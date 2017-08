XC VTT OMNICANE, HIER : La grande première de Fabrice Morel

Fabrice Morel s'est imposé pour la première fois dans une course de VTT sur le parcours de 32.5 KM à Mon Trésor, hier. Le vainqueur du XC VTT Omnicane l'a emporté en 1:21:00, trois secondes devant Wynand Baard et Mathias Ritter. « La course s'est bien passée. J'étais pratiquement en forme », a affirmé Fabrice Morel, lors de la remise des prix. « Au premier tour, je suis parti tranquillement vu que je ne connaissais pas le nouveau parcours. Au second tour, les autres coureurs ont commencé à augmenter le pas et, en fin du deuxième tour, je me suis retrouvé en tête avec quelques mètres d'avance. C'est là que j'ai décidé de creuser l'écart en mettant un pas fort ». Il ajoute:« C'était un parcours roulant sans col, avec un long faux plat montant, et une jolie portion technique dans le sous-bois. Du coup, cela rend la course rapide et fatigante. Nous avons eu une portion de portage où c'était une rivière à traverser, qui a apporté une difficulté au parcours car il fallait anticiper ce portage à chaque tour. C'était un parcours convenable dans un très joli cadre. Je remercie Omnicane de nous avoir donné la chance de nous éclater ».

William Piat a remporté la course chez les minimes devant Amaury Julienne. Rémy Gérard s'est imposé chez les cadets en devançant Khabeer Badal et Grégory Quevauvilliers. Le Fun Ride a vu comme vainqueur Clarel Charlot devant Amilcar Silarsah Veerapen et Vincent Quevauvilliers. Chez les Masters 2, Dominique Lebon est premier devant Mathieu Rivet et Dominique Hardy. Theresa Chan Kin était la seule participante chez les Masters 3 féminines. Bruno de Coriolis a remporté la course chez les Masters 3 devant Gérard Chan Kin et John Julienne. Léa Julienne était la seule concurrente chez les mimines filles de même que Pauline Toulet chez les seniors dames. Il y a aussi eu une compétition pour les enfants. Bilal Mohungur s'est imposé chez les moins de dix ans devant Léo et Tom Raoul, respectivement. Quant à Samuel Quevauvilliers, il est le vainqueur chez les plus de dix ans devant Khaleed Badal et Grégory Nadal.