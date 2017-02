XAVIER DUVAL : «Gouvernma pé ressemblé enn regroupma roder bout»

Xavier Duval insiste : il souhaite une opposition unie. Si bien qu’il est prêt à faire de la place au front bench pour tous les chefs de file des partis de l’opposition. S’il y invite Shakeel Mohamed et Paul Bérenger, il compte aussi faire de la place à Roshi Bhadain. À ce propos, une certaine proximité semble s’installer entre les deux élus du N°18 qui se regardaient jusqu’à récemment en chiens de faïence dans leur circonscription. Xavier Duval semble disposé à accorder une place importante au leader du Reform Party à qui il aurait promis, selon Roshi Bhadain, 15 minutes d’intervention durant la PNQ. Le leader du PMSD a d’ailleurs participé à la première manifestation publique de Roshi Bhadain, prenant également la parole. Et dans le sillage de cette opposition qu’il assure “ne sera pas loyale”, Xavier Duval confirme que le PMSD ira de l’avant cette semaine avec une contestation en Cour du “deal Papa-Piti”.

Quelles sont les attributions du ministre mentor ? C’est la question que pose Xavier Duval, qui estime qu’il existe un flou quant au rôle que jouera sir Anerood Jugnauth au gouvernement. Dans cette optique, il demande à la présidente de la République de rendre publique la lettre d’attribution ministérielle qu’elle a remise à SAJ. Pour le leader de l’opposition, outre ce flou autour du ministère qu’occupe SAJ, la démission même de l’ex-Premier ministre constitue une entrave à la Constitution, telle qu’elle a été faite par SAJ.

D’où l’intention ferme du PMSD de contester dès cette semaine en Cour suprême le “deal Papa-Piti”. Une plainte qui sera “légèrement” différente de celle de Rezistans ek Alternativ mais qui reste complémentaire, dit-il. Il fait ressortir que la manifestation PMSD-PTr la semaine dernière a eu le succès escompté et a permis “à quelque 5 000 citoyens” d’exprimer leur mécontentement et frustration.

Parmi les autres thèmes d’actualités abordés lors de sa conférence hebdomadaire, le leader de l’opposition s’est attardé sur la fraude et la corruption à Maurice. Selon lui, l’indice de Transparency International indiquant que Maurice a perdu 5 places, passant de la 45e pour atterrir à la 50e place, confirme les propos de Roshi Bhadain à l’effet qu’”une mafia” est installée au sein du gouvernement.

Heritage de SAJ :“Trois bombes à retardement”

Xavier Duval estime par ailleurs qu’en quittant son poste de chef du gouvernement, SAJ a légué “trois bombes à retardement” au nouveau PM. Cela concerne notamment les affaires Betamax, BAI et Neotown, dont les frais de réclamations d’arbitrage s’élèvent respectivement à Rs 5 Mds, Rs 35 Mds et Rs 7 Mds, soit Rs 47 Mds au total. “Si tout case perdi, c’est enn désastre ki pe attan nou l’économie. Sa represente la moitié budget annuel national”, dit-il, déplorant que “kan pran décision brit-brit, pé met l’économie Maurice en danger.”

Le leader du PMSD a aussi été très critique envers Joe Lesjongard, qui est retourné selon lui à “lakaz belle-mère” et qu’il qualifie de “political drag queen” et de “serial transfuge”. Tout en énumérant les différents partis qu’il a quittés ces deux dernières années, Xavier Duval renvoie Joe Lesjongard aux propos de Pravind Jugnauth à son égard, se demandant ce qui a changé entre-temps. Pour le leader de l’opposition, “gouverna pé ressemblé de pli en pli à enn regroupa roder bout.”

Sur le plan local, il tient à préciser qu’il n’a rien à voir avec le projet de raffinerie d’Albion, d’autant que le comité qu’il a présidé sur le sujet l’avait rejeté à l’unanimité. Cependant, c’était SAJ qui a insisté pour que ce projet passe, dit-il, notant qu’avec le départ de ce dernier, le projet de raffinerie est désormais “out”.

Xavier Duval s’est aussi insurgé des propos du leader de l’OPR à l’effet que l’aéroport de Rodrigues porte le nom de SAJ. Pour lui, Serge Clair est en train de “koz dans vide”, car il ne faut pas oublier, dit-il, que c’est sir Gaëtan Duval qui a donné le droit de vote aux Rodrigues et l’énorme contribution du PMSD au développement de Rodrigues.

Lettre à Trump et rencontre avec Pravind Jugnauth

Le leader de l’opposition s’intéresse par ailleurs à la politique internationale, plus particulièrement “aux agissements du président des USA, Donald Trump”. Estimant discriminatoire la mesure d’interdire le sol américain aux citoyens de sept pays, il annonce son intention d’écrire au président des États-Unis et invite le gouvernement à faire de même. Dans la foulée, il annonce qu’il se rendra ce lundi à la réunion sollicitée par le Premier ministre. Cela, afin que les institutions fonctionnent, dit-il, indiquant que parmi les sujets qu’il abordera avec Pravind Jugnuath figurea celui des récentes nominations des présidents des conseil d’administration des corps-parapublics.

Auparavant, le leader du PMSD a félicité les lauréats du HSC 2016, dont Rony Busviah, un jeune de Roche-Bois qui a su “percé”, en dépit de l’environnement difficile dans lequel il vit. Xavier Duval est revenu sur les célébrations du 1er-Février, qu’il estime n’ont pas joui cette année de la ferveur ni de l’ambiance habituelles. Il impute la maigre assistance, comme ce fut le cas, note-t-il, pour l’intronisation de Pravind Jugnauth, “à un rejet du présent gouvernement par la population”.

Il déplore également l’”affront” fait selon lui au président du village du Morne qui n’a pas été convié à la cérémonie officielle. Dans le sillage, il félicite Dan Baboo, qui a “abattu un travail monstre en tant qu’ancien ministre de la Culture pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage dont l’ouverture de l’accès à la montagne du Morne.”

Le leader de l’opposition déplore toutefois que le projet du musée de l’esclavage devrait être mis au placard alors que le PMSD a milité pour sa création. Il souligne que si au départ l’hôpital militaire avait été ciblé pour accueillir le musée et que cela aurait coûté entre Rs 200 M et Rs 300 M, un autre bâtiment situé à côté de l’Aapravasi Ghat devait être aménagé pour que ce projet voie rapidement le jour. Xavier Duval trouve regrettable que le projet n’ira pas de l’avant, le gouvernement envisageant d’installer le musée à l’hôpital militaire. “Cela prendra des années”, dit-il, estimant qu’il s’agit d’un signe que ce n’est pas la priorité du gouvernement MSM.