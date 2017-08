XC OMNICANE 2017 : Fabrice Morel s’offre sa première victoire

Fabrice Morel a remporté, le week-end dernier à Mon Trésor, sa première course de VTT. Le coureur a devancé Wynand Baard et Mathias Ritter au terme des 35 km de course pour signer son premier succès sur le plan local en 1h21’00.

Parti tranquillement au premier tour du circuit, le coureur n’a pas voulu brûler ses cartouches trop vite. « Je ne connaissais pas le parcours, qui est différent de celui que je connais. J’ai donc préféré patienter avant d’attaquer », explique-t-il.

C’est au deuxième tour qu’il décide de placer une accélération qui le verra rester en tête jusqu’à la fin de la course. « Les autres coureurs ont accéléré et j’ai fait de même. Je me suis retrouvé en tête avec une petite avance. C’est là que j’ai décidé de creuser l’écart encore plus », ajoute le vainqueur.

Sur le parcours roulant, avec un long faux-plat montant, le vététiste passe donc le premier et se retrouve avec une belle marge en attendant l’arrivée. « Il y avait une portion technique et une autre qui nécessitait un portage, avec une rivière à traverser. Cela a apporté de la difficulté au parcours », estime Fabrice Morel, qui a trouvé le tracé « convenable », situé « dans un très joli cadre. »

Chez les masters 2, Dominique Lebon a bouclé les 28 km devant Mathieu Rivet et Dominique Hardy pour s’imposer, alors que Bruno de Coriolis a remporté la catégorie masters 3, devant Gérard Chan Kin et John Julienne. William Piat a remporté, pour sa part, l’épreuve chez les minimes (14 km), devant Amaury Julienne, alors que Remy Gérard a devancé Khabeer Badal et Grégory Quevauvilliers à l’arrivée pour s’imposer chez les cadets.

Léa Julienne était la seule concurrente chez les mimines filles de même que Pauline Toulet chez les seniors dames. Les enfants étaient également de sortie, sur un circuit spécialement aménagé pour eux. Bilal Mohungur a enlevé la palme chez les moins de 10 ans, alors que Samuel Quevauvilliers s’est imposé devant Khaleed Badal et Grégory Nadal chez les plus de dix ans.