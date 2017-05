WORLD CLUB 10S : Les poules mises en places

On connaît depuis une semaine maintenant la composition des poules pour le tournoi de rugby World Club 10s qui se déroulera les 17 et 18 juin au stade Anjalay. Le tirage au sort a été effectué il y a une semaine au cours d’un cocktail, qui s’est tenu à l’hôtel Trou aux Biches. Cette année, le groupe Beachcomber a apporté son soutien à l’organisation. Médine, à travers Casela, a également souhaité parrainer l’événement.

Le plateau 2017 s’annonce encore plus relevé que lors de la précédente édition. Si la Western Force, tenante du trophée, revient défendre son titre, leurs autres adversaires ne viennent pas avec la fleur au fusil. Tirés dans la poule A, les Australiens auront en face d’eux les Africa Pacific Dragons — qui avaient accueilli l’année dernière trois Mauriciens —, les Anglais de Harlequins et les Japonais de Kubota Spears.

Dans la poule B, on retrouvera les Australiens de CA Brumbies, aussi connus sous le nom de Brumbies, les Sud-Africains de Toyota Cheetas et de Vodacom Bulls, et les Français de Pyrénées Club Seven, une sélection de joueurs issus de cette région française.

Comme l’année dernière, les équipes joueront des matches en deux tranches de 10 minutes chacune, entrecoupées de deux minutes de pause. En phase de poule, les équipes s’affronteront selon la formule round-robin. Le classement à l’issue de la phase de poule déterminera les joutes pour les quarts de finale.

Les quarts de finalistes malheureux s’affronteront pour le Bowl Final et le Shield Final, qui déterminera les cinquième, sixième, septième et huitième formations. De l’autre côté, les vainqueurs des quarts poursuivront l’aventure en demis. Là encore, un match de classement pour les perdants, qui disputeront le Plate Final. Finalement, on assistera dimanche à l’ultime joute qui couronnera le vainqueur.

Dans un autre ordre d’idées, l’organisation a, semble-t-il, déjà trouvé le point de chute de la prochaine édition. En effet, un complexe sportif abritant une piscine olympique, terrains de foot et de rugby, et salles de sports devrait sortir de terre dans les mois qui suivent.

Poule A

Africa-Pacific Dragons

Western Force (Australie)

Harlequins (Angleterre)

Kubota Spears (Japon)

Poule B

Brumbies (Australie)

Toyota Cheetahs (Afrique du Sud)

Vodacom Bulls (Afrique du Sud)

Pyrénées Club Seven (France)