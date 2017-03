WMAEU/MTUC : La révocation du Chairman de la WMA réclamée

Une atmosphère de tension et des relations conflictuelles avec le Chairman du board de la Wastewater Management Authority (WMA). C’est ce que déplorent la Wastewater Management Authority Employees Union (WMAEU) et le Mauritius Trade Union Congress (MTUC), qui étaient en conférence de presse ce matin à l’hôtel Saint-Georges, Port-Louis. Les présidents de ces deux syndicats, Mahen Bucktowar et Dewan Quedou, dénoncent « l’ingérence » du Chairman, qu’ils estiment « trop présent » à la WMA, et ce en dépit du fait qu’il soit en fonction à temps partiel, ce qui les pousse à réclamer son départ. Mahen Bucktowar déplore par ailleurs que la privatisation de stations de la WMA n’ait jamais été évoquée avec les employés alors qu’un article de presse en a fait état jeudi.

La WMAEU et le MTUC se sont appesantis sur la situation qui prévaut à la WMA et sur le rôle du board de cette instance. « Nous allons vers des relations industrielles très conflictuelles », ont-ils fait ressortir. Ils ont en revanche dit très bien accueillir la nomination d’un Acting General Manager en la personne d’Alex Radhay, « qui a fait toute sa carrière à la WMA en tant qu’ingénieur ».

S’agissant des neuf employés de la WMA ayant été suspendus en août dernier « sans aucune charge », Dewan Quedou soutient qu’alors que le ministre avait annoncé qu’un rapport sortirait suite à une enquête d’un comité disciplinaire, « le Chairman a annoncé que le délai a été étendu à deux mois de plus », ajoutant : « Pour nous, c’est très suspect. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous estimons qu’il y a eu maldonne. » Les présidents des deux syndicats lancent un appel à la direction et au ministre pour que le rapport soit publié « au plus vite ».

Ils soutiennent que malgré l’arrivée du nouveau general manager, « les relations sont très tendues à la WMA et l’atmosphère n’est pas propice au travail ». Est pointé du doigt le Chairman, « qui soutient que même s’il est là à temps partiel, il doit être partout ». Pour la WMAEU et le MTUC, « le Chairman est trop présent et fait de l’ingérence ». Ils poursuivent : « Nous lui demandons d’arrêter de s’ingérer. Nous avons déjà écrit au Premier ministre et le PMO a donné des instructions au ministère des Utilités publiques pour discuter avec le syndicat. »

Les syndicats ont par ailleurs réagi par rapport à un article paru dans la presse annonçant la privatisation de stations de la WMA. « On a cherché à fermer la Mechanical and Electrical Unit, qui compte 150 employés, intentionnellement. » Pour Mahen Bucktowar, « depuis les 17 ans d’existence de la WMA, nous n’avons jamais vécu de problèmes relationnels aussi graves, ce qui démontre que le Chairman n’est pas la personne appropriée pour gérer cette instance ». Il déplore en outre que la privatisation n’ait jamais fait l’objet de discussions avec les employés, « alors qu’ils ont annoncé cela à travers la presse ». La privatisation, selon lui, « coûtera bien plus cher ». Mahen Bucktowar termine : « Il y a actuellement une station à Saint-Martin, qui est gérée par le privé et qui coûte Rs 55 M par an. Un rapport avait recommandé que cette station soit prise par le “inhouse”. Pour quelle raison n’a-t-on pas pris Saint-Martin ? Y a-t-il un “hidden agenda” ? La privatisation profite à qui ? »