WORLD CUP 10S 2017 : Beachcomber Resorts devient un des principaux sponsors

Beachcomber Resorts a confirmé son soutien à l’organisation du World Club 10s à Maurice en juin, cela en tant qu’un des principaux partenaires de ce prestigieux tournoi, pour la deuxième année consécutive. L’édition 2017 sera connue comme le Beachcomber World Club 10s et se disputera du 17 au 18 juin au stade Anjalay. Les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde.

Cette année encore, ce tournoi regroupera les meilleurs clubs de rugby au monde venant principalement de l’Europe ou encore de l’hémisphère Nord. La compétition réunira plus précisément huit équipes, réparties en deux poules de quatre. Cinq équipes ont déjà confirmé leur participation à cette 3e éditions, sanctionnée par le World Rugby ainsi que Rugby Afrique et la Rugby Union Mauritius. Elles sont Saracens (championne d’Europe et d’Angleterre), Toyota Cheetahs (vainqueurs South Africa’s Currie Cup), Harlequins (Grande-Bretagne), Africa Pacific Dragons (qui compte parmi son équipe d’entraîneurs le célèbre Victor Matfield) et les Pyrénées France (avec comme capitaine le légendaire Imanol Harinordoquy).

« Beachcomber Resorts est ravi d’être le sponsor principal et de mettre à profit la première expérience que nous avons acquise du rugby à 10 l’année dernière. Avec un format qui réunit le caractère offensif du rugby à VII et le jeu plus structuré du rugby à XV, nous avons eu droit à une qualité de jeu remarquable et à un spectacle grandiose. Beachcomber partage de nombreuses valeurs avec le rugby, telles que la passion, le travail d’équipe, l’honnêteté et la camaraderie », rappelle Gilbert Espitalier-Noel, CEO de Beachcomber Resorts.

La CAN 10s simultanément

Stéphane Toussaint, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, se réjouit lui aussi du déroulement d’un tel événement dans l’île. « Nous sommes ravis que les organisateurs aient choisi de tenir ce prestigieux tournoi de rugby à Maurice et ce, pour la deuxième année consécutive. Cette manifestation va à la fois contribuer à mieux faire connaître la discipline dans l’île mais aussi à placer Maurice sur la carte mondiale. Les organisateurs pourront encore une fois compter sur le soutien de mon ministère pour assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive. »

Kevin Venkiah, le président de Rugby Union Mauritius est catégorique. « Nous sommes certains que les Mauriciens viendront nombreux soutenir la sélection locale. Cette manifestation ne cesse de prendre de l’ampleur et s’affirme comme l’événement sportif le plus important sur le sol mauricien. »

La grande innovation de cette année demeure la tenue, en même temps que le World Club 10s, de la Coupe d’Afrique des Nations 10s pour donner plus d’ampleur à cet événement unique en Afrique et qui verra la création du World 10s Championship. La Coupe d’Afrique des Nations 10s réunira quant à elle six équipes.

Heyneke Meyer, le nouveau directeur général de Carinat Sports Marketing, firme organisatrice du Rugby World Club 10s, est un des témoins de la réussite du World Club 10s à Maurice l’an dernier. « Je suis venu à ce tournoi avec les Africa Pacific Dragons et l’expérience vécue m’a rappelé pourquoi le rugby est ma passion. C’est un événement extraordinaire qui réunit quelques-uns des meilleurs joueurs du monde aux côtés des amateurs et fans de rugby. »

Aziz Bougja, le président de Rugby Afrique, se dit « heureux de travailler avec les organisateurs de cet événement sportif de taille. C’est une occasion unique pour les joueurs africains de se frotter aux meilleurs joueurs de rugby au monde. Il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’ils gagneront en expérience. Ce sera aussi une opportunité pour les officiels et notre staff d’acquérir de l’expérience sur le plan organisationnel. Ce tournoi va contribuer dans l’ensemble à la promotion du rugby en Afrique. »

Cette année encore, une série d’activités sera organisée en parallèle pour marquer cet événement. Des tournois satellites destinés aux amateurs de rugby seront organisés sur plusieurs sites. Seront aussi au programme des tournois de golf et de rugby de plage.