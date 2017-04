WORLD HEALTH DAY : « L'éducation physique deviendra un sujet obligatoire dans les écoles » selon Pravind Jugnauth

Pour commémorer la Journée mondiale de la Santé, célébrée vendredi, le ministère de la Santé a lancé une campagne de prévention nationale pour les maladies non transmissibles (MNT). Le Premier ministre a également annoncé que l'éducation physique sera prochainement obligatoire dans les écoles.

La Journée mondiale de la Santé a été l'occasion de sensibiliser tout un chacun, comme l'a souligné G. Gunesh, Senior Chief Executive. Au Shiv Mandir Lane, à Upper Dagotière, le thème choisi à l'occasion portait sur la dépression. Selon Pravind Jugnauth, 75% des cas des maladies sont des MNT. « Nou enn populasion iresponsab. Les chiffres sont vraiment effrayants. Une mesure que le gouvernement compte prendre consiste en une réforme dans l'éducation. L'éducation physique deviendra un sujet obligatoire dans les écoles », a annoncé le Premier ministre.

Prenant la parole, le Dr Laurent Musango, directeur régional de l'OMS, a parlé du rôle important du gouvernement dans la lutte contre les MNT. « La responsabilité ne revient pas à un seul ministère mais à une activité intégrée. Je reconnais la bonne collaboration entre l'OMS et le ministère de la Santé, Maurice étant parmi les pays les mieux classés dans la région africaine », a-t-il déclaré. Parmi les chiffres qu'il a mis en avant, le Dr Laurent Musango évoque celui de la dépression, qui a atteint 332 millions de personnes dans le monde, dont 30 millions en Afrique.

Pour lui, il est temps de mettre un frein à la stigmatisation et la première étape en ce sens consiste à aller vers l'autre. « La dépression peut conduire au suicide, surtout dans la tranche d'âge des 15 à 28 ans. La dépression peut aussi avoir une incidence désastreuse et accentuer l'absentéisme, la productivité. » D'où l'urgence d'un dialogue et d'une écoute experte qui, selon lui, devraient être introduits dès le milieu scolaire, car « la dépression est évitable et traitable si elle est diagnostiquée tôt ».

Anwar Husnoo, ministre de la Santé, a lui mis l'accent sur les MNT comme le diabète, l'hypertension, le cancer et les problèmes cardiaques. « Pli boukou morisien soufer diabet e dan lafrik nou finn gagn meday dor. » Il poursuit que le gouvernement a injecté une somme de Rs 10,9 milliards dans le budget de la santé, dont 80% « partent dans les MNT ».

Anwar Husnoo demande aux Mauriciens d'être plus vigilants quant à leur nutrition, soutenant que si chacun prenait du temps à faire des exercices, le nombre de ceux souffrant de MNT diminuerait. « Si nou pe soufer, sa zenerasion ki pe vini osi pu soufer. On a mis en place des salles de gym en vue d'encourager les gens à s'adonner à un sport. Pour le changement, il faut que chacun aille dans cette direction et qu'on fasse un “check-up” régulier. »

Le ministre de la Santé a indiqué que le nombre de cancer est en hausse, surtout ceux du sein et de l'utérus. « Les tests de dépistage que le gouvernement offre gratuitement coûteraient pour chaque personne Rs 2 000. Il faut profiter de ce moment pour se prendre en charge », a-t-il insisté.

Pour sa part, le Premier ministre a salué l'initiative du ministère de la Santé de lancer une campagne de prévention dans le cadre de la Journée mondiale de la Santé. Pravind Jugnauth a avancé qu'il y a eu « de grands changements et de grands progrès » à Maurice. « La vie des Mauriciens s'améliore au fil des années, est-il d'avis. Nous sommes les premiers en Afrique, que ce soit au niveau de la Bonne gouvernance, du développement économique... Mais cette bonne note ne se reflète pas lorsque nous évoquons le problème des MNT. »

« De la même manière que les Mauriciens souhaitent des résultats visibles concernant l'économie et le social, chacun, selon Pravind Jugnauth, devrait changer son mode de vie », ajoutant : « Nou bizin pran plis konsians. » Les statistiques de 2015 démontrent que 80% des cas de mortalités résultent des MNT, que 20,5% de ceux dans la tranche d'âge de 20 à 70 ans souffrent de diabète, que 28,4% souffrent de forte tension et 54,2% de surpoids. « Seulement 25,7% de Mauriciens entre 25 à 74 ans pratiquent une activité physique alors que 20% de la population sont des fumeurs et 52,8% consomment de l'alcool », a affirmé le Premier ministre.

Pravind Jugnauth a notamment mis l'emphase sur l'éducation : « Anou inform nou kouma pou okip nou lekor e get bann simptom ki donn nou bann premie avertisman. Nou bizin pran konsians ena abu lalkol e sigaret. Li trist pou enn pei ki finn fer progre, dimounn ena plis moyen pe fer bann abus. Nou pa bizin sirpwa me get bien ki nou manze. » Un appel a été lancé aux jeunes afin qu'ils profitent des infrastructures mises en place en collaboration avec le ministre de l'Éducation et celui des Sports. « Li pa normal ek tou infrastriktir ki ena apre lekol tou ferme. Bizin met bann ekipman a la disposition bann sitadin. Les personnes âgées doivent aussi pratiquer une activité. » Le Premier ministre a annoncé que le ministère de la Santé convertira l'Area Health Center de Quartier-Militaire en une Mediclinic.