WORLD JUMPING COMPETITION : Les JO jeunes dans le viseur

C’est Alysée Espitalier-Noël qui s’est illustrée avec son cheval Capital Shiraz dans la catégorie A lors de la première manche de la World Jumping Competition qui s’est tenue au Club d’équitation du Nord à Poudre d’Or le 14 octobre. C’est toutefois le vainqueur de la troisième manche, qui se tiendra le 11 novembre au CEN, qui sera éligible pour disputer les éliminatoires en vue des Jeux Olympiques jeunes qui se tiendront l’année prochaine à Buenos Aires en Argentine.

« Nous avons quatre jeunes qui peuvent prétendre à la qualification. Cependant, un seul pourra représenter Maurice, souligne Hugues René, président de la Mauritius Equestrian Sports Federation (MESF). Le Congolais Jean-Michel Turlot, juge de la Fédération équestre internationale (FEI), sera présent pour l’occasion. « Les juges mauriciens ne sont pas éligibles à cette compétition. Dans ce cas, c’est un juge étranger qui vient officier », souligne Hugues René.

Résultats

Catégorie A

1. Alysée Espitalier-Noël — Capital Shiraz (4+1/4) 9 Pts

2. Margaux Kœnig — Atlantis (1/8+1) 10 Pts

3. Damien Chasteau — London Del (12/0) 12 Pts

4. Julie Cautres Dupavillon — Roofing (8+2/8) 18 Pts

5. Damien Chasteau — Stormy Front (12/8 20 Pts

Catégorie B

1. Thomas Espitalier-Noël Surf — The Surface (0/4) 4PTS

2. Martine De Froberville — Torob (8/0) 8PTS

Catégorie C

1. Georgina Visser — Kaelo (0/0) 0PT 60’68

1. Damien Jauffret — Summer (0/0) 0PT 60’66

3. Cédric Marin — Blarney Stone (0/0) 0PT 64’65

4. Carla Plantier — Navy (0/0) 0PT 74’40

5. Hani Bundhun — Moon Raider (0/4) 4PTS 63’04

6. Estelle Chane — Beat That (4/0) 4Pts 70’12

Catégorie D

1. Léa Hugnin — Smartine 0PT 30’99

2. Humphrey Hare Burt — Baccarat 0PT 32’23

3. Margaux Koenig — Flavius 33’59

4. Yohann Gébert — City Of Choice 0PT 35’07

5. Léa Julienne — Spartanne 0PT 35’65

6. Elena Plantier — Miss Oreo 0PT 36’85

7. Isabelle Fichter — Dee Major 0PT 42’00

8. Amélie Quested Douteau — Amstrong 4PTS 43’59

9. Thomas Espitalier-Noël — The Cardinal E

10. Dayna Joonas — Southern Heights Retiré

Catégorie E

1. Jenna Rousset — Eldorado 0PT 32’61

2. Elena Plantier — Mystic Dawn 0PT 33’04

3. Ysen Richard — Nuage 0PT 34’41

4. Kimberley Redman — First Flight 0PT 40’09

5. Manuel Fernandez — Royal Crusader 0PT 42’49

6. Jenna Rousset — Come N Dance 4Pts 31’47

7. Laëticia Jauffret — Flambeau 4Pts 32’40

8. Camille Merle — Mozart 4Pts 32’99

9. Louise De Coriolis — Winter Blue 4Pts 34’52

10. Lyam Richard — Marcus 4Pts 36’43