous, nous ne tombons pas dans le sectarisme. A tout moment nous privilégions la liberté de conscience et le libre arbitre de l’individu. Notre but n’est pas d’enchaîner les gens dans un système de pensée unique. Nous ne leur disons pas : Voilà ce que vous devez savoir et voilà ce que vous devez ignorer ou rejeter. Au contraire, on stimule leur curiosité, on leur donne des outils pour leur ouvrir l’esprit, utiliser la capacité de critiquer, de remettre en question, de se forger une propre opinion au lieu de prendre pour argent comptant ce que peut leur raconter n’importe qui.

Mais est-ce que dans un monde où le système d’éducation formaté pousse à suivre la route tracée, à obéir aux leaders qui réfléchissent et décident à la place du peuple, ce que propose la franc maçonnerie, et en particulier votre obédience, attire encore les jeunes ?

— Oui. Il faut reconnaître que le système scolaire et l’éducation parentale sont défaillants et que nous faisons partie des cercles qui proposent aux jeunes une méthode pour s’orienter dans la vie. Parce que, malgré le formatage et une certaine forme de pensée unique, beaucoup de jeunes posent les questions essentielles de l’existence : qui suis-je, d’où viens-je, où vais-je ? Nous sommes là pour aider les jeunes qui sont en manque de repères, pour orienter leur réflexion : pas pour réfléchir à leur place. Chez les djihadistes, quand un recruteur ou un imam dit quelque chose, le candidat le prend pour la vérité absolue. Chez nous le candidat a été formé pour avoir le réflexe d’aller vérifier ce qu’on lui dit. En l’occurrence, d’aller vérifier dans le Coran, ou ailleurs, la véracité de ce qu’avance le recruteur ou l’imam. Je disais hier soir lors d’une conférence pour les membres mauriciens de Misraïm que je ne suis pas un gourou. Qu’en dépit de mon titre, je suis sur la même échelle qu’eux, que j’ai commencé tout en bas, à la première marche. Je sais d’où je viens, mais je sais aussi que mon devoir est de ne pas rester au sommet de l’échelle, mais de me mettre au niveau des autres.

Comment fait-on pour garder cette clairvoyance, pour ne pas dire cette humilité, alors qu’il est connu que les chefs se laissent souvent atteindre par la folie des hauteurs.

— Il suffit de rester ce que l’on est au fond de soi. Vous savez quand je me regarde dans le miroir pour me raser, je me vois tel que je suis, sans les titres, face à ma conscience dont j’écoute la voix. Je fais de la méditation pour me recentrer, me remettre à la juste place. Je vous dirai, qu’en plus, je suis mariée à une catholique pratiquante qui sait me remettre à ma place si jamais j’avais la tentation de me laisser griser par les titres et les honneurs.

Permettez-moi de vous poser une question personnelle : autrefois catholicisme et franc maçonnerie ne faisaient pas bon ménage, non ?

— Je suis mariée à une catholique camerounaise. A l’époque, quand on parlait de franc-maçonnerie dans le milieu catholique du Cameroun, on évoquait des messes noires, des cérémonies secrètes, tout le folklore et elle a hésité. Je lui ai fait comprendre qu’elle était libre de ses choix religieux que je respectais et que je n’avais aucun droit de lui imposer quoi que ce soit. Nous vivons ensemble depuis des années en respectant nos choix et au lieu de nous diviser, cela nous enrichit.

Comment cela se fait-il que vous soyez resté aussi longtemps dans les hautes sphères du rite primitif et ancien ? Je vous avais interviewé il y a huit ans et vous aviez déjà le titre de Grand Maître. C’est une fonction à vie comme dans les royautés et les dictatures ?

— La comparaison n’est absolument pas appropriée. Dans la haute hiérarchie de notre obédience, les nominations sont des nominations à vie.

Vous avez atteint le 98 degrès dans la hiérarchie de votre obédience, vous êtes donc à quelques petits pas de la perfection ?

— Disons que je me rapproche de mon centre, ce qui ne veut pas dire que je suis parfait. Chez nous, au fil du temps et des apprentissages, nous nous rapprochons du Grand Architecte de l’univers. Ce n’est pas parce qu’on est en haut d’une hiérarchie qu’on est supérieur : on subit les mêmes contingences que n’importe quel être humain et toutes sortes d’épreuves et d’embûches. Il faut être prêt à les affronter. Le tout est d’avoir la lucidité et la clairvoyance nécessaires pour ne pas dévier de la route. Il faut faire son travail en restant humble, simple, car plus on s’élève, plus on est exposé. Grâce à ma femme, je suis bien la route.

Donc, la catholique pratiquante remet dans le droit chemin le Grand Maître maçonnique ?

— Exactement !

Nous allons terminer cette interview avec une autre question d’actualité. La montée de la religiosité à travers le monde signifie-t-elle un retour aux vraies valeurs spirituelles ?

— Je fais souvent une conférence dont le titre est “Dieu ou pas Dieu ?” Les controverses et dissensions autour de cette question viennent d’une mauvaise compréhension de certains concepts. On a oublié que l’étymologie du mot Dieu vient du mot sanscrit « deva » qui signifie lumière. C’est par la suite les hommes qui ont déformé, distordu le mot pour les besoins de leurs religions. Je demande que l’on aille au fond des choses et de s’interroger sur le sens originel des mots. Dans l’absolu, la religion est une bonne chose, mais le problème réside dans ce qu’en font les hommes, comment ils l’utilisent. Je pense qu’il faut étudier, analyser toutes les traditions religieuses et spirituelles qui ont jalonné la vie de l’humanité. Il faut s’abreuver de tout ça et se dire que toutes les religions sont basées sur l’idée de l’amour, du partage et du respect de règles morales. Si elle va dans la recherche de la vérité, dans la pratique de l’amour, du partage du respect des valeurs essentielles, la montée de la religiosité dont vous parlez est une bonne chose.