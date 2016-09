WORLD DIAMOND CUP (RUSSIE) : Des repères avant les championnats du monde

Défier les Russes sur leur territoire. Tel était l'objectif du staff technique de la Fédération mauricienne de kick-boxing et disciplines assimilées (FMKBDA) à l'amorce de cette saison. Ce sera chose faite à partir de mercredi à Anapa, où se déroulera pendant cinq jours la WAKO World Diamond Cup. Ce sera donc une sélection ambitieuse de Maurice qui mettra le cap sur la Russie demain, avec comme un des objectifs de trouver des repères en vue des championnats du monde qui se dérouleront l'année prochaine.

Au sein de la sélection se retrouvent deux éléments féminins, à savoir Béatrice Figon et Jessica Jocelyn, et trois tireurs, soit Fabrice Bauluck, Brian Jameer et James Agathe. L'entraîneur national, Judex Jeannot, qui dirigera la délégation en compagnie de Sanju Bhikoo, secrétaire de la FMKBDA, avance que ses protégés sont prêts à relever le nouveau défi.

« La préparation s'est bien déroulée et ce sera une occasion de nous évaluer avant les championnats du monde. Avec de tels frottements en territoire russe, les tireurs ne pourront que progresser », avance-t-il. Concernant les plus jeunes de l'équipe, soit Béatrice Figon et Brian Jameer, l'entraîneur national soutient qu'ils partiront à la découverte du haut niveau et qu'ils devront procéder étape par étape.

Le seul point noir demeure le forfait en raison de blessure de Cedrick Dinally. Le médaillé d'or de la dernière Coupe du Monde juniors a ainsi laissé sa place à Béatrice Figon. Une tireuse qui a découvert le niveau international cette saison à travers les Arnold Classics en Afrique du Sud et qui tentera de faire un coup d'essai un coup de maître à un échelon supérieur. « Je ne ressens pas réellement la pression, d'autant que je me suis préparée au mieux. L'objectif sera de réaliser la meilleure performance possible », fait-elle ressortir.

Béatrice Figon pourra bénéficier de l'expérience de Jessica Jocelyn, qui avait été sollicitée lors de l'édition 2014 de la Coupe du Monde. « Cette compétition me servira de préparation en vue des championnats d'Afrique et je compte récolter les fruits d'un travail assidu aux séances d'entraînement qui se déroulent six jours sur sept. Il faudra se battre pour réussir », remarque Jessica Jocelyn.

Reste que la meilleure chance de consécration demeure Fabrice Bauluck, qui a crevé l'écran en trois occasions (2012, 2013 et 2015) lors de la Coupe du Monde tenue en Hongrie. Le champion du monde 2013 a déjà annoncé la couleur cette saison en décrochant la ceinture mondiale suite à sa victoire avant la limite aux dépens du Sud-Africain Martin Mkhwebane en mai.

« Cette Coupe du Monde demeure mon objectif de la saison, car il s'agira de côtoyer les Russes sur leur sol. Certes, je vise une quatrième consécration, car je me suis beaucoup amélioré aux poings. Je compte également travailler d'autres aspects de ma boxe afin de pouvoir surprendre mes adversaires », avance Fabrice Bauluck.

James Agathe ne devrait également pas être en reste. Lui qui visera un cinquième sacre à la Coupe du Monde, après s'être retrouvé sur la plus haute marche du podium en 2010, 2011, 2013 et 2015. Également champion du monde en 2013, le tireur de Grand-Baie s'est déjà distingué cette saison avec l'obtention d'une ceinture lors des Arnold Classics en repoussant le challenge du Sud-Africain Adrian Van Wyk.

Un cheminement vers les sommets que tentera d'émuler Brian Jameer, qui n'avait de son côté pu décrocher la ceinture intercontinentale cette saison lors des championnats d'Afrique pros au Gabon. « Mon adaptation a été difficile, mais je suis tout de même satisfait de ma prestation. Cette fois, je compte me montrer encore plus appliqué afin de pouvoir briller. »

En somme, la motivation et l'envie de se surpasser prédominent au sein du groupe. Même si la concurrence s'annonce rude, il s'agira de confirmer toutes ces bonnes intentions. En attendant l'autre rendez-vous international de la saison que sont les championnats d'Afrique et la confirmation de la venue de cette échéance par Madagascar.