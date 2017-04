Angelo Louis Frederico Andy, poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge de “Wounds and Blows” pour avoir agressé son cousin avec un sabre, a été trouvé coupable. Ce dernier, gravement blessé, était dans l’incapacité de travailler pendant plus de six mois. Les faits remontent au 20 décembre 2012 à Flacq. Le plaignant avait expliqué en Cour que, ce jour-là, il revenait du travail quand il a aperçu l’accusé près d’une boutique avec une bouteille de bière à la main ainsi que deux sabres. Au moment où il passait devant la boutique, son cousin Angelo Andy lui a donné plusieurs coups au dos et à la main. La victime avait ensuite été transportée à l’hôpital. Dans sa version, l’accusé avait raconté que c’était son cousin qui l’attendait près de la boutique avec les deux sabres et qu’il l’avait agressé en premier, avant de soutenir qu’il avait « agi en légitime défense ». L’accusé avait raconté qu’il sortait avec la fille du plaignant et ce dernier était remonté contre lui car il l’avait quittée. Le plaignant, pour sa part, avait déclaré à la cour que l’accusé avait violé sa fille et avait promis de se marier avec elle, mais l’avait abandonnée par la suite. La magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a trouvé que l’accusé n’avait pas déposé de façon crédible et que sa version des faits était remplie d’incohérences, et l’a donc reconnu coupable.

AGRESSION : Deux jeunes disculpés

Deux jeunes habitants de Phoenix poursuivis en Cour de Curepipe sous une charge d’agression ont été disculpés.

Il leur était reproché d’avoir agressé un ami en décembre 2015 à Clairfonds No 3 à Phoenix. Le plaignant avait raconté en Cour que ce jour-là il était en voiture en compagnie d’un autre ami quand un groupe de personnes incluant les deux accusés l’a approché. Ils ont commencé à l’agresser, lui reprochant de vendre de la drogue dans la localité. Il s’était blessé au visage et s’était rendu à l’hôpital pour des traitements. Lors du contre-interrogatoire en Cour, le plaignant avait indiqué qu’un groupe de personnes l’avait approché et qu’il avait reconnu ces deux-là mais qu’il n’était pas en mesure de dire exactement qui l’avait frappé.

Les deux accusés avaient pour leur part nié les charges portées contre eux. La Cour a observé que dans cette affaire aucun témoin n’avait été appelé par la poursuite pour soutenir l’accusation et que dans sa version des faits, le plaignant avait à maintes reprises déclaré avoir reconnu uniquement les deux accusés du groupe de quinze personnes qui l’avait approché. La Cour a trouvé qu’il avait déposé de façon hésitante et n’avait pas réussi à expliquer comment il avait été agressé. Elle a ainsi accordé le bénéfice du doute aux deux jeunes. « I am left in the dark as to under what conditions the Declarants saw both Accused and to what degree his identification of the Accused parties was reliable. I find that this is a case where corroboration evidence is desirable », dit le jugement.

« EASTER TERM » : Aucun cas d’appel pour Maurice

Le Judicial Committee du Privy Council, actuellement en “recess period”, reprend ses activités le 24 avril pour l’Easter Term, qui prendra fin le 26 mai. Alors que le trimestre dernier, le Privy Council avait écouté trois cas d’appel pour Maurice, aucun cas ne figure sur le nouveau calendrier pour ce trimestre. Cependant, les jugements qui avaient été entendus dans deux cas d’appel en mars et ce mois-ci sont toujours attendus. Il s’agit pour le premier cas de l’appel interjeté par les frères Sumodhee dans l’affaire l’Amicale. Sheik Imram Sumodhee, son frère Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor avaient écopé d’une peine de prison à vie, soit l’équivalent de 45 ans de prison, le 20 novembre 2000, après avoir été reconnus coupables devant les Assises d’avoir mis le feu à la maison de jeu L’Amicale de Port-Louis le 23 mai 1999.

L’appel interjeté par la compagnie internationale Mediterranean Shipping Co contre la firme locale Sotramon Ltd a aussi été entendu par les Law Lords Hale, Kerr, Wilson, Sumption et Hodge. En 1998, Sotramon avait loué une grue de Mediterranean Shipping et la commande avait été livrée en 1999. Sotramon avait alors fait savoir que Mediterranean Shipping n’avait pas livré la totalité de la commande et, en 2000, avait déposé une plainte en réclamation contre l’appelant pour Rs 115 295. La Cour avait jugé que la demande ne pouvait être fondée sur la responsabilité délictuelle en raison des conditions du contrat de transport, et avait conclu que le tribunal n’avait pas les compétences requises pour entendre l’affaire.