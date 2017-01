Women’s Walk à New York.

Que disent tous ces visages ? Sinon le sentiment implacable de la révolte, le refus radical d’un homme et de tout ce qu’il représente, son grotesque, sa misogynie ou encore son racisme. Cette manifestation est joyeuse, haute en couleur. L’atmosphère est carnavalesque sinon même poétique, une foule diverse, dont des enfants, défile. Les participants font preuve d’une belle créativité… On a d’ailleurs vu un type orange ! Ils scandent des slogans les uns plus éloquents que les autres, mais on sait bien que l’enjeu est de taille et qu’il ne concerne pas que les États-Unis. Se dessine ici le visage du monde à venir, visage renfrogné, guerrier, qui puise dans les peurs, visage anxieux qui refuse l’autre, visage qui donne libre cours aux pulsions ou visage qui fait percevoir, face à toutes les crises, la possibilité de la liberté et de la rencontre avec l’autre, la possibilité d’un monde juste. Le visage de la haine est agonisant car il exprime le refus du déclin, la volonté de puissance, de dominer, le goût de la suprématie, de la pureté raciale, les stratagèmes de la manipulation… Il ne peut être avec l’autre car l’autre est l’objet de son mépris et de son dégoût. Ce visage ne reconnaît que ceux qui lui ressemblent. Ce visage est essentiellement celui de l’agonie. Le visage de la liberté est tendu, sans doute désespéré, il sait sa tâche difficile, mais il est porté par un autre élan, par un autre souffle, il est ouvert à tous les vents, à la naïveté, sans doute, de croire à la solidarité, au partage, à la célébration des différences, à l’humain, tout simplement. Et ce visage ne peut se taire car les temps difficiles sont là, l’embrasement du monde est à portée de mains du dépositaire de la haine. Et ce visage agonisant est aussi celui de nos politiques, à Maurice, inscrits, à un moindre degré évidemment, dans une même logique du pouvoir qui met à mal la démocratie. Sauf que, là-bas, on choisit de manifester, on s’efforce de résister et de construire des alternatives viables. Tandis qu’ici on ne fait pas grand-chose. Là-bas, à New York et ailleurs, il nous est proposé le visage, et quel magnifique visage, mélange de force et de sérénité, d’une possible liberté alors qu’ici notre visage est celui de la passivité et de la médiocrité. Le visage de l’être est ainsi fait, entre haine et liberté. Il nous appartient de choisir !