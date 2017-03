XAVIER DUVAL: Infiltration de personnes « à réputation douteuse » au Sun Trust et au gouvernement

La saisie de 135 kg d’héroïne à l’aéroport est une confirmation, selon le PMSD, de la montée de la drogue à Maurice et de la descente aux enfers des jeunes. Mais elle vient également mettre en lumière d’importantes connexions politiques dans cette affaire. C’est ce qu’a fait ressortir le leader de l’opposition vendredi, lors de sa conférence de presse. Xavier Duval, citant les cas d’Alvaro Sobrinho et de Geeanchand Dewdanee, s’interroge sur les infiltrations douteuses au Sun Trust et au gouvernement. Il se demande quelles sont les connexions politiques de Navind Kistnah, soupçonné d’être le cerveau derrière l’importation des Rs 2 milliards d’héroïne saisie, et dont l’avocat a été pendant un certain temps la député orange Roubina Jaddoo.

“La situation dans le pays est très grave. La réputation de Maurice est en danger.” C’est ce que pense le leader de l’opposition qui, outre l’affaire Alvaro Sobrihno qui ébranle le secteur financier mauricien, cite la montée de la drogue dans le pays pour étayer son constat d’une île Maurice en perdition. “Les scandales n’en finissent pas. À peine l’affaire des biscuits de la fille de la Speaker dévoilée, voilà un scandale financier avec l’homme d’affaire angolais qui a été mis en lumière. Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre et dont on attend toujours des explications de part et d’autre. Mais parallèlement, un autre scandale a pointé le nez, celui de la saisie record de 135 kg d’héroïne. Maurice fait face à une situation sans précédent”, déplore Xavier Duval.

Revenant brièvement sur l’affaire Alvaro Sobrinho, il estime qu’il est clair aujourd’hui, de par les informations qui circulent, qu’il y a eu “une infiltration au plus haut niveau de l’État et du gouvernement mauricien d’une personne à réputation douteuse.” Selon lui, à travers cette infiltration, Alvaro Sobrinho a réussi à instrumentaliser les hautes autorités mauriciennes.

“Aujourd’hui, les langues se délient et les fonctionnaires racontent comment ils ont subi des pressions pour délivrer des permis à l’homme d’affaires angolais”, dit-il, ajoutant qu’”il est évident que le Board of Investment a délivré un Occupation Permit à Sobrinho en 24 h, cela sous pression.” Selon Xavier Duval, il est aussi clair que la Financial Services Commission a octroyé un Investment Banking Permit à Sobrinho en un temps record. Tous ces agissements, dit-il, entache le secteur financier de Maurice et met en danger l’économie.

“Sous caution pour escroquerie “

La réputation de Maurice prend aussi un coup avec la saisie record de 135 kg d’héroïne, souligne Xavier Duval, qui note qu’en quelques mois, avec la saisie de drogue sur un bateau à La Réunion, c’est quelque Rs 2,7 mds de drogue que Maurice a traitée. “Cela donne une idée de l’ampleur du fléau de la drogue à Maurice”. Et à la lumière des dernières révélations de l’enquête sur la saisie d’héroïne, Xavier Duval se dit inquiet des connexions politiques dans cette affaire. Citant les noms du ressortissant indien Sibi Thomas et de Geeanchand Dewdanee, proche du MSM, il note que “encore une fois, il y a infiltration de personnes à réputation douteuse au Sun Trust et au gouvernement.”

Le leader du PMSD se demande comment “une personne qui, à l’époque, était libérée sous caution pour une affaire de swindling, trouvait son chemin régulièrement au Sun Trust ?” Selon lui, Geeanchand Dewdanee était également un habitué du ministère des Finances où, selon lui, il y avait même un banc réservé à l’individu. Xavier Duval trouve aussi qu’il est judicieux de se demander si ce n’est pas finalement Roshi Bhadain qui a raison lorsqu’il évoque “un réseau de mafieux qui gravite au gouvernement.” Selon lui, “ceux qui prétendaient qu’ils allaient nettoyer le pays sont incapables de nettoyer les couloirs de leur propre bureau.”

Relevant la proximité de l’habitant de Poudre d’Or avec les dirigeants du MSM, Xavier Duval se demande si Deeanchand Dewdanee ne serait pas un bailleur de fonds du MSM. S’il félicite l’ADSU et la Mauritius Revenue Authority pour le travail accompli, le leader de l’opposition lance un appel au commissaire de police pour vite résoudre cette affaire de drogue. Dans la conjoncture, selon lui, plusieurs cas de figure sont possibles, avec notamment - en raison des connexions politiques et face à la crainte de perdre leur emploi -, les policiers qui bâclent l’enquête, ou encore que les personnes impliquées faisant du chantage sur les politiciens au pouvoir, et même une possibilité de corruption.

“A-t-on vu des policiers se rendre en Afrique du Sud jusqu’ici ? La police a-t-elle demandé un judge’s order pour retracer les appels téléphoniques des principaux concernés ?” Là où il y a des connexions politiques, l’enquête de l’ADSU ne sera pas suffisante, dit-il. D’autant que, selon lui, il y aurait soit une connexion internationale avec l’Afrique du Sud, soit Maurice est une plaque tournante de la drogue. D’où son appel pour que les autorités mauriciennes aient recours à l’expertise étrangère, à l’instar de la France, de l’Angleterre ou l’Inde, pour retrouver les coupables. Dans le sillage, tout en affirmant qu’il ne souhaite pas faire de cheap politics, le leader de l’opposition se demande quelles sont les relations politiques qu’entretient le cerveau présumé dans cette affaire, Navind Kistnah, dont il sait que son avocat a été Roubina Jaddoo.

Métro Express : “Des pays ont déchanté”

Dans un autre volet, Xavier Duval est revenu sur la mise en chantier du métro express, un projet qui, selon lui, a été enclenché à la hâte. Remerciant l’Inde pour son soutien financier, il estime toutefois qu’il faut s’assurer que ce n’est pas un cadeau empoisonné. D’autant que, selon lui, d’autres options existent, dont le Bus Rail Transit. Le gouvernement doit venir justifier son choix du métro express et démontrer que les coûts réduits de sa mise en place, passant de Rs 21 mds à Rs 17 mds, ne sont pas au détriment des automobilistes, et des usagers futurs du métro express, dit-il. “Il est aussi possible que les Rs 17 mds ne soient en fait pas Rs 17 mds. Si le prix a été réduit pour mettre en danger les automobilistes, là c’est une fausse économie.”

Pour le leader du PMSD, un projet de cette envergure doit tenir compte de la rapidité du transport, du coût du ticket et du confort. Selon Xavier Duval, qui blâme le gouvernement pour avoir mis les employés du secteur du transport dans une situation d’anxiété, d’autres pays, dont la Malaisie et les Philippines, ont déchanté avec ce système. Il se demande également quelle sera la politique fiscale à l’arrivée du métro express et si les automobilistes seront contraints de prendre le métro en raison d’une imposition de taxe pour les voitures qui entreront dans Port-Louis. Le leader du PMSD souhaite plus de transparence sur ce dossier qui mérite, selon lui, une réflexion nationale.

Au sujet de la carte d’identité biométrique dont le délai pour la conversion de l’ancienne carte expire le 31 mars, le leader de l’opposition demande une extension d’un mois pour assainir la situation au niveau des centres de conversion qui doivent aussi rester ouverts en soirée et les week-ends. S’agissant de la peine de mort, évoquée dans le sillage du trafic de drogue, Xavier Duval estime qu’il s’agit d’un moyen pour détourner l’attention.

Le MP demande une commission permanente sur la drogue

Face au fléau de la drogue, Alan Ganoo demande qu’une commission permanente et entièrement indépendante sur la drogue soit mise en place. Il demande aussi la réouverture du dossier sur la méthadone et sur la dépénalisation du cannabis. C’est ce qui ressort de la conférence de presse du Mouvement patriotique (MP) de samedi, à Quatre-Bornes.

« Maurice fait face à un véritable problème de santé publique », dit Alan Ganoo. Selon ce dernier, depuis octobre 2016, « la question de la drogue interpelle toute la nation ». Citant les Rs 600 millions d’héroïne saisies à La Réunion et l’affaire du défunt constable Hureechurn arrêté avec Rs 35 millions de drogue, le MP tire la sonnette d’alarme. Pour le parti politique, « Maurice serait une plaque tournante dans le trafic de drogues », le pays étant considéré comme un low risk country.

Le MP propose la mise en place d’une commission permanente contre la drogue qui puisse siéger régulièrement tout en travaillant en étroite collaboration avec les officiers de l’ADSU et de la douane. Selon lui, les autorités doivent aussi augmenter le nombre d’officiers de l’ADSU — actuellement à 300 — dédiés uniquement au combat anti-drogue. Et il est, selon lui, essentiel de mener une enquête sur le lien qui existe entre la mafia, les forces policières et certains avocats.

Le MP demande, dans la foulée, au gouvernement de « rouvrir le dossier de la méthadone par précaution ».Quant à la question de la peine de mort, Alan Ganoo affirme qu’il s’agit avant tout d’une question de liberté de pensée.

Alan Ganoo a aussi fait mention d’une lettre de rémission de peine remise aux différents établissements pénitentiaires de l’île qui accorde deux mois de rémission pour les first time offenders et un mois pour les repeat offenders, émise par la Présidente de la République, le jour de l’Indépendance.

Les conséquences sont graves, selon le MP, qui affirme que plusieurs trafiquants de drogue ont été libérés, de même que quelques criminels sexuels. Enfin, commentant l’affaire Sobrinho, qui n’est « pas close » pour le MP, Alan Ganoo soutient que ce n’est pas le rôle du VPM de se porter garant de l’intégrité de l’homme d’affaires.

CONGRÈS DU REFORM PARTY—ROSHI BHADAIN SUR DEWDANEE: “Est-ce qu’il a financé Pravind Jugnauth, oui ou non ?”

Le reformer Roshi Bhadain n’a pas mâché ses mots lors du premier congrès de son parti tenu le vendredi 17 mars au marché de Belle-Rose. Dans un vibrant discours, le “lion” s’est épanché sur l’implication de Geeanchand Dewdanee dans l’affaire de saisie de drogue et de sa proximité avec le Premier ministre. Il s’est aussi appesanti sur le projet de Métro Express, demandant par là même des élections générales pour 2018.

Après l’intervention de quatre membres du parti, dont Samad Gunny, conseiller municipal de Quatre-Bornes qui a fait parler de lui en janvier dû à son licenciement de Mauritius Telecom, et Akhilesh Deerpalsingh, ancien conseiller de Roshi Bhadain, le leader des “lions” a bruyamment été accueilli par ses partisans.

Dans un discours de près d’une heure, Roshi Bhadain s’est égosillé pour questionner et critiquer certains faits d’actualité, dont l’implication de Geeanchand Dewdanee dans l’affaire de saisie de drogue. “Est-ce qu’il a financé Pravind Jugnauth, oui ou non ?” se demande-t-il. Et d’ajouter, “zot pe soutir marsan ladrog”, en parlant du gouvernement au pouvoir.

Roshi Bhadain a aussi fait une virulente sortie contre ses anciens collègues au gouvernement, dont la Speaker de l’Assemblée, Maya Hanoomanjee dans l’affaire des biscuits, Vishnu Lutchmeenaraidoo pour les emprunts bancaires qu’il a contractés, Gérard Sanspeur ou encore Binod Bacha, qui fut persona non grata lorsque SAJ était au pouvoir. Il a, en outre, tiré à boulets rouges sur le Premier ministre adjoint Ivan Collendavelloo, notamment pour sa prise de position dans l’affaire Sobrinho.

Le leader des jaunes s’est par ailleurs attardé sur le projet Metro Express. Bhadain s’interroge sur le financement du projet et sur le coût des tickets qui n’a jusqu’à l’heure pas été confirmé. Il est aussi inquiet quant aux répercussions économiques que ce projet engendreraavec, notamment, la destruction du marché de Belle-Rose et de l’Arab Town qui se trouvent sur le tracé. Et d’ajouter qu’il est prêt à défendre les intérêts des habitants de la localité en tant qu’avocat pour ne pas détruire ce marché.