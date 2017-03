WWW.ANIMALWORLD.MU : Tout sur les animaux en un clic

Depuis deux mois, le site internet www.animalworld.mu permet aux Mauriciens d’avoir une mine d’informations sur les animaux de compagnie et sur les espèces présentes à Maurice. Au menu : des vidéos pour découvrir les différentes espèces et des conseils pour choisir son animal de compagnie et les garder en bonne santé, entre autres.

À la tête de cette plate-forme en ligne, Jennifer et Alison Estrade, deux sœurs passionnées d’animaux. “Les animaux ont toujours été partie prenante de la famille, notamment les chats. Ma sœur a travaillé à Casela et à Cavalia. On ne fait pas un travail comme celui-là si on n’aime pas les animaux”, confie Jennifer Estrade. Elle s’occupe de la mise en ligne, de la supervision pré-prod et post-prod, ainsi que du marketing. Alison Estrade mène les interviews et Kurvin Cattapermal s’occupe de la réalisation et du montage.

En mettant à la disposition des Mauriciens cette plate-forme en ligne, les gérants d’Animal World Mauritius ont voulu répondre à un besoin. “En étudiant le marché, nous avons vu que beaucoup de personnes ne savent pas trop quoi faire lorsque leurs animaux sont malades. D’autres ne savent pas où trouver de la nourriture ou des accessoires pour eux. Nous nous sommes dit que nous pourrions aider les gens à mieux connaître les animaux, tout en donnant une meilleure visibilité aux adresses intéressantes. Nous donnerons également une visibilité aux associations lors de leurs campagnes de sensibilisation, en mettant des vidéos sur le site”, souligne Jennifer Estrade.

Informations pratiques

Sur le site, on peut trouver plusieurs vidéos sur différents sujets. À commencer par des portraits de personnes travaillant avec des animaux. Actuellement, vous pouvez trouver ceux de la directrice de Cavalia, d’un maréchal-ferrant et d’un palefrenier. Des interviews sont également disponibles, notamment pour des conseils, ainsi que des articles avec des informations pratiques. “On aura plein de sujets ponctuels pouvant informer sur un sujet ayant trait aux animaux”, confie Jennifer Estrade. Le site fait également la part balle à la santé des animaux, notamment sur la prévention. La chute de poils chez les chats ou l’alimentation des lapins en sont des exemples.

Avec ce site et leur page Facebook, elles comptent partager au plus grand nombre des informatiques pratiques sur les animaux domestiques. “Ceux qui ont besoin de conseils peuvent nous contacter et nous leur répondrons pour les aider. Nous pouvons prodiguer des conseils ou conseiller d’aller chez le vétérinaire le plus proche.”

Cela fait deux mois que le site existe et Jennifer Estrade se dit satisfaite du démarrage. Cela dit, elle est à la recherche de sponsors afin de pouvoir financer d’autres rubriques qui alimenteront le site.