WORLD TRAVEL AWARDS: Air Mauritius fête ses deux distinctions

Air Mauritius a fêté hier, à l’occasion d’une réception donnée à l’aéroport international SSR, l’obtention de deux distinctions lors de l’édition 2017 des World Travel Awards organisée aux Maldives le mois dernier.

Le salon Amédée Maingard, le lounge d’Air Mauritius à Plaisance, a été élu Indian Ocean Leading Airport Lounge alors que la classe économique de la compagnie nationale a obtenu le prix de Indian Ocean Leader Airline.

Les deux trophées avaient été remis à Rajesh Beeharry, manager des projets spéciaux, et gérant du salon aéroportuaire pour Air Mauritius, lors de l’awards ceremony. Il a remis le trophée au CEO d’Air Mauritius, Somas Appavou, lors d’une réception à laquelle participaient le ministre du Tourisme Anil Gayan et le secrétaire général de la World Travel Organisation, Taleb Rifai.

Dans une déclaration faite à cette occasion, Donald Payen, Executive Vice-President à Air Mauritius, a rappelé qu’Amédée Maingard, dont le nom a été donné au salon d’honneur d’Air Mauritius, a fondé la compagnie aérienne nationale conjointement avec sir Harry Tirvengadum il y a cinquante ans. Aujourd’hui, la compagnie a fait son chemin et a enregistré des profits dépassant le milliard et procède actuellement au renouvellement de sa flotte. Deux A 350-900 sont attendus dans l’île à la fin de l’année. Quant au salon d’honneur, il est ouvert aux clients en classe business d’Air Mauritius et opère en collaboration avec d’autres lignes aériennes. Donald Payen a expliqué que le salon sera bientôt agrandi afin de répondre à la demande. Le salon se trouvant à l’étage sera également rénové afin d’accueillir entre autres les voyageurs en transit. Des dispositions seront en outre prises pour accueillir les passagers qui le souhaitent à l’arrivée.