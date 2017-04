XAVIER DUVAL : «Désintérêt complet du gouvernement face à la cause des démunis»

“Entre les paroles et les actions du gouvernement, il y a une différence. Entre ce que l’Alliance Lepep avait dit, qu’elle en ferait une de ses priorités et la réalité aujourd’hui, c’est une autre affaire.” Propos du leader de l’opposition, qui commentait, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, la situation des plus pauvres à Maurice. Pour Xavier Duval, la PNQ de mardi dernier a montré “le désintérêt complet du gouvernement face à la cause des démunis.” Pire, dit-il, au lieu de faire progresser les plus pauvres, “ce gouvernement est en train de tendre la main aux millionnaires comme Alvaro Sobrinho.” Il a aussi profité de l’occasion pour émettre des réserves quant à la récente déclaration de la présidente de la République dans le sillage de l’affaire Sobrinho.

“Il y a une grosse erreur de casting dans la nomination d’Alain Wong en tant que ministre de l’Intégration sociale. Les plus pauvres se retrouvent entre les mains d’un incompétent”. Xavier Duval ne mâche pas ses mots envers l’ex-membre du PMSD, acculé selon lui lors de la PNQ de mardi, qui a démontré “la non attention du gouvernement pour la cause des plus pauvres.” Pour en avoir détenu le porte-feuille, il souligne que “c’est un des ministères les plus compliqués. Il faut avoir une vocation pour cela.”

Or, selon lui, certains croient qu’être ministre s’articule autour de 3V, : VIPSU, voyages et voitures. Pour le leader de l’opposition, la situation des plus pauvres, au nombre de 123 000 personnes, est très grave car depuis les dernières élections, rien n’a été entrepris pour améliorer les choses. Il s’en prend également à Pradeep Roopun qui est, selon lui, “un grand paresseux”. Et le successeur de ce dernier à l’Intégration sociale équivaut d’après lui à “sap dan karay, tom dan difé”.

Xavier Duval revient à la charge avec sa dernière PNQ soutenant que depuis deux ans, la National Empowerment Foundation (NEF) n’a pas construit une seule maison. Cela, alors que, dans le budget, Pravind Jugnauth avait indiqué que la construction de nouvelles maisons serait une priorité imminente. Idem s’agissant de la promesse de construction de 2 000 maisons NHDC par an.

“Mais dans la réalité, c’est encore une fois zéro maison construite”, déplore-t-il, faisant ressortir que celles livrées relèvent des commandes et constructions effectuées sous l’ancien gouvernement. Il fait également ressortir que les 141 maisons que la NEF envisage de construire se situeraient toutes dans des régions rurales alors que ce sont dans les régions urbaines, notamment à Port-Louis, qu’il existe davantage de poches de pauvreté. Pour le leader du PMSD, la construction de maisons de 31m2 était une meilleure option que celle proposée de 50m2 par l’actuel gouvernement.

Concédant que les maisonnettes de 31m2 étaient en toiture de tôle, il se dit cependant d’avis qu la meilleure façon d’aider les plus pauvres est de les amener à se prendre en main. “Le gouvernement veut construire plus grand, mais il ne faut pas tomber dans l’assistanat. Il faut donner les moyens aux gens de se prendre en main et par la suite ils peuvent agrandir leur maison.”

Plan Marshall

Il estime qu’avec le budget de Rs 165 000 consacré pour les habitations de 31m2, ce sont davantage de maisons qui auraient pu être construites au lieu du retard accumulé avec celles plus grandes au coût de Rs 800 000. Pour le leader de l’opposition, le gouvernement est plus pressé d’aider Alvaro Sobrinho à acheter ses 131 villas à Royal Park que d’offrir des maisons aux pauvres.

Dans le sillage, il revient sur le Plan Marshall, qui a coûté Rs 2 M pour sa préparation, mais reste confiné dans les tiroirs depuis le 4 décembre 2015. Selon lui, la NEF a pris sommeil et en raison de la non-publication de ce plan, les ONG et le secteur privé sont restés dans le flou. Or, fait-il ressortir, le Plan Marshall comprend 39 chapitres, dont la Housing Subsidy, des crèches, le Social Impact Bond, etc. mais seulement deux chapitres ont été pris en compte, en l’occurrence le School Premium et la Monthly Subsidies Allowance.

Xavier Duval est d’avis qu’il faut un plan d’accompagnement avec des mesures pour éduquer, former, réhabiliter les personnes qui y ont droit afin qu’elles deviennent autonomes. Une responsabilité qui revient à la NEF, dit-il, mais jusqu’ici l’institution n’a pas mis un seul de ces programmes sur pied.

Le leader du PMSD s’interroge également sur l’avenir de 10 000 familles percevant la social aid si cette monthly supplementary allowance de Rs 5 000 octroyée à 18 000 familles est abolie comme préconisé par le Plan Marshall. Il prend note de même que s’agissant de la CSR, la NEF a retourné 60% du budget de son capital en 2015-16. “Cette année, la CSR a dépensé seulement 28% de son capital. Si la NEF actuelle n’arrive même pas à dépenser de l’argent pour aider les pauvres, pourquoi veut-on injecter Rs 400M dans un autre type de NEF ?” demande-t-il. Et de signaler le processus de recrutement enclenché pour trouver un secrétaire général, un finance manager, un secrétaire financier, etc. qui, selon lui, viendront puiser dans l’argent des pauvres.

Matériel scolaire

Pour le leader de l’opposition, la suspension de la distribution de matériel scolaire aux enfants désormais remplacée par une remise de chèque aux parents ne convient pas. Il est persuadé qu’avec un chèque, certains parents préféreront acheter de la nourriture ou payer des dettes ou faire d’autres dépenses pas forcément importantes pour à la famille.

Ainsi, Xavier Duval estime que depuis la reprise parlementaire, l’opposition est en train de briller à travers les PNQ, la motion of disallowance et autres questions. Outre la dernière PNQ, il se dit heureux que sa question sur le Métro Express a conduit les autorités à reconsidérer les lettres d’éviction envoyées aux familles. Il est aussi satisfait qu’après sa PNQ sur l’affaire Alvaro Sobrinho, d’autres faits sont mis en lumière.

À ce sujet, Xavier Duval rappelle que l’homme d’affaires angolais “s’est servi de Maurice pour l’achat de 131 villas au coût de Rs 1 milliard”. Il indique qu’en ce qui concerne la position de la présidente de la République dans l’affaire Sobrinho, la lettre réclamant sa démission a déjà été préparée et est en circulation.

Il attend cependant de consulter les divers membres pour voir la marche à suivre suite à la récente déclaration de cette dernière. Toutefois, déjà, dit-il, il n’est “pas convaincu” par les propos d’Ameenah Gurib-Fakim.

Dans un autre volet, Xavier Duval se dit d’avis que si le taux de criminalité est aussi fort et si la consommation de l’héroïne a augmenté, c’est grandement à cause du retrait du programme de méthadone. Il félicite ainsi Anwar Husnoo pour sa réintroduction. Quant aux cas des présumés trafiquants de drogue, le leader de l’opposition se demande ce qu’il est advenu de Navin Kistnah. “C’est un grand mystère”, dit-il, faisant ressortir que la population veut connaître la vérité. “C’est en raison des risques de cover-up que nous demandons des enquêteurs étrangers dans cette affaire. Nous n’arrêterons pas tant que nous ne connaîtrons pas le fond de l’affaire”, dit-il, déplorant le manque de transparence sur ce dossier.

Le leader de l’opposition s’inquiète également de l’intention annoncée d’une privatisation de la CWA. Pour Xavier Duval, il ne fait pas de doute que cela entraînera des licenciements et des transferts massifs. Il annonce sa prochaine rencontre avec les syndicats de la CWA et une décision prochaine de la marche à suivre.

Xavier Duval a également abordé l’affaire Britam et remis en question la nomination des trois assesseurs, l’ancien juge Bushan Domah, Sattar Hajee Abdoula et Imrith Ramtohul, car ces derniers, estime-t-il, sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’affaire BAI.



L’opposition demande à Ameenah Gurib-Fakim de partir

Depuis quelques jours, les membres de l’opposition sont en présence d’une lettre commune adressée à Ameenah Gurib-Fakim lui demandant de démissionner. Cette lettre, selon nos informations, fait ressortir qu’il a été établi que la présidente elle-même et son personnel auraient exercé des pressions sur les institutions pour qu’elles octroient des lincences à Alvaro Sobrinho. Et de ce fait, indiquent les signataires, la FSC a outrepassé la loi. D’où la demande pour que la présidente step down.

Rights Management Society : Nominé PMSD, Julien Georges s’accroche à son siège

Julien Georges, président du conseil d’administration de la Rights Management Society, tient fermement à son siège. En effet, ce dernier, proche du PMSD, est le seul nominé bleu à n’avoir pas démissionné après le départ du parti du gouvernement Lepep en décembre 2014. S’accrochant à son fauteuil jusqu’au bout, il a depuis changé de couleur avec une préférence pour l’orange.

Après avoir présidé une réunion cette semaine où différents sujets d’ordre général ont été abordés, nous avons appris de plusieurs sources que la question très sensible du remplaçant de Gérard Louise, directeur suspendu, a été évoquée. L’affaire étant en Cour, il demeure délicat pour la RMS de trouver un nouveau directeur sans attiser la polémique. En attendant, c’est Hansley Antoine qui a endossé la responsabilité d’Acting office in Charge de la RMS. Julien Georges, lui, serait actuellement absent du pays.