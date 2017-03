XLD AU CONGRÈS DE L'AILE FÉMININE : « Les femmes sont la colonne vertébrale de Maurice »

En marge de la Journée internationale de la Femme, célébrée le 8 mars, l'aile féminine du PMSD a organisé dimanche un grand rassemblement de femmes à l'école hôtelière sir Gaëtan Duval, à Ébène. Le leader du parti et de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a rappelé l'importance des femmes et le rôle du PMSD, soit de « toujours s'assurer que les femmes soient bien encadrées et puissent s'épanouir, malgré les nombreux cas de violences domestiques, de meurtres et de viols auxquels elles font face tous les jours ». Le leader des bleus devait aussi soutenir que le PMSD « mérite de faire partie du prochain gouvernement du pays car, en 12 ans, dans le gouvernement, nous sommes le seul parti à avoir gouverné différemment face à l'hypocrisie, les mensonges et les jalousies que nous trouvons dans les autres partis ».

Le leader des bleus a fait son entrée vers 11h à l'école hôtelière sir Gaëtan Duval, à Ébène, hier sous les acclamations de l'assistance. D'entrée, Xavier-Luc Duval a tenu à souligner qu'entre « le PMSD et les femmes, c'est une grande histoire d'amour ». Il est revenu sur ce que sir Gaëtan Duval a créé pour les femmes, notamment la zone franche et le tourisme, « qui ont changé la vie des femmes ». Il devait aussi rappeler la construction de maisons CHA « kinn fair enn milie fami gagn zot dignite ».

« Vous pouvez compter sur le PMSD. PMSD pou ek bann fam dan tou komba ki pou ena dan pei, notaman fas a violans domestik, bann meurtr, viols ek delinkans ki ena tou le jour dan kat kwin pei. Nou pou ek zot dan zot komba pou ene meyer lavi ek osi pou ledikasion bann zenfan, pou tou zefor ki zot pe fer pou enn meyer Moris. » Xavier-Luc Duval a soutenu que « les femmes sont la colonne vertébrale de Maurice » avant de saluer leur contribution dans tous les domaines « pour avoir fait du pays ce qu'il est aujourd'hui ». Et de rappeler la mise sur pied de nombreuses crèches partout à travers l'île « parski samem ki fer grandi ene zenfan et fer honer fami ». Il a toutefois déploré le fait que certaines crèches ont fermé après le départ du PMSD du gouvernement. Concernant la violence domestique, « dont bon nombre de femmes sont victimes », Xavier-Luc Duval a insisté sur le fait que la police « doit faire en sorte que l'homme levant la main sur sa femme soit mis en détention le soir même ». Il poursuit : « Premie considerasion bann Morisiene se ki li senti li en securite partou dan pei. »

Le leader des bleus a aussi dit son appréciation que le Nine-Year Schooling remplace l'ancien système, soit le CPE. « Ek CPE, 33 zenfan lor 100 ti pe fail. Aster, ver 14-15 ans, zot pou ena lespri ouver et pou kapav pran par lexamin-la kouma bizin. » Affirmant que le PMSD est « le parti de l'avenir », il poursuit : « PMSD sel parti ki krwar dan meritocrasie (...) Nou sel parti ki gouvern diferaman. Nou merite pou form prochin gouvernma. PMSD pa pou laiss li servi kouma ene march-pie dan politik. » Le leader des bleus n'a pas manqué de saluer le Dr Vasant Bunwaree, leader du Muvman Militan Travayis, qui était présent dans la foule.

L'ex-ministre de l'Égalité des genres Aurore Perraud a elle aussi dénoncé le nombre de cas de violences envers les femmes, rappelant que lorsqu'elle était ministre, elle avait pris des mesures – notamment avec l'amendement de la Protection from Domestic Violence Act – « pour durcir la loi ». Selon elle, c'est aussi cependant « une question d'éducation », poursuivant : « Si envi violans domestik arete, bizin gete ki manier elev garson ek tifi dan lakaz. Pran kont avan tro tar. » Elle a par ailleurs déploré le fait que le National Woman Entrepreneur Council ait fusionné avec les corps para-étatiques. « Se ene errer parski zot bizin enn encadreman spesial. »

La présidente de l'aile féminine du PMSD, Malini Seewocksingh, a quant à elle rappelé l'engagement du PMSD avec les femmes mauriciennes. « Dan profesion, politik ou social, PMSD pa rat lokasion pou met bann fam en avan e valorise zot capasite. » Elle a ensuite abordé le fléau de la drogue, « ki pe gangren nou ti zil ek fami, ki pe soufer paski zot proche pe rant dan spiral lamor ». Elle a déploré le fait que l'ancien ministre de la Santé avait déclaré publiquement que la drogue n'était pas un problème à Maurice. « Aster li pa pou kapav mem suiv XLD so lombraz dan Tourism. » Le secrétaire général du PMSD, le Dr Mamade Khodabaccus, a, lui, commenté le cas du milliardaire Alvaro Sobrinho et l'implication de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. « Presidente bizin dir ki so relasion ek Alvaro Sobrinho. Bizin kone sa bann set limousin-la kote. Ki sa bann personalite politik, fonctioner ki pe roul Jaguar. » Affirmant que de nouvelles élections générales auront lieu cette année, « en septembre, PMSD pou pran pouvoir et XLD pou vinn Premier ministre ».

AMBIANCE : Les femmes à l’honneur !

Ambiance bon enfant hier dans l’enceinte de l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval, où se tenait le congrès de l’aile féminine du PMSD en marge de la Journée internationale de la Femme. Des femmes de tout âge, venant de tous les recoins de l’île, accompagnées de leurs enfants, leurs amies ou leurs proches, ont sillonné la cour de l’école hôtelière avant de prendre place sous un chapiteau, dressé pour l’occasion. On pouvait effectuer un “check-up” médical ou encore prendre conseil auprès de nutritionnistes ou de dentistes mis à la disposition du public lors de cet événement.

Les femmes n’ont pas manqué de porter fièrement leurs couleurs politiques, se montrant avec tout leur attirail : pavillons, bandeaux sur la tête, foulards ou vêtements assortis. Les prestations sous le chapiteau n’ont pas manqué de raviver la foule. On a ainsi eu droit à des démonstrations de “self-defense”, une prestation du groupe bhojpuri de Plaine-Magnien, qui a surpris la foule en dansant un séga, ainsi que de jeunes artistes dévoilant leur belle voix. La troupe Komiko avait également fait le détour pour enchanter le public. À 11h, le leader des bleus, Xavier-Luc Duval, a fait son entrée sur scène et la foule l’a accueilli avec ferveur, brandissant drapeaux et scandant son nom. Lors de cette journée, le PMSD a mis la femme à l’honneur et ces femmes ont répondu présentes pour l’occasion, sous un chapiteau bondé, qui pouvait accueillir plus de 3 000 personnes.

AFFAIRE SOBRINHO

Xavier-Luc Duval : « Mes fils n’ont pas bénéficié de berlines »

Le leader des bleus, questionné par la presse, a réagi à la polémique sur des berlines qui seraient utilisées par des personnalités de l’État, lors du congrès de l’aile féminine du PMSD. Il a tenu à mettre les choses au clair, soutenant qu’il ne connaît pas Alvaro Sobrinho. « Mo pa konn sa misie la mem, dan zournal ki monn tand so nom », dit-il. « Mes fils n’ont pas bénéficié de berlines offertes par Alvaro Sobrinho. C’est 100 % faux. Les deux roulent une Toyota et une 4x4 ». Il soutient que ce ne sont que des rumeurs. « Se enn parti zalou ki pa resi respekte ki mo leader lopozision kinn dir sa », dit-il. Selon ses informations, soutient-il, c’est un cabinet d’avocats dont fait partie un parlementaire du MMM qui aurait bénéficié de deux berlines du milliardaire angolais.